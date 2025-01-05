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Посёлок Сириус — район Большого Сочи, который на протяжении многих лет оставался «некурортным», но после Олимпиады 2014 года претерпел значительные изменения. Мы познакомимся с историей этого места. Выясним, когда оно было известно как «гнилое болото». И проследим его удивительное превращение в территорию с особым статусом, центр инноваций и отдыха.