Что вас ожидает

Ореховский водопад

Вместе с вами мы отправимся к одному из самых красивых 🤩 и природных уголков центрального Сочи — Ореховскому водопаду. Вас ждет лёгкая прогулка 👣 к 30-метровому гиганту сквозь Колхидский лес 🌳.

Легендарный санаторий Орджоникидзе

После обзора водопада мы отправимся в заброшенный санаторий им. Орджоникидзе, чтобы со всех сторон рассмотреть легендарную архитектуру 1937 года, которая вдохновит вас на фотографии 📸.

После мы можем совершить часовую прогулку по исторической части города, дойти до «Нулевого километра», полистать страницы журнала со старыми фотографиями города.

Городские истории

В перерывах между осмотром природных объектов и достопримечательностей 🏛️ вы узнаете о том, как складывалась история 📖 приморского Сочи в прошлые эпохи. Мы разберемся, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первые чайные ростки.