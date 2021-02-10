10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Утренний променад

Мы начнем с чашечки кофе в старинном ресторане Гагрипш, памятнике архитектуры начала ХХ века. Отсюда открывается великолепный вид на побережье и Приморский парк 🌳 — «кавказскую Ниццу», где вы встретите более 250 видов растений, привезенных принцем Ольденбургским из разных уголков мира. Извилистые тропинки выведут нас к заброшенному замку с росписями на стенах, колоннами, каминами и изящными оконными рамами в стиле модерн. Я проведу вас по комнатам дворца и расскажу о его богатой истории 📖.

Центр Гагры и ее окрестности

В старом городе мы осмотрим легендарную Гагрскую колоннаду, спустимся к морю и прогуляемся по набережной. Дальше вас ждут полуразрушенные Бзыбские крепость и храм эпохи Абхазского царства. Вы осмотрите фрагменты орнамента работы местных мастеров, услышите истории 📖 о независимости и махаджирстве, познакомитесь с традициями и обычаями коренных народов. А в аутентичном дворике «Апацха» в самшитовом лесу 🌲 оцените гостеприимство местных и узнаете вкус мамалыги с домашним сыром, шашлыка и знаменитых «лодочек».

Русская Швейцария

Мы отправимся к Голубому озеру: по преданию, его сапфировая вода обладает омолаживающим свойством. Скалы Юпшарского каньона впечатлят вас своим величием. Мы перейдем по подвесному мосту гремящую реку Юпшару, загадаем желание у волшебных водопадов, вдохнем чистейший воздух тысячелетних самшитовых рощ. Сказочное озеро Рица, окруженное горными ⛰️ массивами, предстанет во всем великолепии. В любое время года его вода сохраняет свою прозрачность, а прямо над гладью можно увидеть изящные перистые облака. Отдых на пляже, под сенью экзотических деревьев, станет прекрасным завершением нашего путешествия.

Организационные детали