Впечатляющая индивидуальная экскурсия по Красной Поляне на джипе Nissan Patrol
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Что вас ожидает:
- 1. Горнолыжные курорты:"Роза Хутор""Красная поляна""Газпром Лаура"
- 2. Краснополянские дольмены
- 3. Водопад "Девичьи Слезы"
- 4. Водопад "Пасть Дракона"
- + Бонус: Эксклюзивная тропа в Эсто-садке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем тебе экскурсию по Красной Поляне на комфортном джипе Nissan Patrol
Ознакомительный тур для вашей компании (до 6 человек). Никаких толп и ожиданий. Только вы и ваши близкие ☺️ Предлагаем ознакомительную экскурсию по достопримечательностям Красной Поляны
Локации в программе тура:
- 1. Горнолыжные курорты:"Роза Хутор""Красная поляна""Газпром Лаура".
- 2. Краснополянские дольмены.
- 3. Водопад "Девичьи Слезы".
- 4. Водопад "Пасть Дракона".
- + Бонус: Эксклюзивная тропа в Эсто-садке.
- Длительность Тура- 3-4 часа.
Маршрут начинается и заканчивается у вашего дома (в пределах поляны)
За отдельную плату могут быть включены следующие достопримечательности:
- 1. Минеральный источник Чвижепсе.
- 2. Ахштырская пещера.
- Туры каждый день по расписанию в удобное для вас время;).
- Дополнительные расходы: Билет в заповедник и Национальный парк 100-200р за человека.
- Детям до 10 лет и льготной категории граждан - бесплатно.
- Звоните, записывайтесь. Горы ждут только вас).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Трансфер
- Что не входит
- Билеты в Сочинский Национальный Парк - 200 р. за человека на каждый маршрут
- Детям до 10 лет и льготной категории граждан - бесплатно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Защитников Кавказа, 55, Красная ПолянаЗавершение: ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна, Краснодарский край
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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