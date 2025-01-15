2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
17 янв в 15:00
734₽ за человека
скидка
55%
9 часов
Групповая
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
1000450₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
19 янв в 10:00
21 янв в 10:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 января 2025Отличный экскурсовод! Интересный рассказчик,все очень понравилось!!!! Рекомендую!!!
- ББаранцева13 января 2025очень понравилась Юля как экскурсовод - с чувством юмора, интересная подача материала, ответила на все возникающие вопросы туристов.
- ДДанил12 января 2025Спасибо большое экскурсоводу Екатерине.
- ЕЕкатерина12 января 2025Были с ребенком на экскурсии, так быстро пролетели эти 2 часа, в Сочи бываем ежегодно, но, оказывается многое не знали,
- ООльга7 января 2025Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Спасибо гиду Екатерине. Все четко спланировано по времени, грамотно и обстоятельно
- ЛЛариса6 января 2025Экскурсией вообщем довольна. Минус-поздно начинается, долго собирали людей по отелям. Сначала была дегустация, обед. Потом горы. Был предложен вариант Красная поляна.
- ЛЛариса15 декабря 2024Спасибо Евгении за замечательную экскурсию, которую не смогла испортить даже погода- был сильный ливень. Интересно и познавательно)
- ММарта10 декабря 2024Благодарим Евгению за приятную прогулку и интересный рассказ об истории города и его современных преобразованиях. Отмечу размеренное повествование и грамотно составленный маршрут. Спасибо Вам за отличные фотографии! У нас останутся самые теплые воспоминания.
- ССветлана3 декабря 2024Замечательная прогулка по Сочи, нам все понравилось, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Добро пожаловать в Сочи!»
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