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Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы

5
19 отзывов
Сочный О.
Сочный О. – Гид из Сочи
В четырёх километрах от Черноморского побережья находится место, окутанное мифами Древней Греции.

Говорят, Орлиные скалы получили своё название благодаря жестоким птицам, клевавшим печень прикованного там Прометея.

Сегодня это место гостеприимно: наверху есть беседки, откуда открывается чарующий вид на горы ⛰️ и море 🌊.

Путь туда проходит через цепочку Ангурских водопадов и не требует специальной физической подготовки.

Прогулка 👣 в обе стороны с нашим гидом составит 5 часов.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы

Что вы увидите

  • Агурское ущелье
  • Орлиные скалы
  • Гора Ахун
  • Вид на главный Кавказский хребет.
  • Мацестинские источники
Для кого подойдёт наш тур:Весь наш путь проходит по хорошо оборудованной тропе в сопровождении опытного гида. Маршрут «Агурские водопады и Орлиные скалы» несложный, доступен людям с нормальной физической подготовкой.
Это необычная экскурсия-поход, маршрут полностью проходится пешком.
Маршрут начинается в районе МТЦ «Спутник», куда легко добраться из любого района Сочи. В сопровождении опытного гида-проводника вы отправитесь в путешествие по прохладному ущелью, знаменитому своими водопадами. Они особенно красивы зимой и весной, когда речка Агура становится полноводной. Маршрут:Пройдя Агурское ущелье, по лесной тропе вы подниметесь на Орлиные скалы, это одно из самых красивых 🤩 мест Сочи. По легенде именно здесь был прикован к скале мифический герой Прометей. С высоты открывается замечательный вид на ущелье, гору Ахун и Главный Кавказский хребет.
Маршрут завершается в знаковом месте города Сочи — у Мацестинских источников. Отсюда также не составит труда на общественном транспорте добраться до центра города. Важная информация:• Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека.
  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
  • С собой необходимо взять продукты для пикника;
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях.
Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда рюкзака и треккинговых палок (по запросу)
Что не входит
  • Проезд
  • Вход в Агурское ущелье - 150 рублей
  • Проход к Мацестинскому источнику — 100 рублей
  • Питание.
Начало
🚩 Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
Место завершения
🏁 Мацестинские источники (Сочи)
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочный О.
Сочный О.
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19 отзывов оставили туристы

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