Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤

Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero. Он знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории 📖 предоставят аудиогид и наушники (в них Вы и услышите главный аудиоспектакль) и плащ, который защитит Вас от ветра. Заботливые спутники фонарщика будут сопровождать Вас по маршруту.

Вы узнаете:

🎧 какого цвета глаза у Морского вокзала

🎧 как пень стать знаменитостью

🎧 куда в Сочи за удачей сходить

🎧 кто жил в голове Айвазовского

🎧 какую рыбу 🐟 в Сочи ни за что жарить не станут

🎧 из чего киношники мороженое делают

🎧попробуете на вкус сочинскую мечту,

станете богаче на 3 волшебных рубля и даже увидите доброго городского призрака.

Ночные огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы.

Ты окунёшься в настоящую сказку на улицах современного города!

Продолжительность 85 минут.

Маршрут 2. 3 км.

Ежедневно в вечернее время