Экскурсионная программа: Мы пройдём по безопасной, но впечатляющей тропе в компании опытного гида. Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2200 метров и начнем свой поход по хребту Аибга, с которого открывается панорамный вид на всю Красную Поляну, Абхазию и даже видно Чёрное море 🌊 расскажу о каждом из 3 курортов Красной поляны, историю 📖 их появления, Олимпийских играх и тенденцию развития этого горнолыжного региона. Как локальный гид и лыжник смогу рекомендовать как лучше провести своё отпуск в Сочи.
Пройдем около 7 километров, преодолев перевал, встретим горных животных и поиграем в снежки. Погуляем внутри облаков. Закончим наш поход в кафе, где после целого дня в горах ⛰️ еда окажется невероятно вкусной. Важная информация:• На маршруте возможна профессиональная фотосъемка за дополнительную плату;
Мы воспользуемся для подъема одной из канатных дорог: Красная Поляна, Роза Хутор или Газпром Альпика. Это будет зависеть от вашего предыдущего опыта, ведь маршрут подбирается индивидуально. Стоимость билета на канатную дорогу 1000-1400 руб на человека, приобретаются отдельно. Для спуска вниз билет 🎫 не нужен;
Возьмите с собой бутерброды, шоколадку, литр воды и крем от загара. Наденьте кроссовки или ботинки с рифленой подошвой, в возможно понадобится ветровка или толстовка;
Экскурсия доступна всем здоровым людям старше 12 лет.
Что входит
Сопровождение гида
Что не входит
Билет на подъемник (1000-1500 руб. с человека)
Профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.
Начало
🚩 Олимпийская 24, Сочи
Место завершения
🏁 Курорт Красная Поляна
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.