Лучшие кафе и рестораны Сочи

1. Кафе "Белые ночи"
2. Кафе под пальмой
Уютное семейное кафе, это место очень популярно как у местных жителей, так и у туристов частенько посещающих Сочи. Конкретного названия у заведения нет, стали его так называть лишь из-за того, что деревянные столики расставлены вокруг шикарной старой пальмы. Не ждите от этого кафе каких-то ресторанных изысков, кухня тут по-домашнему простая, но очень вкусная. Непременно отведайте хачапури по-аджарски "лодочка", тут они самые свежие и ароматные. Здесь также подают супы щавеливый, харчо, суп с бараниной и всё это вкусно как у самой заботливой бабушки. Из алкаголя в заведении подают только пиво, поэтому если вы хотите вина под шашлычок, то захватите бутылочку с собой, обычно никто не против (но для приличия все таки стоит спросить).
Расположение у кафе очень удобное, так как находится оно почти на набережной, сидя за столиком вы можете наслаждаться прекрасным видом на море.
Стоимость: например, хачапури по-аджарски обойдется вам в пределах 250 ₽.
Часы работы: ежедневно, с 10:00 до 22:00
если вы гуляете по центральной набережной, то вашим ориентиром должна быть чешская пивоварня "Старгород", дойдя до неё подниматесь по лестнице ведущей на верхнюю набережную, с левой стороны будет кафе, вы его не пройдете.
если же вы находитесь в городе доезжайте до остановки "Театральная", идете мимо театра придерживаясь правой стороны и спускаетесь к морю, вам также следует взять за ориентир пивоварню "Старгород", пивоварня будет слева, а кафе "под Пальмой" справа.
3. Сеть ресторанов "Рис"
В ресторане представлено около 350 блюд, поэтому прежде чем заказать что-то конкретное вам придется изрядно подумать. Меню отражает традиции пяти разных кухонь мира китайской, японской, итальянской, тайской и узбекской. Заведение стало популярным во многом благодаря единому интерьеру, а также одинаковому меню и ценам.Большим плюсом является то, что покушать можно в любое время суток, так как ресторан работает 24 часа. В некоторых заведениях данной сети (например, Черноморская 17/1) есть открытые террасы, где посетители могут покурить кальян с великолепным видом на море.Но есть и минусы у данного заведения, из-за того что ценник тут достаточно демократичный, народу всегда много и приходится иногда тратить по 10-20 минут только на ожидание меню. Но если вы планируете покушать бюджетненько, то ресторан "Рис" вполне впишется в список таковых.
Стоимость: средний чек от 450 ₽
Часы работы: ежедневно, 24 часа
|Адрес
|Телефон
|Курортный проспект 16/1
|+ 7(862)264-38-73
|Черноморская 17/1
|+7(862)225-85-46
|Москвина 2а
|+7(862)225-85-98
|Просвещения 18
|+7(862)225-88-17
|Демократическая 32
|+7(862)240-08-08; +7(862)231-82-85
Круглосуточная служба доставки: +7(862)264-40-44
4. Чешская пивоварня "Старгород"
Если вы любитель пенного и шумных заведений, то вам непременно стоит посетить пивоварню Старгород. Большое трехэтажное здание с собственной пивоварней, расположилось на набережной в самом центре Сочи. В сезон для гостей открыты три зала, два из которых находятся на открытом воздухе и один закрытый, но все они по своему привлекательны, с каждого из них открывается потрясающий вид на море. В вечернее время заведение обычно забито под завязку, но это никак не отражается на обслуживание, все достаточно быстро и качественно. Тут можно отведать традиционную чешскую кухню разнообразные колбаски, рульку и даже жаренного целиком поросенка, ну и конечно же запивая все это самым вкусным пивом.
В Старгороде часто транслируют футбольные и хоккейные матчи поэтому для удобства посетителей почти над каждым столиком установлен телевизор. Каждый день в 19:00 в заведении проводится экскурсия в пивоварню, по желанию можете посетить. И еще один приятный бонус для гостей, ежедневно с 16:00 до 18:00 действует акция 1+1 покупаете кружку пива, вторая в подарок.
Если планируете заглянуть в Старгород в вечернее время, заранее забронируйте столик, иначе рискуете просто не попасть.
Будучи в Сочи обязательно посетите чешскую пивоварню, здесь вы можете насладиться не только лучшим пивом в городе, но и вкусными закусками к нему, а также весёлым музыкальным сопровождением.
Стоимость: средний чек 700-1500 ₽
Сколько стоит пиво в Старгороде Сочи:
- Десятка (0.3л. / 110 руб., 0.5л. / 160 руб., 1л. / 320 руб.);
- Лагер (0.3л. / 120 руб., 0.5л. / 170 руб., 1л. / 340 руб.);
- Пшеничное (0.3л. / 130 руб., 0.5л. / 180 руб., 1л. / 360 руб.);
- Черное (0.3л. / 130 руб., 0.5л. / 180 руб., 1л. / 360 руб.).
