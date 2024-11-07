Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.

Что вас ждет

Наш маршрут начнется с западной части Абхазии и пройдет через красивейший город-курорт Гагра. Там мы увидим Колоннаду, знаменитый ресторан «Гагрипш», Приморский парк, крепость Абаата, замок принца Ольденбургского). Посмотрим старую и новую Гагру. Посетим также Сухум — столицу Абхазии. Прогуляемся по набережной утопающей в эвкалиптах, посмотрим на здание администрации президента, освежимся у фонтанов с грифонами, обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке. Ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Локация представляет собой русло бурной горной реки Мачары, протекающей вдоль скал. Посетим очень красивый Ольгинский водопад с субтропическими зарослями и отправимся на термальные источники Кындыг, где вы оцените прелесть природного «Абхазского спа». А на обратной дороге посетим уникальный Драндский храм VI века. Важно знать• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.