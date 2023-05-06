Предлагаем тебе экскурсию по Красной Поляне на комфортном джипе Nissan Patrol

Ознакомительный тур для вашей компании (до 6 человек). Никаких толп и ожиданий. Только вы и ваши близкие ☺️ Предлагаем ознакомительную экскурсию по достопримечательностям Красной Поляны

Локации в программе тура:

1. Горнолыжные курорты:"Роза Хутор""Красная поляна""Газпром Лаура".

2. Краснополянские дольмены.

3. Водопад "Девичьи Слезы".

4. Водопад "Пасть Дракона".

+ Бонус: Эксклюзивная тропа в Эсто-садке.

Длительность Тура- 3-4 часа.

Маршрут начинается и заканчивается у вашего дома (в пределах поляны)

За отдельную плату могут быть включены следующие достопримечательности: