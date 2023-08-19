Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В долине реки Шахе вам откроется тайна исполина — тюльпанового дерева в п. Головинка. Вы побываете на чайной плантации, продегустируете адыгейский сыр и горный мед.



Промчитесь на внедорожнике к каскаду 33 водопадов и услышите легенды о коренных жителях Сочи — адыгов.



А после такой насыщенной программы, по вашему желанию, посетите вечернее зажигательное шоу — концерт фольклорного ансамбля «Фишт». 5 1 отзыв

Сергей Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 7 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Добро пожаловать в долину легенд и водопадов! Природно-этнографическая экскурсия в долину реки-красавицы Шахе, долину легенд и водопадов. Вы откроете тайну исполина — тюльпанового дерева в п. Головинка. Побываете на чайной плантации, продегустируете адыгейский сыр и горный мед. Затем промчитесь на внедорожнике к каскаду, овеянных славой, легендарных 33 водопадов и услышите легенды о гостеприимной земле коренных жителей Сочи — адыгов. А после такой насыщенной программы, по вашему желанию, посетите вечернее зажигательное шоу — концерт фольклорного ансамбля «Фишт». Программа • Выезд в 10:00, • дорога в п. Головинка по Черноморскому шоссе, • Тюльпановое дерево, • Адыгская сыроварня, • чайная плантация, • посещение пасеки (по желанию), • трансфер на внедорожнике, • 33 водопада, • обед (по желанию), • концерт ансамбля «Фишт» на вечернем шоу (в дни проведения, по желанию), • обратная дорога в отель. Важная информация Уточнить у гида перед бронированием дни проведения концерта и стоимость. Они могут меняться от сезонности.

ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тюльпановое дерево в п. Головинка

Аул Ахинтам

Аул Большой Кичмай

Река Шахе

Чайные плантации

33 водопада Что включено Автомобильное и экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Трансфер от Адлера до центра Сочи и обратно,

Входные билеты на водопады,

Перевозка на внедорожнике,

Концерт ансамбля,

Обед. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.