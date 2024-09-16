В курортном расслабленном Сочи в советские годы было можно чуть больше, чем в остальном СССР. И вы сами убедитесь в этом.
Где находился первый дореволюционный публичный дом? Кто создал кабаре из комсомолок-гимнасток? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
Я расскажу вам о ночной жизни начиная с дореволюционных времён и покажу места, где бился пульс южного города.
Где находился первый дореволюционный публичный дом? Кто создал кабаре из комсомолок-гимнасток? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
Я расскажу вам о ночной жизни начиная с дореволюционных времён и покажу места, где бился пульс южного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
- Вы увидите одну из элитных гостиниц, где ещё в 70-е годы появилось первое в Союзе эротическое шоу.
- Пройдёте по «интуристовским» местам, посмотрите, где в Сочи находились валютные магазины — знаменитые «Берёзки». А я раскрою, что в них можно было купить и кто там отоваривался.
- Концертный зал, где проходило первое в городе варьете, и первый дореволюционный публичный дом тоже входят в маршрут — их историю, конечно, расскажу.
- Завершим экскурсию на просмотре шоу в одном из ночных заведений.
Вы узнаете:
- Чем отличались уличные от билетных и валютные от вокзальных жриц любви.
- Кто создал социалистическое кабаре-варьете из комсомолок-гимнасток и что сейчас находится на этом месте.
- Почему запретили советский стриптиз и что появилось вместо него.
- Где во времена дефицита можно было купить импортную косметику и откуда появилась запрещённая валюта.
- Как сейчас устроена ночная жизнь курорта и кому она доступна.
Организационные детали
- Экскурсия 18+.
- По желанию мы можем зайти в ночные заведения, где могут брать плату за вход и устанавливать депозит на заказ столиков. Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 402 туристов
Гид с культурологическим образованием, влюблённый в Сочи! Хорошо знаю историю города, его особенности и достопримечательности, обожаю море и мягкий климат побережья, с удовольствием общаюсь с гостями и знакомлю их с Сочи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
16 сен 2024
Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию, помимо рассказа о ночной жизни получили и освежили знания в целом об истории Сочи👍🏻
Входит в следующие категории Сочи
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