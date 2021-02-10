10 отзывов оставили туристы

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Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица

Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере

5
10 отзывов
Alexey
Alexey – представитель из Сочи
Вы откроете историю 📖 одного из старейших курортов Российской империи – города Гагры, побываете во дворце и столетнем парке 🌳 принца Ольденбургского, увидите молочный водопад и отдохнете на берегу живописного озера Рица.

Мы расскажем о советском прошлом города, о культуре и обычаях нашего края и познакомим с местной кухней.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏞Парки
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 108007 560 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица

Что вас ожидает

Утренний променад
Мы начнем с чашечки кофе в старинном ресторане Гагрипш, памятнике архитектуры начала ХХ века. Отсюда открывается великолепный вид на побережье и Приморский парк 🌳 — «кавказскую Ниццу», где вы встретите более 250 видов растений, привезенных принцем Ольденбургским из разных уголков мира. Извилистые тропинки выведут нас к заброшенному замку с росписями на стенах, колоннами, каминами и изящными оконными рамами в стиле модерн. Я проведу вас по комнатам дворца и расскажу о его богатой истории 📖.

Центр Гагры и ее окрестности
В старом городе мы осмотрим легендарную Гагрскую колоннаду, спустимся к морю и прогуляемся по набережной. Дальше вас ждут полуразрушенные Бзыбские крепость и храм эпохи Абхазского царства. Вы осмотрите фрагменты орнамента работы местных мастеров, услышите истории 📖 о независимости и махаджирстве, познакомитесь с традициями и обычаями коренных народов. А в аутентичном дворике «Апацха» в самшитовом лесу 🌲 оцените гостеприимство местных и узнаете вкус мамалыги с домашним сыром, шашлыка и знаменитых «лодочек».

Русская Швейцария
Мы отправимся к Голубому озеру: по преданию, его сапфировая вода обладает омолаживающим свойством. Скалы Юпшарского каньона впечатлят вас своим величием. Мы перейдем по подвесному мосту гремящую реку Юпшару, загадаем желание у волшебных водопадов, вдохнем чистейший воздух тысячелетних самшитовых рощ. Сказочное озеро Рица, окруженное горными ⛰️ массивами, предстанет во всем великолепии. В любое время года его вода сохраняет свою прозрачность, а прямо над гладью можно увидеть изящные перистые облака. Отдых на пляже, под сенью экзотических деревьев, станет прекрасным завершением нашего путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне. Выезд из Сочи и Красной Поляны предполагает доплату в размере 1500 рублей.
  • Для пересечения российско-абхазской границы вам потребуется Паспорт РФ или Заграничный паспорт.
  • Дополнительные расходы: Рицинский реликтовый парк 🌳 — 350 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 руб. ), питание 🍽️ — средний чек 500 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 — у вашего отеля
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey
Alexey
В Абхазию впервые я попал после Олимпиады в 2014 году и полюбил республику настолько, что переехал в Сочи. С тех пор уже больше трёх лет, теперь уже с моей любимой женой Юлей, мы открываем путешественникам чарующую, солнечную Апсны. Величественные горы и лазурное море, древние традиции и таинственные храмы, вкуснейшая кухня и гостеприимные люди — здесь всегда найдётся что-то именно для вас!
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10 отзывов оставили туристы

