Vip-тур по Красной Поляне

Впечатляющая индивидуальная экскурсия по Красной Поляне на джипе Nissan Patrol

Описание
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Vip-тур по Красной Поляне
Vip-тур по Красной Поляне
Vip-тур по Красной Поляне
Vip-тур по Красной Поляне
Vip-тур по Красной Поляне
Vip-тур по Красной Поляне
Vip-тур по Красной Поляне
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • 1. Горнолыжные курорты:"Роза Хутор""Красная поляна""Газпром Лаура"
  • 2. Краснополянские дольмены
  • 3. Водопад "Девичьи Слезы"
  • 4. Водопад "Пасть Дракона"
  • + Бонус: Эксклюзивная тропа в Эсто-садке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем тебе экскурсию по Красной Поляне на комфортном джипе Nissan Patrol
Ознакомительный тур для вашей компании (до 6 человек). Никаких толп и ожиданий. Только вы и ваши близкие ☺️ Предлагаем ознакомительную экскурсию по достопримечательностям Красной Поляны

Локации в программе тура:

  • 1. Горнолыжные курорты:"Роза Хутор""Красная поляна""Газпром Лаура".
  • 2. Краснополянские дольмены.
  • 3. Водопад "Девичьи Слезы".
  • 4. Водопад "Пасть Дракона".
  • + Бонус: Эксклюзивная тропа в Эсто-садке.
  • Длительность Тура- 3-4 часа.
Маршрут начинается и заканчивается у вашего дома (в пределах поляны)

За отдельную плату могут быть включены следующие достопримечательности:

  • 1. Минеральный источник Чвижепсе.
  • 2. Ахштырская пещера.
  • Туры каждый день по расписанию в удобное для вас время;).
  • Дополнительные расходы: Билет в заповедник и Национальный парк 100-200р за человека.
  • Детям до 10 лет и льготной категории граждан - бесплатно.
  • Звоните, записывайтесь. Горы ждут только вас).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в Сочинский Национальный Парк - 200 р. за человека на каждый маршрут
  • Детям до 10 лет и льготной категории граждан - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Завершение: ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна, Краснодарский край
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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