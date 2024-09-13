Театральные экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Сочи, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Пешая
53 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Узнайте секреты Сочи с Фаролеро на вечерней прогулке
Фаролеро, харизматичный фонарщик, проведет вас по Сочи, рассказывая удивительные истории и легенды, погружая в магическую атмосферу
Начало: На ул. Театральная
«В нашей программе: Зимний театр, сквер им»
15 окт в 19:00
18 окт в 19:00
2 500 за человека
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Пешая
11 отзывов
1 час 15 минут
Групповая
до 25 чел.
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
«Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤ Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero»
Расписание: См. календарь
15 окт в 19:00
18 окт в 19:00
2 500 за человека
Трип по Абхазии с пикником на пляже
На машине
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Трип по Абхазии с пикником на пляже
Спуститься в Новоафонскую пещеру, пройти по пустынному пляжу и заглянуть в заброшенный театр
Начало: В Сочи, Адлере, Олимпийском парке или у вашего оте...
«Увидим колоннаду и заброшенный театр»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
15 окт в 08:00
17 окт в 08:00
6 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    13 сентября 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Совершенно волшебная экскурсия. Идея, содержание, исполнение - просто на высоте. 1.5 часа неспешной прогулки, сопровождаемые занимательными рассказами и историями, связанными
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    с жителями Сочи. Были с ребенком 9лет и мамой пенсионного возраста. В восторге все. Не ждите стандартной экскурсии, ждите сказки! NB! Был один пролет с большим количеством ступеней, если у кого больные ноги, но сопровождающие дали всех, и это не омрачило общее впечатление от экскурсии.

  • Ж
    Жанна
    7 сентября 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Экскурсия хорошая. Приятно пройтись по вечернему городу и послушать рассказы об истории Сочи, известных людях, имеющих отношение к городу. Милые сюрпризы в конце прогулки. Спасибо фонарщику за веру в мечту!
    Экскурсия хорошая. Приятно пройтись по вечернему городу и послушать рассказы об истории Сочи, известных людях, имеющихЭкскурсия хорошая. Приятно пройтись по вечернему городу и послушать рассказы об истории Сочи, известных людях, имеющих
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Были на экскурсии компанией из 5-ти человек, среди которых двое детей восьми и десяти лет. Наши юные спутники шли за
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    фонарщиком, как завороженные. Прекрасная подача материала, адаптированная для детского и подросткового возраста. Взрослым также было интересно погрузиться в сказку. Спасибо большое фонарщику и его очаровательным спутницам за прекрасно проведеный вечер.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Театральные»

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  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в октябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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