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Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ

Farolero W.
Farolero W. – Гид из Сочи
Театрализованная экскурсия ⛳ в сопровождении старого фонарщика Фаролеро и его помощников перенесёт вас в прошлое Сочи, и достопримечательности 🏛️ этого города станут главными декорациями спектакля.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 1.42 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ

Что вы увидите

  • Ул. Театральная - Приморский парк - Морской пер. - Парк культуры и отдыха ' Курортный пр. - ул. Орджоникидзе - Навагинский форт - ул. Волкова - Морской вокзал.
Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤
Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero. Он знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории 📖 предоставят аудиогид и наушники (в них Вы и услышите главный аудиоспектакль) и плащ, который защитит Вас от ветра. Заботливые спутники фонарщика будут сопровождать Вас по маршруту.

Вы узнаете:

    🎧 какого цвета глаза у Морского вокзала
    🎧 как пень стать знаменитостью
    🎧 куда в Сочи за удачей сходить
    🎧 кто жил в голове Айвазовского
    🎧 какую рыбу 🐟 в Сочи ни за что жарить не станут
    🎧 из чего киношники мороженое делают
    🎧попробуете на вкус сочинскую мечту,
    станете богаче на 3 волшебных рубля и даже увидите доброго городского призрака.
    Ночные огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы.
    Ты окунёшься в настоящую сказку на улицах современного города!
    Продолжительность 85 минут.
    Маршрут 2. 3 км.
    Ежедневно в вечернее время
    Что входит
    • театрализованная экскурсия
    • аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
    • зонт на случай дождя или снега
    • памятный подарок
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 СОЧИ, ул. Театральная, 2
    Место завершения
    🏁 Морской вокзал
    Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ
    Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ
    Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Farolero W.
    Farolero W.
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