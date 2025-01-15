Добро пожаловать в Сочи! – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Добро пожаловать в Сочи!» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
Пешая
344 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
17 янв в 15:00
734 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
На автобусе
скидка
55%
1013 отзывов
9 часов
Групповая
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
1000450 за человека
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Пешая
255 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
19 янв в 10:00
21 янв в 10:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 января 2025
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Отличный экскурсовод! Интересный рассказчик,все очень понравилось!!!! Рекомендую!!!
  • Б
    Баранцева
    13 января 2025
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    очень понравилась Юля как экскурсовод - с чувством юмора, интересная подача материала, ответила на все возникающие вопросы туристов.
  • Д
    Данил
    12 января 2025
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Спасибо большое экскурсоводу Екатерине.
  • Е
    Екатерина
    12 января 2025
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Были с ребенком на экскурсии, так быстро пролетели эти 2 часа, в Сочи бываем ежегодно, но, оказывается многое не знали,
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    и в целом, Юлия приятный и интересный собеседник. Моя не особо ласковая дочь, даже обняла Юлию в конце экскурсии. Очень рекомендую

  • О
    Ольга
    7 января 2025
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Спасибо гиду Екатерине. Все четко спланировано по времени, грамотно и обстоятельно
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Спасибо гиду Екатерине. Все четко спланировано по времени, грамотно и обстоятельноПрекрасная и очень познавательная экскурсия. Спасибо гиду Екатерине. Все четко спланировано по времени, грамотно и обстоятельноПрекрасная и очень познавательная экскурсия. Спасибо гиду Екатерине. Все четко спланировано по времени, грамотно и обстоятельно
  • Л
    Лариса
    6 января 2025
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Экскурсией вообщем довольна. Минус-поздно начинается, долго собирали людей по отелям. Сначала была дегустация, обед. Потом горы. Был предложен вариант Красная поляна.
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    С ссылкой на то, что Роза для горнолыжников. На след день после экскурсии поехали сами на Розу, счастливы до безумия. Все понравилось. Нужно просто приезжать раньше и нет очередей

  • Л
    Лариса
    15 декабря 2024
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Спасибо Евгении за замечательную экскурсию, которую не смогла испортить даже погода- был сильный ливень. Интересно и познавательно)
  • М
    Марта
    10 декабря 2024
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Благодарим Евгению за приятную прогулку и интересный рассказ об истории города и его современных преобразованиях. Отмечу размеренное повествование и грамотно составленный маршрут. Спасибо Вам за отличные фотографии! У нас останутся самые теплые воспоминания.
  • С
    Светлана
    3 декабря 2024
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Замечательная прогулка по Сочи, нам все понравилось, рекомендую!
    Замечательная прогулка по Сочи, нам все понравилось, рекомендую!Замечательная прогулка по Сочи, нам все понравилось, рекомендую!Замечательная прогулка по Сочи, нам все понравилось, рекомендую!Замечательная прогулка по Сочи, нам все понравилось, рекомендую!Замечательная прогулка по Сочи, нам все понравилось, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Добро пожаловать в Сочи!»

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  3. Влюбиться в Сочи за 2 часа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Ущелья
  4. Чайная плантация
  5. Роза Хутор
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в январе 2025
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