Экскурсия по Сочи подарит незабываемые впечатления.
Гости увидят панорамные виды с двух смотровых площадок, оценят архитектуру храма Святого Владимира и узнают тайны старинного парка «Ривьера».
Прогулка по набережной Морского порта и Кооперативному скверу позволит насладиться южной природой и сделать фото с необычными скульптурами.
В Приморском парке гости смогут попробовать минеральную воду и услышать увлекательные истории о городе
Гости увидят панорамные виды с двух смотровых площадок, оценят архитектуру храма Святого Владимира и узнают тайны старинного парка «Ривьера».
Прогулка по набережной Морского порта и Кооперативному скверу позволит насладиться южной природой и сделать фото с необычными скульптурами.
В Приморском парке гости смогут попробовать минеральную воду и услышать увлекательные истории о городе
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды с высоты
- ⛪ Архитектура храма Святого Владимира
- 🏞️ Прогулка по парку «Ривьера»
- 🚶♂️ Увлекательные городские легенды
- 🎨 Фото с уникальными скульптурами
- 💧 Минеральные источники
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Сочи с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а море идеально для купания. В это время город оживает, предлагая множество мероприятий и развлечений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться более спокойной атмосферой и комфортной температурой, но учтите, что море может быть прохладным. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, но погода может быть непредсказуемой, что не помешает вам насладиться прогулками и культурными достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Храм Святого Равноапостольного князя Владимира
- Парк «Ривьера»
- Набережная Морского порта
- Кооперативный сквер
Описание экскурсии
Вы подниметесь на две смотровые площадки, откуда открываются чудесные панорамные виды на город.
Оцените яркую архитектуру храма Святого Равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.
Рассмотрите пряничный домик основателя старинного парка «Ривьера».
Погуляете по набережной Морского порта и услышите легенду, которая очень похожа на правду.
Полюбуетесь колоритом южной природы в Кооперативном сквере и сделаете фото с необычными скульптурами местного художника.
Выпьете воды из минеральных источников в Приморском парке.
И узнаете:
- Почему нельзя пройтись по Абрикосовой и свернуть на Виноградную
- Откуда в штукатурке Зимнего театра золотой песок
- Что сделали сочинцы во славу небесного покровителя
Организационные детали
- Дополнительные расходы — посещение платной смотровой площадки: взрослые — 100 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex. С вами буду я и водитель
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Виноградная, 18в или от места Вашего размещения в пределах Центрального района Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 479 туристов
Меня зовут Людмила, я люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё люблю людей и знаю, какие места нужно посетить и какие истории рассказать — для хорошего настроения и полноты впечатлений. ПоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 33 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Никонова
12 авг 2025
Безумно интересная экскурсия. Людмила экскурсовод от бога - все на позитиве, необычные истории о Сочи. На все наши дополнительные вопросы отвечали с удовольствием!
Посмотрели места, которые и не знали и не замечали бывая в Сочи.
Очень комфортно - везде возили.
Рекомендую 100%
Посмотрели места, которые и не знали и не замечали бывая в Сочи.
Очень комфортно - везде возили.
Рекомендую 100%
Стелла
31 июл 2025
Даже в такую жару, выбирая тень, удалось осмотреть все задуманное.
С
Светлана
29 июл 2025
Были на экскурсии с Людмилой: интересный, познавательный рассказ об истории и современности любимого города. Обязательно еще раз посетим Сочи с Людмилой
А
Александр
26 июл 2025
Очень увлекательная и интересная экскурсия! Нашей семье очень понравилось! Всем рекомендуем!
А
Алексей
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Светлана
5 июл 2025
Мой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической форме рассказывала о различных событиях, исторических фактах, о природе родного Сочи. Я искренне Рада была посетить эту незабываемую экскурсию.
За рулем отличного старекса, был Сергей- профессионал и отличный водитель и очень приятный человек.
За рулем отличного старекса, был Сергей- профессионал и отличный водитель и очень приятный человек.
М
Марина
3 июл 2025
Были абсолютно скептически настроены, так как посетили много экскурсий до этого в других городах, но превзошло все ожидания! Очень интересно, эмоционально! Записались еще на одну экскурсию с Людмилой) пожалуй, это лучший показатель
М
Мария
18 июн 2025
Добрый день. Были в начале июня на экскурсии. Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Узнали историю Сочи и рассказ про мистические места в Сочи. Спасибо большое Ларисе и Сергею за то, что полностью себя отдают - свою положительную энергетику, знания про Сочи туристам.
А
Алексей
17 июн 2025
Супер
А
Анастасия
13 июн 2025
Людмила провела потрясающую экскурсию для нашей семьи! Очень интересно, дала много познавательной информации. Все организовано великолепно! Спасибо!!
О
Ольга
13 июн 2025
Сегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было не скучно!!! Огромная благодарность Людмиле за ее рассказ о ее любимом городе. В часы пик
Ю
Юлия
11 июн 2025
Огромное спасибо Людмиле за проведенную экскурсию! Прогулка прошла на одном дыхании, было интересно и взрослым и детям! Отдельное спасибо за вовлечение детей в диалог и интересные задания)) с нами было трое мальчишек!!!
И
Инна
7 июн 2025
Экскурсия отлично организована, прекрасный гид, большой комфортный автомобиль! Впечатление замечательное. Рекомендуем
О
Ольга
5 июн 2025
Экскурсия была потрясающей! Для знакомства с городом выбрали индивидуальную экскурсию с Людмилой и остались очень довольны! Посетили много знаковых мест, узнали множество исторических фактов. Благодарим за ваш труд!
Е
Екатерина
2 июн 2025
Очень понравилась и экскурсия, и Людмила! Такое ощущение было, что мы с ней подруги с детства, так приятно было слушать и общаться с Людмилой. Экскурсия заинтересовала меня: буду читать о Сочи еще. Спасибо за время, проведенное со мной Людмиле и Сергею.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть чудес Сочи за день
Путешествие по Сочи, которое откроет вам его тайные уголки: водопады, пещеры и древние храмы ждут вас. Уникальные места и захватывающие виды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сочи: начало. Исторические приключения
Узнайте, как Сочи превратился в жемчужину побережья. Прогулка по знаковым местам и паркам, которые изменили облик города
Начало: У парка «Ривьера»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 14:00
31 авг в 14:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.