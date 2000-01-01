Такой разный Сочи: обзор исторических мест и живописных природных объектов

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Сочи
За время нашей с вами прогулки вы увидите одни из самых ярких и интересных мест Сочи.

Сквозь Колхидский лес 🌳 с его реликтовыми растениями мы пройдем к живописному природному памятнику — Ореховскому водопаду, а затем отправимся в легендарный санаторий им. Орджоникидзе.

Вы узнаете интересные факты об истории 📖 этих мест, сделаете прекрасные фотографии 📸 и получите массу положительных эмоций!
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Экскурсия

5 000 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Такой разный Сочи: обзор исторических мест и живописных природных объектов
Такой разный Сочи: обзор исторических мест и живописных природных объектов

Что вы увидите 🤩

  • Санаторий им. Орджоникидзе
  • Историческая часть Сочи
  • Ореховский водопад, по желанию
Что вас ожидает
Ореховский водопад
Вместе с вами мы отправимся к одному из самых красивых 🤩 и природных уголков центрального Сочи — Ореховскому водопаду. Вас ждет лёгкая прогулка 👣 к 30-метровому гиганту сквозь Колхидский лес 🌳.
Легендарный санаторий Орджоникидзе
После обзора водопада мы отправимся в заброшенный санаторий им. Орджоникидзе, чтобы со всех сторон рассмотреть легендарную архитектуру 1937 года, которая вдохновит вас на фотографии 📸.
После мы можем совершить часовую прогулку по исторической части города, дойти до «Нулевого километра», полистать страницы журнала со старыми фотографиями города.
Городские истории
В перерывах между осмотром природных объектов и достопримечательностей 🏛️ вы узнаете о том, как складывалась история 📖 приморского Сочи в прошлые эпохи. Мы разберемся, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев, что такое Большой Сочи и кто привез в наши края первые чайные ростки.
🚩 Начало и место завершения: ул. Горького, 56, микрорайон Центральный, Сочи
Что входит
  • Транспорт во время экскурсии
  • Входные билеты
Такой разный Сочи: обзор исторических мест и живописных природных объектов
Такой разный Сочи: обзор исторических мест и живописных природных объектов
Такой разный Сочи: обзор исторических мест и живописных природных объектов
Такой разный Сочи: обзор исторических мест и живописных природных объектов
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бунин И.
Бунин И.
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