10 фев 2021
Мы провели незабываемый день в Гагре и на озере Рица. Несмотря на дождливую погоду мы получили очень много эмоций от природы Абхазии. Хочется отметить, что Алексей очень интеллигентный экскурсовод, не навязывал нам свою программу, не тащил в ненужные нам магазины. Рассказал об истории Абхазии, о ее сегодняшних экономических и социальных реалиях. По дороге мы останавливались возле живописных мест, никуда не торопясь, мы любовались видами и делали фото. Отвечал на все наши вопросы. Рекомендую Алексея для вашей незабываемой индивидуальной экскурсии.
8 окт 2020
Ездили с семьей в Абхазию в октябре. Очень интересное путешествие, были приятно удивлены. Все очень понравилось. Алексей отличный водитель, рассказчик и организатор. Спасибо, все было супер!!!
29 авг 2020
Большое спасибо команде за прекрасно организованную экскурсию! Особенно хочется отметить следующие моменты: 1. Комфортабельное передвижение на отдельном транспорте, так как мы заказывали индивидуальную экскурсию, 2. Рассказ гидов Алексея и Юлии был интересным и содержательным, при этом не утомительным, 3. Время, заявленное на экскурсию, соответствует действительности, так как маршрут хорошо организован и продуман. Также хочется отметить в целом красоту Абхазии, особенно уникального о. Рица. Было очень приятно наслаждаться природой, ведь всякое творение Создателя прекрасно.
23 авг 2020
Очень понравилась индивидуальная экскурсия с Алексеем и Юлией! Все прошло с комфортом и на уровне :) По пути в Абхазию нам рассказали интересные факты о стране, показывали невероятно красивые места, мы останавливались на обед в кафе, где очень вкусные хачапури! :) Алексей и Юлия очень приятные, открытые и интересные люди! Спасибо вам большое за впечатления! :)
21 авг 2020
Побывали в Абхазии с Алексеем и Юлией. Поездка была очень комфортной, интересной. Подача информации легкая и не перегружена лишними деталями, но все что нас интересовало нам рассказали. Абхазия очень красивая страна, рады что познакомились с частью ее в такой приятной компании. Рекомендую гида.
19 авг 2020
Вся наша компания благодарна Алексею и Юлии за интересную экскурсию. Содержательная и в то же время легкая подача информации, национальные музыкальные моменты, которые сопровождали нас были своевременными и интересными. Гиды балансировали с нашими интересами, меняли в зависимости от обстоятельств посещение запланированных мест, но мы везде успели и все посмотрели. С огромной благодарностью, вы молодцы! С вами интересно, легко и спокойно - а это самые главные составляющие отдыха. Благодаря вам мы прожили незабываемый день!
18 мар 2020
Все понравилось. Хорошая экскурсия, красивые и интересные места. Очень удобная машина у гидов.
14 авг 2019
Поездка в Абхазию была просто потрясающей! Маршрут невероятно живописный, а сам путь был очень комфортным. Гиды - приятнейшие люди, которые рассказали много занимательных историй и ответили на все интересующие вопросы. Нисколько не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Рекомендую *_*
26 июн 2019
Ребята, спасибо за ваше отношение к клиентам, истории и своей работе. Захотелось увидеть озеро Рица, куда любили приезжать наши родители. Теперь мы понимаем, какая красота их тянула к себе, все здорово, судя по фото из альбома - мало что изменилось, озеро завораживающе красивое. Наши гиды сделали все, чтобы дорога к озеру была не утомительна и с красивыми остановками, увлекательными рассказами. Транспорт очень комфортабельный. Мы еще не раз приедем и обязательно обратимся к ребятам за новыми впечатлениями! Спасибо Людмила и Сергей. До новых встреч!
24 июн 2019
Алексей и Юлия проявили себя профессионалами с большой буквы! Экскурсия понравилась! Понравился комфортабельный микроавтобус, в котором было приятно ехать в тёплой компании друзей на отдых. Экскурсия состояла исключительно из наших пожеланий. Любой наш запрос был встречен ответом: «конечно, с удовольствием!», что создало атмосферу, на самом деле, семейного отдыха. Мы провели время так - как мы хотели. День рождения стал одним из лучших впечатлений! В общем, много положительных эмоций! Мы довольны и, более того, с удовольствием рекомендуем наших, теперь уже друзей, всем кто хочет отлично провести время! Желаем ребятам процветания в деле, которое они, на самом деле любят и знают, Спасибо, друзья! Гладкой дороги и приятных клиентов! С уважением, Игорь и Татьяна

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