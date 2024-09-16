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В курортном расслабленном Сочи в советские годы было можно чуть больше, чем в остальном СССР. И вы сами убедитесь в этом.



Где находился первый дореволюционный публичный дом? Кто создал кабаре из комсомолок-гимнасток? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.



Я расскажу вам о ночной жизни начиная с дореволюционных времён и покажу места, где бился пульс южного города.