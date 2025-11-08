Индивидуальная
до 1 чел.
Мотопрогулка по олимпийскому Сочи
Прокатитесь на байке по олимпийским маршрутам Сочи, насладитесь видами и узнайте интересные факты. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Почувствуйте адреналин гонок и узнайте историю автоспорта в Сочи. Посетите трассу Формулы 1 и музей с уникальными экспонатами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне стадиона «Фишт» и других олимпийских объектов
Начало: На Олимпийском проспекте
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
60%
Индивидуальная
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1400 ₽
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия8 ноября 2025Экскурсия с Алексеем прошла интересно, познавательно и очень душевно. Посетили Автодром и музей Ника Панули. Очень порадовало, что чудом попали
- ТТатьяна20 октября 2025Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили музей Ника Панули и автодром. Время прошло молниеносно. Спасибо Алексею.
- ЕЕкатерина5 октября 2025Отличный маршрут и гид! Подходит для отдыха с детьми!
- ЮЮлия14 июня 2025Антон прекрасный экскурсовод, все было очень интересно и комфортно. Лучший выбор, что можно сделать
- ММихаил1 июня 2025Экскурсия понравилась, полная информация про Олимпийские объекты и их дальнейшее применение. Факты о подготовке города Сочи к Олимпиаде, очень интересная информация, в ходе поезде историческая справка о развитии города, флоре и фауне.
- ССветлана21 сентября 2024Были на экскурсии Олимпийский Сочи 6 сентября 2024 года. Антон прекрасно провел экскурсию, чувствуются глубокие познания в истории города Сочи, энтузиазм в работе. Мы получили очень много интересной информации, прекрасно провели время!
- ССветлана20 сентября 2024Большое спасибо за интересную экскурсию. Все было хорошо организовано.
- ММария28 августа 2024Были с дочкой на экскурсии Антона в Олимпийском парке Сочи.
Всё понравилось!
Антон заехал за нами на Мамайку, по пути рассказывал очень
- ИИгорь18 августа 2024Экскурсия на автодром - супер! Музей Ника Панули очень впечатляет. Рекомендуем, особенно с детьми!
- ООльга27 июля 2024Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! На протяжении всей дороги до
- ЕЕкатерина21 июля 2024Антон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога туда и назад была комфортной и увлекательной.
- ВВиктор13 июля 2024Понравилось вся экскурсия, материал был предоставлен в доступной понятной форме, всё чётко и понятно, на интересующие вопросы отвечал. Рекомендую для обращения! Спасибо Антону все замечательно!
- ННадежда11 июля 2024Хорошая экскурсия!
- ГГалина5 мая 2024Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
- ООльга16 января 2024Спасибо Антону, что показал нам Олимпийский парк. Все понравилось, все было так, как и планировали
- ТТатьяна4 ноября 2023Экскурсия нам понравилась. Алексей рассказал много интересных фактов. Встретил и проводил как
родных. Было приятно пообщаться.
- ММарина30 октября 2023Были в Сочи проездом, между самолетами решили посетить Олимпийский парк. Спасибо Антону, что встретил нас в аэропорту и после экскурсии
- ООльга30 октября 2023Отличная экскурсия, Антон! Были впервые, увидели и узнали все:) все показал и рассказал, плюс доставил в аэропорт:) очень комфортно и ненапряжно было, спасибо огромное!
- ММария21 сентября 2023Отзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с Антоном.
4 апреля три поколения нашей семьи посетили экскурсию по Олимпиймким объектам
- ООльга22 августа 2023Очень понравилась экскурсия, очень интересный и грамотный гид Алексей, внимательный и добрый;) Поразили размеры автодрома, архитектурные решения и наполненность музея экспонатами.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Музей Формулы 1»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Музей Формулы 1" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1400 до 9500 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Сочи на 2025 год по теме «Музей Формулы 1», 145 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль