Сухум, Черниговка и термальный источник «Кындыг»

В группе
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальный источник «Кындыг»
Сухум, Черниговка и термальный источник «Кындыг»
Сухум, Черниговка и термальный источник «Кындыг»
Сухум, Черниговка и термальный источник «Кындыг»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Маршрут:
  • Город Гагра. Ресторан «Гагрипш»
  • Сухум
  • Посещение набережной. Фонтан с грифонами
  • Село Черниговка (Мерхеул)
  • Обед в Апацхе. Дегустации
  • Термальный источник Кындыг
  • Вечерняя Гагрская колоннада
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Сухум – набережная

Набережная – обязательная составляющая морского курорта, и Абхазия, не исключение. Сухумская набережная с необычным названием «Махаджиров» была построена еще в ХХ веке, и некоторые из этих построек сохранились по сей день. К 2021 году набережная оснащена большим количество кафе и ресторанов с Европейской Национальной кухней, шикарными песчаными пляжами и фонтаном с Грифонами, а именно 12 золотых Грифонов из клювов, которых, бьют струи воды.
Черниговка – чарующая своей красотой и уникальной атмосферой. Это красивейшее горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные валуны белых скал, а среди них расположился необычный ресторан.
Кындыг – знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами. Температура воды, поднимающая из недр земли, достигает 1000 градусов по Цельсию и при прохождении через трубы в бассейн охлаждается до 45 градусов, проникая через поры и дыхательные пути в организм, благоприятно влияет на клеточные структуры. А также в комплексе Вы сможете принять термальный гидромассаж и принять не менее полезные грязевые ванные. Эта остановка приведет Ваш организм в тонус и снимет усталость в конце насыщенного для.
На обратном пути перед самой границей мы осуществим небольшую остановку в Гагре, а возле Гагрской Колоннады с вечерним освещением после реставрации в 2021 году и полюбуемся панорамой всего побережья Абхазии.
Организационные детали

Маршрут:

  • Термальный Источник Кындыг + Ущелье Черниговка.
Псоу
Ресторан Гагрипш
Лёгкий завтрак
Дегустация вина и сыра.
Дегустация меда
Столица Абхазии г. Сухум
Посещение набережной
Фонтан с Грифонами.
Заказ обеда по дороге к Ущелью Черниговка.
Прогулка по Ущелью Черниговка
Обед.
Посещение Термального Комплекса в селе Кындыг.
Колоннада (Гагра).
————————-

Дополнительно по желанию группы:

    Посещение Драндского Собора. (6-7 века. .)
    Посещение Дачи Сталина в Афоне.
    Тарзанка+ Подвесной Мост.
    ————————-
    Возврат к Границе к 19:30-20:00.
    Длительность: с 6:30 до 20:00
    Расписание: Ежедневно

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Включено в стоимость:
    • Сопровождение экскурсовода
    • Чаепитие
    • Дегустации
    • Страховка
    Что не входит
    • Вход в термальный источник (200р. /чел.)
    Место начала и завершения?
    Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Какие документы нужны для въезда в Абхазию
    • Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт
    • Для ребенка: свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (или соответствующий вкладыш) и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет
    • Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
    • Стоимость экскурсии:
    • Взрослый – 2000 рублей с человека, Дети до 12 лет – 1600 рублей с человека, Дети до 5 лет – бесплатно (без предоставления места)
    • Транспорт:
    • Автобусы Mercedes Sprinter (20 мест)
    • Отправление на экскурсию от удобного для вас места
    • Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок, центр Сочи
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

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