Сочи — это не только море и солнце, но и удивительный город-сад, где у каждого уголка своя история.
На прогулке вы откроете для себя сочинский стиль озеленения, узнаете тайны экзотических растений и увидите, как природа и архитектура образуют единый живой ансамбль.
На прогулке вы откроете для себя сочинский стиль озеленения, узнаете тайны экзотических растений и увидите, как природа и архитектура образуют единый живой ансамбль.
Описание экскурсии
- Уголок «Фитофантазии» — вечнозелёный парк-сказка, которую создал основатель сочинского стиля озеленения С. И. Венчагов
- Зимний театр — архитектурная классика храмового греческого стиля
- Приморский бульвар и верхняя набережная — мини-дендрарий под открытым небом с пальмами, эвкалиптами, магнолиями и десятками других экзотов
- Памятник «Якорь и Пушка», который рассказывает о морской славе города
- Эллинский спуск — лестница истории Сочи
- Морской вокзал и новый мост «Волшебный лист»
- Парк Ривьера — легендарное место отдыха, где кипит жизнь города
Вы узнаете:
- кто создал сочинский стиль озеленения и почему он стал брендом города
- чем отличаются китайская и испанская пальмы
- стреляла ли когда-нибудь пушка на Турецком овраге
- что скрывает убыхский дворик на Эллинском спуске
- как менялся пляж Маяк и что за бетонные монстры охраняют берег
- какие тайные смыслы скрывают скульптуры Морского вокзала
- где в Сочи появилась новая достопримечательность стоимостью 1 млрд рублей
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 5+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 121 туриста
Я живу в Сочи с 2014 года, но знаю его с детства, когда приезжал сюда на краевые и всесоюзные соревнования по лёгкой атлетике. Я люблю жизнь, люблю спорт, юмор, детей, историю, люблю Сочи, веду здоровый образ жизни. Представляю агентство, которое работает как с группами, так и с индивидуальными путешественниками. Безопасность и прекрасные впечатления гарантируем. Ждём вас в гости!
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 6 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды Сочи
Погрузитесь в загадки древнего Сочи: дольмены, водопад «Девичьи слезы» и Краснополянское шоссе. Уникальная возможность узнать больше о прошлом региона
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
19 дек в 09:00
20 дек в 09:00
9800 ₽ за всё до 6 чел.