Экскурсия по Сочи подарит незабываемые впечатления.



Гости увидят панорамные виды с двух смотровых площадок, оценят архитектуру храма Святого Владимира и узнают тайны старинного парка «Ривьера».



Прогулка по набережной Морского порта и Кооперативному скверу позволит насладиться южной природой и сделать фото с необычными скульптурами.



В Приморском парке гости смогут попробовать минеральную воду и услышать увлекательные истории о городе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Сочи с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а море идеально для купания. В это время город оживает, предлагая множество мероприятий и развлечений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться более спокойной атмосферой и комфортной температурой, но учтите, что море может быть прохладным. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, но погода может быть непредсказуемой, что не помешает вам насладиться прогулками и культурными достопримечательностями.

Сейчас август — это идеальное время.