Исторический квест. Когда-то на Черноморском побережье существовало основанное Древними греками Боспорское царство. Например, на месте современного Сочи стоял античный город 🏙️ Ампсалида, а столицей ⭐️ Боспорского царства был Пантикопей, современная Керчь. Вам предстоит: разгадать загадки истории 📖, найти артефакты, клады, погрузиться в мир Древних мифов и легенд: сразится с головой Медузы Горгоны, побывать в Лабиринте у Минотавра, и т. д