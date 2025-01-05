Посёлок Сириус — район Большого Сочи, который на протяжении многих лет оставался «некурортным», но после Олимпиады 2014 года претерпел значительные изменения. Мы познакомимся с историей этого места. Выясним, когда оно было известно как «гнилое болото». И проследим его удивительное превращение в территорию с особым статусом, центр инноваций и отдыха.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Посёлок «старообрядцев»
- Храм староверов и Олимпийский собор
- Образовательный центр «Сириус»
- Главную трибуну Формулы 1;
- Ж/д вокзал «Имеретинский курорт» и Олимпийские кольца
- Всю олимпийскую инфраструктуру (5 ледовых дворцов и стадион «Фишт»)
- Парк аттракционов
И узнаете
- Когда и зачем сюда пришла Российская империя
- В низменности поселение староверов и где они живут сейчас
- Что стало с перелётными птицами, которые останавливались тут на отдых сотни лет
- Где проходила трасса Гран-при Формулы 1
- Почему на самом большом спортивном объекте не проводили соревнования в дни Олимпиады
- Что означает название «Сириус» и чем живёт федеральная территория сегодня
А также много других интересных фактов из прошлого и настоящего!
В качестве бонуса я расскажу, какие интересные площадки и музеи Сириуса можно посетить самостоятельно и как выгодно приобрести туда билеты.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, проходит на открытом воздухе. Дорога без сложностей и лестниц
- Доплата за каждого участника в группе больше 5 человек — 1000 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На федеральной территории Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 136 туристов
Профессиональный экскурсовод со стажем более семи лет. Люблю своё дело, с удовольствием и радостью делюсь знаниями и интересными местами. Создаю авторские экскурсии, чтобы знакомить гостей с местом отдыха легко и интересно. Помогаю путешественникам составить свою уникальную программу дальнейшего отдыха.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
5 янв 2025
Великолепный экскурсовод Виктория)) интересная прогулка, много информации! Очень советую)
Н
Ника
1 янв 2025
Экскурсия очень понравилась, информативно и легко!
Наталья
24 ноя 2024
Очень приятная экскурсия, легкая! Виктория - ас своего дела, профессионал! Мы с мужем первый раз в Сириусе. После рассказа Виктории в голове о городе все на своих « полочках». Рекомендую однозначно!
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