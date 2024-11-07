Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, где вы увидите главные достопримечательности Сухума, побываете в живописной Гагре с ее знаменитым рестораном «Гагрипш» и Приморским парком.
Ущелье Черниговка порадует своей красотой, а Ольгинский
Ущелье Черниговка порадует своей красотой, а Ольгинский
Описание экскурсии
Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
Что вас ждет
Наш маршрут начнется с западной части Абхазии и пройдет через красивейший город-курорт Гагра. Там мы увидим Колоннаду, знаменитый ресторан «Гагрипш», Приморский парк, крепость Абаата, замок принца Ольденбургского). Посмотрим старую и новую Гагру. Посетим также Сухум — столицу Абхазии. Прогуляемся по набережной утопающей в эвкалиптах, посмотрим на здание администрации президента, освежимся у фонтанов с грифонами, обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке. Ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Локация представляет собой русло бурной горной реки Мачары, протекающей вдоль скал. Посетим очень красивый Ольгинский водопад с субтропическими зарослями и отправимся на термальные источники Кындыг, где вы оцените прелесть природного «Абхазского спа». А на обратной дороге посетим уникальный Драндский храм VI века. Важно знать• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Въезд в Абхазию — по паспортам.
- Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающей выезд в Абхазию.
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Абаата
- Замок принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская колоннада
- Приморский парк
- Государственный Русский театр драмы
- Морской вокзал
- Набережная Диоскуров
- Набережная Махаджиров
- Ущелье Черниговка
- Ольгинский водопад
- Горячие источники Кындыг
- Драндский собор
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты:
- В Черниговку - 300 руб.,
- На Ольгинский водопад - 300 руб.,
- Термальный источник - 300 руб.
- Доплата из Красной поляны в одну сторону (с группы) - 4000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от вашего места жительства
Завершение: У вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Въезд в Абхазию по паспортам
- Дети до 18 лет могут въезжать только с родителями (хотя бы с одним) или с другим человеком, но только по нотариально заверенной доверенности, разрешающий выезд в Абхазию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
7 ноя 2024
Вся наша семья очень любит природу, и мы на каникулах решились на поездку в Абхазию. Жили в санатории Амра, это в Гаграх (очень достойный отель). В качестве гида на сайте
Ю
Юля
12 окт 2024
Вот и состоялось мое знакомство с Черниговкой. Много раз была в Абхазии, слышала про это уникальное место, наконец вот решилась. Выбрала Александра в качестве гида по предпочтениям. Ездили на Танке,
Г
Галина
16 сен 2024
Всем, кто хочет услащать увлекательный рассказ про Абхазию, можете смело обращаться к Александру, много информации начиная с древних времён по сегодняшний день. Очень интересно Александр рассказывает про флору и фауну, много живых примеров. Время провели интересно и с пользой.
А
Александр
15 сен 2024
Поездка в Абхазию случилась у нас спонтанно, без подготовки. Про Абхазию знали, но знания эти были отрывочными и поверхностными. Очень рады, что взяли экскурсию с Александром. Александр — уникальный гид,
М
Марат
7 сен 2024
Впервые с женой решили увидеть Абхазию. Наверно, есть какой-то знак в том, что выбрали Александра. Прекрасный гид. Потрясающий объем знаний. После этой экскурсии узнали об Абхазии столько нового и интересного!!! Рекомендуем всем туристам только Александра — не пожалеете!!! Александр, спасибо еще раз за доставленное огромное удовольствие!
Н
Надежда
27 авг 2024
Александр отличный гид. Рассказал нам очень много интересных фактов, открыли для себя массу новых экзотических растений. Маршрут был составлен прекрасно, во все места попали до того, как там появились толпы
А
Ангелина
22 авг 2024
Огромное спасибо, Александру, за чудесную экскурсию в Абхазию. Это профессионал своего дела. Человек, который отлично знает не только историю и культуру этой страны изнутри, но и отличный рассказчик. Если вы хотите узнать настоящую Абхазию, то вам точно к Александру.
А
Анна
15 авг 2024
Отдыхая в Сочи, решили посмотреть Абхазию, но так как у нас в семье шесть человек, решили рассмотреть индивидуальную экскурсию. И мы нашли-самого лучшего гида!!! Он просто влюбил нас в Абхазию!
А
Анжела
11 авг 2024
Отличный гид, комфортные авто. Ездили с Александром в Абхазию за Сухум в Черниговку с заездом на горячие источники. Остались в восторге от увиденного и услышанного. Если кому-то нужна индивидуальная экскурсия (были семей 5человек) рекомендую совершить поездку только с этим замечательным человеком и профессионалом своего дела.
А
Андрей
11 авг 2024
Это наше первое посещение Абхазии, и благодаря Александру мы смогли полностью прочувствовать самобытность этого солнечного и гостеприимного края. При этом кроме национального колорита нельзя не отметить глубокие знания экскурсовода в истории, географии, биологии, культуре, религии и их взаимосвязи - все было в этой насыщенной и яркой экскурсии. Благодаря этому человеку мы увезли домой новые знания, незабываемые воспоминания и прекрасные фото.
А
Анастасия
3 авг 2024
Заказали на Спутнике экскурсию по Абхазии на 2 семьи, с нами был годовалый малыш. Сопровождал нас гид Александр. День прошел легко и позитивно. Гид — приятный в общении человек, не
М
Марина
23 июл 2024
Хотела получить от экскурсии максимум положительных эмоций, поэтому был выбран индивидуальный тур в Восточную Абхазию, обязательно с заездом в Драндский храм, не пожалела ни одной минуты, за что огромное спасибо Александру! Посетила невероятной красоты места и узнала очень много нового интересного! Александр — профессиональный гид и человек с безграничным кругозором!
А
Алла
21 июл 2024
С Александром посетила Абхазию (Гагра, Сухум и Черниговка). С погодой повезло, природа — прекрасная, места, куда заезжали поесть или купить что-то местное — симпатичные, транспорт комфортный. 40 минут посвятили горячим
Н
Наталья
10 июл 2024
Это был подарок мужу на День рождения! Александр уловил «хотелки» мужа и мы замечательно провели время! Даже плохая погода не изменила впечатления когда попали в Черниговку! Большой объем информации о культуре, природе, этносе был представлен Александром во время нашего однодневного путешествия по Абхазии!
А
Анна
21 июн 2024
Отправляйтесь на экскурсию с Александром — не пожалеете! Ездили с Александром на экскурсию в Абхазию: в Сухум и Черниговка. Открыли для себя очень много интересных фактов как о самой стране,
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