Сочи — город с многослойной историей. Сейчас он ассоциируется исключительно с пляжным отдыхом, но когда-то облик курорта был иным.
Мы прогуляемся по самым разным уголкам Сочи — и вы узнаете, каким он был несколько столетий назад, как менялся и как стал местом отдыха, которое известно каждому жителю страны.
Мы прогуляемся по самым разным уголкам Сочи — и вы узнаете, каким он был несколько столетий назад, как менялся и как стал местом отдыха, которое известно каждому жителю страны.
Описание экскурсии
- Вы увидите, где в конце 19 века находилась «Кавказская Ривьера»
- Узнаете, что символизирует архитектурная композиция, установленная на здании морского вокзала, и поймёте, зачем нужен сочинский маяк
- Прогуляетесь по местам, где переплелось прошлое и настоящее, и понаблюдаете за тем, как современные гостиничные комплексы соседствуют со старинными гостиницами
- Поговорим и о том, как курорт создавался и менялся — охватим дореволюционный, советский и олимпийский периоды его истории
- И выясним, как в Сочи появилось словосочетание «бархатные сезоны»
Маршрут прогулки
Парк «Ривьера» — пляж Ривьера — «Гранд-Марина» — Мелководный причал — морской вокзал — пляж Маяк — Исторический бульвар — Приморский парк — Зимний театр
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети 8-16 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 749 туристов
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовьЗадать вопрос
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