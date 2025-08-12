Мои заказы

Нескучный Сочи для всей семьи

Откройте для себя удивительный Сочи: от панорамных видов до исторических мест. Погуляйте по набережной и узнайте городские легенды
Экскурсия по Сочи подарит незабываемые впечатления.

Гости увидят панорамные виды с двух смотровых площадок, оценят архитектуру храма Святого Владимира и узнают тайны старинного парка «Ривьера».

Прогулка по набережной Морского порта и Кооперативному скверу позволит насладиться южной природой и сделать фото с необычными скульптурами.

В Приморском парке гости смогут попробовать минеральную воду и услышать увлекательные истории о городе
5
33 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамные виды с высоты
  • ⛪ Архитектура храма Святого Владимира
  • 🏞️ Прогулка по парку «Ривьера»
  • 🚶‍♂️ Увлекательные городские легенды
  • 🎨 Фото с уникальными скульптурами
  • 💧 Минеральные источники

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Сочи с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а море идеально для купания. В это время город оживает, предлагая множество мероприятий и развлечений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться более спокойной атмосферой и комфортной температурой, но учтите, что море может быть прохладным. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, но погода может быть непредсказуемой, что не помешает вам насладиться прогулками и культурными достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Нескучный Сочи для всей семьи
Нескучный Сочи для всей семьи
Нескучный Сочи для всей семьи
Ближайшие даты:
26
авг28
авг30
авг31
авг1
сен2
сен3
сен
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Храм Святого Равноапостольного князя Владимира
  • Парк «Ривьера»
  • Набережная Морского порта
  • Кооперативный сквер

Описание экскурсии

Вы подниметесь на две смотровые площадки, откуда открываются чудесные панорамные виды на город.

Оцените яркую архитектуру храма Святого Равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.

Рассмотрите пряничный домик основателя старинного парка «Ривьера».

Погуляете по набережной Морского порта и услышите легенду, которая очень похожа на правду.

Полюбуетесь колоритом южной природы в Кооперативном сквере и сделаете фото с необычными скульптурами местного художника.

Выпьете воды из минеральных источников в Приморском парке.

И узнаете:

  • Почему нельзя пройтись по Абрикосовой и свернуть на Виноградную
  • Откуда в штукатурке Зимнего театра золотой песок
  • Что сделали сочинцы во славу небесного покровителя

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — посещение платной смотровой площадки: взрослые — 100 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex. С вами буду я и водитель

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Виноградная, 18в или от места Вашего размещения в пределах Центрального района Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 479 туристов
Меня зовут Людмила, я люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё люблю людей и знаю, какие места нужно посетить и какие истории рассказать — для хорошего настроения и полноты впечатлений. По
читать дальше

