Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами,...

Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей, которую вы узнаете из моей экскурсии.

Вы увидите все главные достопримечательности Сочи, а в завершение подниметесь на смотровую башню Ахун.
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи
Знакомьтесь - Сочи

Что вы увидите 🤩

  • вход в места посещения
  • питание
Что вас ждет?
Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей. Я расскажу, при каких обстоятельствах был образован город, когда он начал развиваться как курорт, какие известные люди его посещали и что он представляет из себя сегодня.
А также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время, где вкусно и приятно поесть и куда съездить в окрестностях.
Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет.
Гуляя по популярной пешеходной улице Навогинская с пальмами и цветами, понаблюдаете за местной жизнью.
Взавершение подниметесь на смотровую башню Ахун, возведенную в 30-е годы прошлого века, и насладитесь видами на Сочи и горные долины.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • гид
  • легковое авто
Что не входит
  • вход в места посещения
  • питание
Где начинаем и завершаем
Начало: заберу на авто
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время договорное
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно, время договорное

Василий Д.
Василий Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🧐Авторские🏛История и архитектура☀️На целый день🗽Достопримечательности🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Любимый Сочи, от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
3.7
24
800
за 1 чел.
Любимый Сочи, от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
Что вы знаете о Сочи
Ежедневно с 12:00
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Индивидуальная экскурсия
4
4
10 000
за 1-4 чел.
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи - гору Ахун
В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
Знакомьтесь, Сочи!
Индивидуальная экскурсия
4.5
4
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Сочи!
Посетить «визитные карточки» города на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом
Гора Ахун и Агурское ущелье
4.2
25
800
за 1 чел.
Часто заказывают
Гора Ахун и Агурское ущелье
Сочи - это не только отдых на берегу моря
Понедельник, среда, четверг, воскресенье в 14:10
Гора Ахун и Агурское ущелье
800
за 1 чел.
Гора Ахун и Агурское ущелье
Сочи - это не только отдых на берегу моря
Понедельник, среда, четверг, воскресенье в 14:10
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин
3.7
29
800
за 1 чел.
Агурское ущелье и гора Ахун, дегустация грузинских вин
Море, тропическая растительность, горные ущелья, водопады, озера и развитая инфраструктура - все это...
ВТ ЧТ СБ ВС в 13:20 (по набору группы)
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща
800
за 1 чел.
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща
У самого моря вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун - одна из достопримечательностей...
По пятницам в 13:20
Гора Ахун и морская прогулка
4.4
5
800
за 1 чел.
Гора Ахун и морская прогулка
Ну что же, пора исследовать Сочи
четверг в 14:10
Гора Ахун и морская прогулка
800
за 1 чел.
Гора Ахун и морская прогулка
Ну что же, пора исследовать Сочи
четверг в 13:10
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
4
4
4ч 30м
800
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
Впечатлиться видом со смотровой башни и увидеть интерьеры, в которых отдыхал и работал Отец народов
во вторник и субботу в 13:00
Гора Ахун и морская прогулка
4
2
800
за 1 чел.
Гора Ахун и морская прогулка
Попасть на лучшую смотровую площадку Сочи и искупаться в чистейшем море – групповая экскурсия
в понедельник и четверг в 14:00
Из Сочи в Красную Поляну — мир величественных гор!
Индивидуальная экскурсия
5
2
10000
8 000
за 1-6 чел.
Из Сочи в Красную Поляну — мир величественных гор!
Роза Хутор, Ахштырское ущелье, Белые скалы и аквапарк на авто-пешеходной экскурсии

Василий Д. проводит ещё 9 экскурсий

Красная поляна - горы и море
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Красная поляна - горы и море
Вы поедете на Красную поляну, а значит гид будет завозить Вас в места, которые более интересны...
ежедневно, время договорное
Сюда не возят туристов
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Сюда не возят туристов
Вы побываете в тех местах, где еще не ступала нога туриста
Авторский тур в Мацесту
Индивидуальный тур
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Авторский тур в Мацесту
Приглашаем вас на индивидуальная экскурсию по природным объектам Сочи: Мацестинские оздоровительные...
ежедневно, время договорное
На краю земли - Салохаул
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
На краю земли - Салохаул
Вы не первый раз в Сочи
ежедневно, время договорное
Не попсовые фотолокации Сочи
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Не попсовые фотолокации Сочи
В интернете собрано много банальных подборок фотозон начиная от санатория Орджоникидзе до арок Санта...
Персональная экскурсия на авто бизнес-класса
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
19 500
за 1-4 чел.
Персональная экскурсия на авто бизнес-класса
Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида
Ежедневно, время договорное
Незабываемая прохлада водопадов в окрестностях Сочи
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
8 500
за 1-4 чел.
Незабываемая прохлада водопадов в окрестностях Сочи
Искупаться под струями Ажекских водопадов, отдохнуть в тени густого леса, напиться воды из холодного...
Ежедневно, время договорное
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Многие ещё будучи дома, задаются вопросом, а что посмотреть в Сочи
По договоренности
Незабываемая природа местных субтропиков
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Незабываемая природа местных субтропиков
Вы попадёте туда, где весь Большой Сочи окажется как на ладони, - на вершину башни на горе Ахун
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