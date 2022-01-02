Что вы можете увидеть 🤩

Сухум – набережная

Набережная – обязательная составляющая морского курорта, и Абхазия, не исключение. Сухумская набережная с необычным названием «Махаджиров» была построена еще в ХХ веке, и некоторые из этих построек сохранились по сей день. К 2021 году набережная оснащена большим количество кафе и ресторанов с Европейской Национальной кухней, шикарными песчаными пляжами и фонтаном с Грифонами, а именно 12 золотых Грифонов из клювов, которых, бьют струи воды.

Черниговка – чарующая своей красотой и уникальной атмосферой. Это красивейшее горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные валуны белых скал, а среди них расположился необычный ресторан.

Кындыг – знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами. Температура воды, поднимающая из недр земли, достигает 1000 градусов по Цельсию и при прохождении через трубы в бассейн охлаждается до 45 градусов, проникая через поры и дыхательные пути в организм, благоприятно влияет на клеточные структуры. А также в комплексе Вы сможете принять термальный гидромассаж и принять не менее полезные грязевые ванные. Эта остановка приведет Ваш организм в тонус и снимет усталость в конце насыщенного для.

На обратном пути перед самой границей мы осуществим небольшую остановку в Гагре, а возле Гагрской Колоннады с вечерним освещением после реставрации в 2021 году и полюбуемся панорамой всего побережья Абхазии.

Организационные детали

Маршрут:

Термальный Источник Кындыг + Ущелье Черниговка.

Псоу

Ресторан Гагрипш

Лёгкий завтрак

Дегустация вина и сыра.

Дегустация меда

Столица Абхазии г. Сухум

Посещение набережной

Фонтан с Грифонами.

Заказ обеда по дороге к Ущелью Черниговка.

Прогулка по Ущелью Черниговка

Обед.

Посещение Термального Комплекса в селе Кындыг.

Колоннада (Гагра).

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Дополнительно по желанию группы:

Посещение Драндского Собора. (6-7 века. .)

Посещение Дачи Сталина в Афоне.

Тарзанка+ Подвесной Мост.

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Возврат к Границе к 19:30-20:00.

Длительность: с 6:30 до 20:00

Расписание: Ежедневно