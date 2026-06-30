Что вы можете увидеть 🤩

Вас ожидают основные достопримечательности Сухума и Гагр.
Необычное название и интересная история Сухумской набережной, которая была построена еще в ХХ веке, пляжи и знаменитый фонтан с грифонами.
Мы посетим Черниговку — красивейшее
Необычное название и интересная история Сухумской набережной, которая была построена еще в ХХ веке, пляжи и знаменитый фонтан с грифонами.
Мы посетим Черниговку — красивейшее
Описание экскурсииМаршрут экскурсии Набережная — обязательная составляющая морского курорта, и Абхазия не исключение. Сухумская набережная с необычным названием «Махаджиров» была построена еще в ХХ веке, и некоторые из этих построек сохранились по сей день. К 2021 году набережная оснащена большим количество кафе и ресторанов с Европейской Национальной кухней, шикарными песчаными пляжами и фонтаном с грифонами, а именно 12 золотых Грифонов из клювов, которых, бьют струи воды. Черниговка – чарующая своей красотой и уникальной атмосферой. Это красивейшее горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные валуны белых скал, а среди них расположился необычный ресторан. Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами. Температура воды, поднимающая из недр земли, достигает 1000 градусов по Цельсию и при прохождении через трубы в бассейн охлаждается до 45 градусов, проникая через поры и дыхательные пути в организм, благоприятно влияет на клеточные структуры. А также в комплексе Вы сможете принять термальный гидромассаж и принять не менее полезные грязевые ванные. Эта остановка приведет Ваш организм в тонус и снимет усталость в конце насыщенного для. На обратном пути перед самой границей мы осуществим небольшую остановку в Гагре, а возле Гагрской Колоннады с вечерним освещением после реставрации в 2021 году и полюбуемся панорамой всего побережья Абхазии. Важная информация:
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания.
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными.
- Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре).
По четным дням месяца в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ● Г. Гагра
- ● Ресторан Гагрипш
- ● Парк принца Ольденбургского
- ● Гагринская колоннада
- ● Город Новый Афон:
- ● Приморский парк с лебедями
- ● Столица Абхазии - Г. Сухум:
- ● Кофейня Брехаловка
- ● Набережная Махаджиров
- ● Скульптура Ника и патефон
- ● Колоннада на набережной Г. Сухума
- ● Фонтан с грифонами
- ● Абхазский гос. театр им. Чанба
- ● Сухумский мор. порт
- ● Памятник Махаджирам
- ● Ущелье Черниговка
- ● Термальный источник - Кындыг
Что включено
- Сопровождение экскурсовода
- Трансфер в обе стороны
- Завтрак (чай, булочка)
- Дегустации
- Страховка
- Посещение мандаринового сада (в зимнее время года)
Что не входит в цену
- Эко-сбор в ущелье Черниговка: 400 руб. /чел.
- Вход в термальный источник: 400 руб. /чел.
- Обед
- Дополнительные локации (по желанию):/n Новый Афонский монастырь - 300 ₽/чел. /n Село Лыхны и храм X века - 300 ₽/чел. /n Драндский собор VI века - 300 ₽/чел. /n Фуникулер (панорамная площадка с видом на Сухум) - 300 ₽/чел. /n Ущелье Черниговка - 400 ₽/чел.
Место начала и завершения?
Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Когда и сколько длится?
Когда: По четным дням месяца в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
- Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Программа насыщенная, но при этом всё организовано грамотно, без спешки. Больше всего впечатлила Черниговка — невероятно красивое место с горной рекой, белыми скалами и очень атмосферными дорожками. В Сухуме понравилось
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Е
Экскурсия очень понравилась! Насыщенная, интресная программа. Увидели много достопримечательностей республики. Вкусно покушали. От души исцелились в источниках. А наш гид Яна, просто богиня профессии. Интересно, познавательно, неназойливо поделилась с нами историей Абхазии. Заботилась о каждом путешественнике, давала мудрые рекомендации и подсказочки.
Будем рады вернуться вновь! До новых встреч!
Будем рады вернуться вновь! До новых встреч!
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И
Экскурсия интересная.
Гид Алина супер.
Умничка. На все вопросы ответила, вме интеремно рассказала
Гид Алина супер.
Умничка. На все вопросы ответила, вме интеремно рассказала
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В
Все продумано, за один день посетили много локаций
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А
Просто чудесная экскурсия. Ущелье Черниговка и термальный источник выше всяких похвал. Сухум тоже прекрасный город, красиво, мне понравилось. Водитель настоящий профессионал. Экскурсовод прекрасно рассказывал и увлекал.
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Т
Организация экскурсии и сама экскурсия имеет разные оценки. Несколько раз пыталась забронировать экскурсию через сайт, люди не отвечают, обращалась три раза и вот только один человек ответил и то, я
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Входит в следующие категории Сочи
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