Так же можно взять ознакомительный набор, туда входит 4 вида пива по 0.2л. стоит он 249 руб.
Часы работы: ежедневно, с 12:00 до 24:00
Телефон: +7 (862) 227-07-57
Веб-сайт: Чешская пивоварня "Старгород"
5. Кафе "Сочи"
Кафе "Сочи", это место с особым колоритом, тут вам и шашлык "по-Сочински" и хачапури, да всё что угодно из кавказской кухни. Стоит вам попробовать местные блюда такие как жареная барабуля, лобио, чахохбили запивая всё это кубанским или грузинским вином, и вы сразу поймете почему это заведение стало таким популярным.
Кафе расположено на берегу реки, в тени, что очень важно в летнюю жару. У посетителей есть возможность присесть либо внутри помещения или же за столиком на улице, но всё же советуем выбрать второй вариант, так вы сможете в полной мере прочувствовать атмосферу этого заведения. Вечер будет сопровождаться громко играющей музыкой и зажигательными танцами, если вы не любитель всего этого, вам лучше посетить кафе в дневное время.
Вечером в кафе собирается достаточно много народу, поэтому будет правильным решением заказать столик заранее.
Стоит упомянуть, что кафе "Сочи" было проверенно программой "Ревиззоро" входе которой получило положительную оценку
Стоимость: средний чек -700 ₽
Часы работы: ежедневно, с 10:00 до 24:00
самый удобный способ это такси, вас довезут прямо ко входу ресторана (из Сочи — около 250 ₽, из Адлера — около 500 ₽)
из Сочи на автобусе №2 и №122, идут через ж/д вокзал, по курортному проспекту, вам необходимо выйти на остановке "Спутник", но от туда придется идти около 1км пешком до точки.
из Адлера на автобусе №105, 105с, 125п, 125, 125с и 124с, доезжаете также до остановки "Спутник" и идете пешком около 1,3 км.
если едите на своем автомобиле предлагаем воспользоваться картой (парковка есть)
Веб-сайт: кафе "Сочи"
6. Ресторан "Кавказский Аул"
Если вы хотите в полной мере ощутить кавказское гостеприимство отправляйтесь в самый знаменитый ресторан "Кавказский аул". Расположен он за городом в Агурском ущелье, среди живописной природы. Ресторан распахнул свои двери для первых посетителей в далеком 1966 году, но в 90-х годах к сожалению был закрыт. Это место любили посещать знаменитые советские люди например космонавты Леонов (говорят, что именно ему принадлежит идея создания ресторана), Гагарин, Терешкова, а также многие артисты и политики.
В 2010 году, было принято решение возобновить работу ресторана, причем при восстановлении постарались сохранить большую часть интерьера. На данный момент ресторан функционирует в полном объеме, на его территории есть зимний зал, несколько открытых террас и винный погребок с коллекций грузинских вин.
В ресторане вы можете отведать аутентичные грузинские блюда, а хорошим дополнением к застолью станут зажигательные кавказские танцы и живая музыка, также вы можете принять участие в небольшой местной традиции "костер желаний".
В ресторане "Кавказский Аул" снималась знаменитая советская комедия "Будьте моим мужем" с Андреем Мироновым и фильм "Женщина, которая поёт" с Аллой Пугачевой.
Часыработы: ежедневно, с 11:00 до 23:00
Телефон: +7 (862) 238-91-11; +7 (988) 238-91-11
Веб-сайт: ресторан "Кавказский Аул"
Как добраться до ресторана "Кавказский Аул":
7. Пекарня «Вилли Гуд & Хлебные девчонки»
Пекарня, где можно отведать вкусные французские булочки и выпить чашечку горячего кофе. Интерьер, как и полагается такого рода заведениям вдохновлен видами Прованса, все столики украшены полевыми цветами и плетенными корзиночками, а на сиденьях красиво разложены льняные подушечки.
В меню этого заведения вы можете найти десятки разноообразной свежей и недорогой выпечки. Утром пекарня подает завтраки, а в обед здесь можно неплохо подкрепиться, в меню, кроме выпечки, есть супы и горячие блюда.
Если вы еще не пробовали чёрный бургер не упустите шанс, "Вилли гуд & Хлебные девчонки" предоставляет вам эту возможность.
Стоимость: средний чек около 400 ₽
Часы работы: Пн-Чт, Вс — с 8:00 до 21:00; Пт-Сб — с 08:00 до 22:00
Телефон:+7(938)441‒08‒82