профессии я преподаватель психологии, лектор, профессиональный путешественник и гид 😊 Мы с мужем Сергеем — семья и команда профессионалов. Проводим экскурсии с 2020 года. Легко находим общий язык и с детьми, и со взрослыми. Пешие экскурсии провожу лично, авто-пешие — вместе с мужем. Во время экскурсии у нас каждый занят своим делом: Сергей — ответственным и комфортным вождением, я — увлекательным рассказом и художественным повествованием событий. Выбираем самые яркие и колоритные места, влюблены в своё дело и вкладываем в него всю душу. С нами вы увидите невидимое и сами напишете истории своих приключений!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Нескучный Сочи для всей семьи (Светлана)Нескучный Сочи для всей семьи (Светлана)Нескучный Сочи для всей семьи (Светлана)Нескучный Сочи для всей семьи (Светлана)Нескучный Сочи для всей семьи (Светлана)Нескучный Сочи для всей семьи (Светлана)Нескучный Сочи для всей семьи (Светлана)Нескучный Сочи для всей семьи (Ольга)Нескучный Сочи для всей семьи (Ольга)Нескучный Сочи для всей семьи (Ольга)Нескучный Сочи для всей семьи (Ольга)Нескучный Сочи для всей семьи (Ольга)Нескучный Сочи для всей семьи (Ольга)Нескучный Сочи для всей семьи (Ольга)Нескучный Сочи для всей семьи (Анастасия)Нескучный Сочи для всей семьи (Людмила)Нескучный Сочи для всей семьи (Гульфия)Нескучный Сочи для всей семьи (Гульфия)Нескучный Сочи для всей семьи (Гульфия)Нескучный Сочи для всей семьи (Гульфия)Нескучный Сочи для всей семьи (Гульфия)Нескучный Сочи для всей семьи (Евгения)Нескучный Сочи для всей семьи (Евгения)Нескучный Сочи для всей семьи (Евгения)Нескучный Сочи для всей семьи (Евгения)
Никонова
Никонова
12 авг 2025
Безумно интересная экскурсия. Людмила экскурсовод от бога - все на позитиве, необычные истории о Сочи. На все наши дополнительные вопросы отвечали с удовольствием!
Посмотрели места, которые и не знали и не замечали бывая в Сочи.
Очень комфортно - везде возили.
Рекомендую 100%
Стелла
Стелла
31 июл 2025
Даже в такую жару, выбирая тень, удалось осмотреть все задуманное.
С
Светлана
29 июл 2025
Были на экскурсии с Людмилой: интересный, познавательный рассказ об истории и современности любимого города. Обязательно еще раз посетим Сочи с Людмилой
А
Александр
26 июл 2025
Очень увлекательная и интересная экскурсия! Нашей семье очень понравилось! Всем рекомендуем!
А
Алексей
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Светлана
Светлана
5 июл 2025
Мой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической форме рассказывала о различных событиях, исторических фактах, о природе родного Сочи. Я искренне Рада была посетить эту незабываемую экскурсию.
За рулем отличного старекса, был Сергей- профессионал и отличный водитель и очень приятный человек.
Мой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической формеМой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической формеМой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической формеМой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической формеМой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической формеМой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической формеМой гид Людмила- очень красивая, умная, позитивная. С огромной любовью и знаниями, часто в юмористической форме
М
Марина
3 июл 2025
Были абсолютно скептически настроены, так как посетили много экскурсий до этого в других городах, но превзошло все ожидания! Очень интересно, эмоционально! Записались еще на одну экскурсию с Людмилой) пожалуй, это лучший показатель
М
Мария
18 июн 2025
Добрый день. Были в начале июня на экскурсии. Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Узнали историю Сочи и рассказ про мистические места в Сочи. Спасибо большое Ларисе и Сергею за то, что полностью себя отдают - свою положительную энергетику, знания про Сочи туристам.
А
Алексей
17 июн 2025
Супер
А
Анастасия
13 июн 2025
Людмила провела потрясающую экскурсию для нашей семьи! Очень интересно, дала много познавательной информации. Все организовано великолепно! Спасибо!!
О
Ольга
13 июн 2025
Сегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было не скучно!!! Огромная благодарность Людмиле за ее рассказ о ее любимом городе. В часы пик
читать дальше

она как-то смогла сделать так, что с основными толпами таких, как мы."странников". наши пути практически не пересекались, даже в парке Ривьера и у Морского вокзала. Тепло, душевно, познавательно и легко три часа с хвостиком пролетели. Когда мы вернёмся в Сочи ещё раз, а мы теперь это сделаем обязательно, выберем ещё одну экскурсию с хозяйкой рассказа Людмилой. Водителю-мужу Людмилы отдельное спасибо, по таким горным выкрутасам ездить, это отдельное мастерство.

Сегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было неСегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было неСегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было неСегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было неСегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было неСегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было неСегодня 13.06.2025 были днём на экскурсии Нескучный Сочи для всей семьи. И это действительно было не
Ю
Юлия
11 июн 2025
Огромное спасибо Людмиле за проведенную экскурсию! Прогулка прошла на одном дыхании, было интересно и взрослым и детям! Отдельное спасибо за вовлечение детей в диалог и интересные задания)) с нами было трое мальчишек!!!
И
Инна
7 июн 2025
Экскурсия отлично организована, прекрасный гид, большой комфортный автомобиль! Впечатление замечательное. Рекомендуем
О
Ольга
5 июн 2025
Экскурсия была потрясающей! Для знакомства с городом выбрали индивидуальную экскурсию с Людмилой и остались очень довольны! Посетили много знаковых мест, узнали множество исторических фактов. Благодарим за ваш труд!
Е
Екатерина
2 июн 2025
Очень понравилась и экскурсия, и Людмила! Такое ощущение было, что мы с ней подруги с детства, так приятно было слушать и общаться с Людмилой. Экскурсия заинтересовала меня: буду читать о Сочи еще. Спасибо за время, проведенное со мной Людмиле и Сергею.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

6 чудес Сочи за 1 день: водопады, пещеры, древние храмы
Пешая
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть чудес Сочи за день
Путешествие по Сочи, которое откроет вам его тайные уголки: водопады, пещеры и древние храмы ждут вас. Уникальные места и захватывающие виды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сочи: начало. Исторические приключения южного города
Пешая
2 часа
98 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сочи: начало. Исторические приключения
Узнайте, как Сочи превратился в жемчужину побережья. Прогулка по знаковым местам и паркам, которые изменили облик города
Начало: У парка «Ривьера»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1650 ₽ за человека
Город-сказка Сочи
Пешая
2.5 часа
170 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 14:00
31 авг в 14:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи