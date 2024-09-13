1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Узнайте секреты Сочи с Фаролеро на вечерней прогулке
Фаролеро, харизматичный фонарщик, проведет вас по Сочи, рассказывая удивительные истории и легенды, погружая в магическую атмосферу
Начало: На ул. Театральная
«В нашей программе: Зимний театр, сквер им»
15 окт в 19:00
18 окт в 19:00
2 500₽ за человека
1 час 15 минут
Групповая
до 25 чел.
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
«Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤ Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero»
Расписание: См. календарь
15 окт в 19:00
18 окт в 19:00
2 500₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Трип по Абхазии с пикником на пляже
Спуститься в Новоафонскую пещеру, пройти по пустынному пляжу и заглянуть в заброшенный театр
Начало: В Сочи, Адлере, Олимпийском парке или у вашего оте...
«Увидим колоннаду и заброшенный театр»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
15 окт в 08:00
17 окт в 08:00
6 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina13 сентября 2024Совершенно волшебная экскурсия. Идея, содержание, исполнение - просто на высоте. 1.5 часа неспешной прогулки, сопровождаемые занимательными рассказами и историями, связанными
- ЖЖанна7 сентября 2024Экскурсия хорошая. Приятно пройтись по вечернему городу и послушать рассказы об истории Сочи, известных людях, имеющих отношение к городу. Милые сюрпризы в конце прогулки. Спасибо фонарщику за веру в мечту!
- ТТатьяна24 августа 2024Были на экскурсии компанией из 5-ти человек, среди которых двое детей восьми и десяти лет. Наши юные спутники шли за
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Театральные»
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