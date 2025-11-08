А Анастасия Сочи Автодром и музей Ника Панули читать дальше сегодня (8 ноября 2025) на автогонки - это драйв и удача. Прогулялись по Олимпийскому парку, узнали много интересных фактов про Олимпиаду 2014. Затем направились в Сочи, спокойная и комфортная поездка с рассказом про Сочи и нашу Страну.

Нам очень понравилось! Рекомендую. Экскурсия с Алексеем прошла интересно, познавательно и очень душевно. Посетили Автодром и музей Ника Панули. Очень порадовало, что чудом попали

Т Татьяна Сочи Автодром и музей Ника Панули Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили музей Ника Панули и автодром. Время прошло молниеносно. Спасибо Алексею.

Е Екатерина Сочи Автодром и музей Ника Панули Отличный маршрут и гид! Подходит для отдыха с детьми!

Ю Юлия Олимпийский парк Сочи + Сириус Антон прекрасный экскурсовод, все было очень интересно и комфортно. Лучший выбор, что можно сделать

М Михаил Олимпийский парк Сочи + Сириус Экскурсия понравилась, полная информация про Олимпийские объекты и их дальнейшее применение. Факты о подготовке города Сочи к Олимпиаде, очень интересная информация, в ходе поезде историческая справка о развитии города, флоре и фауне.

С Светлана Олимпийский парк Сочи + Сириус Были на экскурсии Олимпийский Сочи 6 сентября 2024 года. Антон прекрасно провел экскурсию, чувствуются глубокие познания в истории города Сочи, энтузиазм в работе. Мы получили очень много интересной информации, прекрасно провели время!

С Светлана Олимпийский парк Сочи + Сириус Большое спасибо за интересную экскурсию. Все было хорошо организовано.

М Мария Олимпийский парк Сочи + Сириус

Всё понравилось!



Антон заехал за нами на Мамайку, по пути рассказывал очень читать дальше интересно про Олимпиаду и свой родной город Сочи.

Очень интеллигентный и доброжелательный экскурсовод)



Антон провез нас на машине мимо всех олимпийских стадионов, рассказывая про каждый, а потом мы все вместе пешком прошлись до Чаши олимпийского огня, там погуляли и посмотрели шоу поющих фонтанов.

Во вторник по расписанию были мелодии из кинофильмов.

На сайте парка выложена программа шоу.

С огромным удовольствием посмотрели и даже немного потанцевали)

Спасибо огромное! Были с дочкой на экскурсии Антона в Олимпийском парке Сочи.Всё понравилось!Антон заехал за нами на Мамайку, по пути рассказывал очень

И Игорь Сочи Автодром и музей Ника Панули Экскурсия на автодром - супер! Музей Ника Панули очень впечатляет. Рекомендуем, особенно с детьми!

О Ольга Олимпийский парк Сочи + Сириус читать дальше объектов обстоятельно и живо преподносит материал. По прибытии в Олимпийский парк проводит сначала обзорную экскурсию, затем детально показывает каждый объект. Шоу поющих фонтанов. Комфортное время просмотра, также обстоятельный рассказ. Отличная экскурсия! Продумано все: от маршрута до времени в каждой локации. Антон - отличный рассказчик! На протяжении всей дороги до

Е Екатерина Олимпийский парк Сочи + Сириус Антон был замечательным водителем,экскурсоводом. Все доступно и интересно рассказал, показал. Шоу Фонтанов было незабываемо. Дорога туда и назад была комфортной и увлекательной.

В Виктор Олимпийский парк Сочи + Сириус Понравилось вся экскурсия, материал был предоставлен в доступной понятной форме, всё чётко и понятно, на интересующие вопросы отвечал. Рекомендую для обращения! Спасибо Антону все замечательно!

Н Надежда Олимпийский парк Сочи + Сириус Хорошая экскурсия!

Г Галина Олимпийский парк Сочи + Сириус Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем

О Ольга Олимпийский парк Сочи + Сириус Спасибо Антону, что показал нам Олимпийский парк. Все понравилось, все было так, как и планировали

Т Татьяна Сочи Автодром и музей Ника Панули Экскурсия нам понравилась. Алексей рассказал много интересных фактов. Встретил и проводил как

родных. Было приятно пообщаться.

М Марина Олимпийский парк Сочи + Сириус читать дальше очень комфортно вернул обратно! Во время поездки Антон очень интересно рассказывал о Сочи, отвечал на все вопросы, в парке пешком прогулялись и осмотрели все олимпийские объекты, ну, а шоу фонтанов - это выше всяких похвал! В этот день шоу проходило под латинскую музыку, очень зажигательно! Всем рекомендую посетить данную экскурсию с Антоном! Были в Сочи проездом, между самолетами решили посетить Олимпийский парк. Спасибо Антону, что встретил нас в аэропорту и после экскурсии

О Ольга Олимпийский парк Сочи + Сириус Отличная экскурсия, Антон! Были впервые, увидели и узнали все:) все показал и рассказал, плюс доставил в аэропорт:) очень комфортно и ненапряжно было, спасибо огромное!

М Мария Олимпийский парк Сочи + Сириус

4 апреля три поколения нашей семьи посетили экскурсию по Олимпиймким объектам читать дальше Сочи вместе с экскурсоводом Антоном.

Проезжая по просторам Олимпийского парка, осмотрели несколько спортивных дворцов самых оригинальных форм: Стадион Фишт, Ледовый дворец, Адлер-Арена, Ледовый дворец Айсберг, недалеко находящийся образовательный центр Сириус. Вечерняя часть экскурсии - это шоу поющих фонтанов у Олимпийского огня. Очень зрелищно!

Антон всё время нашей поездки рассказывал о необычной истории этих мест, о самих лимпийских объектах, отвечал на все наши вопросы, которые касались очень широкого круга тем. Спасибо за красивую интересную экскурсию! Отзыв об экскурсии Олимпийский парк в Сочи 04.04.2023г. с Антоном.4 апреля три поколения нашей семьи посетили экскурсию по Олимпиймким объектам