Что вас ждет?

Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей. Я расскажу, при каких обстоятельствах был образован город, когда он начал развиваться как курорт, какие известные люди его посещали и что он представляет из себя сегодня.

А также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время, где вкусно и приятно поесть и куда съездить в окрестностях.

Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет.

Гуляя по популярной пешеходной улице Навогинская с пальмами и цветами, понаблюдаете за местной жизнью.

Взавершение подниметесь на смотровую башню Ахун, возведенную в 30-е годы прошлого века, и насладитесь видами на Сочи и горные долины.