Мои заказы

Музей Формулы 1 – экскурсии в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей Формулы 1» в Сочи, цены от 1400 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мотопрогулка по олимпийскому Сочи (с выездом из Сириуса)
Пешая
На мотоцикле
30 минут
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Мотопрогулка по олимпийскому Сочи
Прокатитесь на байке по олимпийским маршрутам Сочи, насладитесь видами и узнайте интересные факты. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3000 ₽ за экскурсию
Олимпийский парк Сочи + Сириус
На машине
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Почувствуйте адреналин гонок и узнайте историю автоспорта в Сочи. Посетите трассу Формулы 1 и музей с уникальными экспонатами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пешая
1 час
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне стадиона «Фишт» и других олимпийских объектов
Начало: На Олимпийском проспекте
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
На мотоцикле
30 минут
-
60%
93 отзыва
Индивидуальная
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1400 ₽3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    8 ноября 2025
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Экскурсия с Алексеем прошла интересно, познавательно и очень душевно. Посетили Автодром и музей Ника Панули. Очень порадовало, что чудом попали
    читать дальше

    сегодня (8 ноября 2025) на автогонки - это драйв и удача. Прогулялись по Олимпийскому парку, узнали много интересных фактов про Олимпиаду 2014. Затем направились в Сочи, спокойная и комфортная поездка с рассказом про Сочи и нашу Страну.
    Нам очень понравилось! Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили музей Ника Панули и автодром. Время прошло молниеносно. Спасибо Алексею.
    Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. ПосетилиАлексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. ПосетилиАлексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили
  • Е
    Екатерина
    5 октября 2025
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Отличный маршрут и гид! Подходит для отдыха с детьми!
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2025
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Антон прекрасный экскурсовод, все было очень интересно и комфортно. Лучший выбор, что можно сделать
  • М
    Михаил
    1 июня 2025
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Экскурсия понравилась, полная информация про Олимпийские объекты и их дальнейшее применение. Факты о подготовке города Сочи к Олимпиаде, очень интересная информация, в ходе поезде историческая справка о развитии города, флоре и фауне.
  • С
    Светлана
    21 сентября 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Были на экскурсии Олимпийский Сочи 6 сентября 2024 года. Антон прекрасно провел экскурсию, чувствуются глубокие познания в истории города Сочи, энтузиазм в работе. Мы получили очень много интересной информации, прекрасно провели время!
  • С
    Светлана
    20 сентября 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Все было хорошо организовано.
  • М
    Мария
    28 августа 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Были с дочкой на экскурсии Антона в Олимпийском парке Сочи.
    Всё понравилось!

    Антон заехал за нами на Мамайку, по пути рассказывал очень
    читать дальше

    интересно про Олимпиаду и свой родной город Сочи.
    Очень интеллигентный и доброжелательный экскурсовод)

    Антон провез нас на машине мимо всех олимпийских стадионов, рассказывая про каждый, а потом мы все вместе пешком прошлись до Чаши олимпийского огня, там погуляли и посмотрели шоу поющих фонтанов.
    Во вторник по расписанию были мелодии из кинофильмов.
    На сайте парка выложена программа шоу.
    С огромным удовольствием посмотрели и даже немного потанцевали)
    Спасибо огромное!

  • И
    Игорь
    18 августа 2024
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Экскурсия на автодром - супер! Музей Ника Панули очень впечатляет. Рекомендуем, особенно с детьми!
  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! На протяжении всей дороги до
    читать дальше

    объектов обстоятельно и живо преподносит материал. По прибытии в Олимпийский парк проводит сначала обзорную экскурсию, затем детально показывает каждый объект. Шоу поющих фонтанов. Комфортное время просмотра, также обстоятельный рассказ.

    Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! НаОтличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! НаОтличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! НаОтличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! На
  • Е
    Екатерина
    21 июля 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Антон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога туда и назад была комфортной и увлекательной.
    Антон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога тудаАнтон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога тудаАнтон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога тудаАнтон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога тудаАнтон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога тудаАнтон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога туда
  • В
    Виктор
    13 июля 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Понравилось вся экскурсия, материал был предоставлен в доступной понятной форме, всё чётко и понятно, на интересующие вопросы отвечал. Рекомендую для обращения! Спасибо Антону все замечательно!
  • Н
    Надежда
    11 июля 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Хорошая экскурсия!
  • Г
    Галина
    5 мая 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Спасибо Антону, что показал нам Олимпийский парк. Все понравилось, все было так, как и планировали
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2023
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Экскурсия нам понравилась. Алексей рассказал много интересных фактов. Встретил и проводил как
    родных. Было приятно пообщаться.
  • М
    Марина
    30 октября 2023
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Были в Сочи проездом, между самолетами решили посетить Олимпийский парк. Спасибо Антону, что встретил нас в аэропорту и после экскурсии
    читать дальше

    очень комфортно вернул обратно! Во время поездки Антон очень интересно рассказывал о Сочи, отвечал на все вопросы, в парке пешком прогулялись и осмотрели все олимпийские объекты, ну, а шоу фонтанов - это выше всяких похвал! В этот день шоу проходило под латинскую музыку, очень зажигательно! Всем рекомендую посетить данную экскурсию с Антоном!

  • О
    Ольга
    30 октября 2023
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Отличная экскурсия, Антон! Были впервые, увидели и узнали все:) все показал и рассказал, плюс доставил в аэропорт:) очень комфортно и ненапряжно было, спасибо огромное!
  • М
    Мария
    21 сентября 2023
    Олимпийский парк Сочи + Сириус
    Отзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с Антоном.
    4 апреля три поколения нашей семьи посетили экскурсию по Олимпиймким объектам
    читать дальше

    Сочи вместе с экскурсоводом Антоном.
    Проезжая по просторам Олимпийского парка, осмотрели несколько спортивных дворцов самых оригинальных форм: Стадион Фишт, Ледовый дворец, Адлер-Арена, Ледовый дворец Айсберг, недалеко находящийся образовательный центр Сириус. Вечерняя часть экскурсии - это шоу поющих фонтанов у Олимпийского огня. Очень зрелищно!
    Антон всё время нашей поездки рассказывал о необычной истории этих мест, о самих лимпийских объектах, отвечал на все наши вопросы, которые касались очень широкого круга тем. Спасибо за красивую интересную экскурсию!

    Отзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с АнтономОтзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с АнтономОтзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с АнтономОтзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с АнтономОтзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с АнтономОтзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с АнтономОтзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с Антоном
  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Очень понравилась экскурсия, очень интересный и грамотный гид Алексей, внимательный и добрый;) Поразили размеры автодрома, архитектурные решения и наполненность музея экспонатами.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Музей Формулы 1»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мотопрогулка по олимпийскому Сочи (с выездом из Сириуса)
  2. Олимпийский парк Сочи + Сириус
  3. Сочи Автодром и музей Ника Панули
  4. Фотопрогулка по Олимпийскому парку
  5. Прогулка по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Роза Хутор
  3. Самое главное
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Ущелья
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Музей Формулы 1" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1400 до 9500 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Сочи на 2025 год по теме «Музей Формулы 1», 145 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль