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с жителями Сочи. Были с ребенком 9лет и мамой пенсионного возраста. В восторге все. Не ждите стандартной экскурсии, ждите сказки! NB! Был один пролет с большим количеством ступеней, если у кого больные ноги, но сопровождающие дали всех, и это не омрачило общее впечатление от экскурсии.