Лучшие кафе и рестораны Сочи

1. Кафе "Белые ночи"

г. Сочи, ул. Орджоникидзе 9/1

2. Кафе под пальмой

Уютное семейное кафе, это место очень популярно как у местных жителей, так и у туристов частенько посещающих Сочи. Конкретного названия у заведения нет, стали его так называть лишь из-за того, что деревянные столики расставлены вокруг шикарной старой пальмы. Не ждите от этого кафе каких-то ресторанных изысков, кухня тут по-домашнему простая, но очень вкусная. Непременно отведайте хачапури по-аджарски "лодочка", тут они самые свежие и ароматные. Здесь также подают супы щавеливый, харчо, суп с бараниной и всё это вкусно как у самой заботливой бабушки. Из алкаголя в заведении подают только пиво, поэтому если вы хотите вина под шашлычок, то захватите бутылочку с собой, обычно никто не против (но для приличия все таки стоит спросить).

Расположение у кафе очень удобное, так как находится оно почти на набережной, сидя за столиком вы можете наслаждаться прекрасным видом на море.

Стоимость: например, хачапури по-аджарски обойдется вам в пределах 250 ₽.

Часы работы: ежедневно, с 10:00 до 22:00

если вы гуляете по центральной набережной, то вашим ориентиром должна быть чешская пивоварня "Старгород", дойдя до неё подниматесь по лестнице ведущей на верхнюю набережную, с левой стороны будет кафе, вы его не пройдете.

если же вы находитесь в городе доезжайте до остановки "Театральная", идете мимо театра придерживаясь правой стороны и спускаетесь к морю, вам также следует взять за ориентир пивоварню "Старгород", пивоварня будет слева, а кафе "под Пальмой" справа.

Сочи, ул. Приморская, 17

3. Сеть ресторанов "Рис"

В ресторане представлено около 350 блюд, поэтому прежде чем заказать что-то конкретное вам придется изрядно подумать. Меню отражает традиции пяти разных кухонь мира китайской, японской, итальянской, тайской и узбекской. Заведение стало популярным во многом благодаря единому интерьеру, а также одинаковому меню и ценам.Большим плюсом является то, что покушать можно в любое время суток, так как ресторан работает 24 часа. В некоторых заведениях данной сети (например, Черноморская 17/1) есть открытые террасы, где посетители могут покурить кальян с великолепным видом на море.Но есть и минусы у данного заведения, из-за того что ценник тут достаточно демократичный, народу всегда много и приходится иногда тратить по 10-20 минут только на ожидание меню. Но если вы планируете покушать бюджетненько, то ресторан "Рис" вполне впишется в список таковых.

Стоимость: средний чек от 450 ₽

Часы работы: ежедневно, 24 часа

Адрес Телефон Курортный проспект 16/1 + 7(862)264-38-73 Черноморская 17/1 +7(862)225-85-46 Москвина 2а +7(862)225-85-98 Просвещения 18 +7(862)225-88-17 Демократическая 32 +7(862)240-08-08; +7(862)231-82-85

Круглосуточная служба доставки: +7(862)264-40-44

4. Чешская пивоварня "Старгород"

Если вы любитель пенного и шумных заведений, то вам непременно стоит посетить пивоварню Старгород. Большое трехэтажное здание с собственной пивоварней, расположилось на набережной в самом центре Сочи. В сезон для гостей открыты три зала, два из которых находятся на открытом воздухе и один закрытый, но все они по своему привлекательны, с каждого из них открывается потрясающий вид на море. В вечернее время заведение обычно забито под завязку, но это никак не отражается на обслуживание, все достаточно быстро и качественно. Тут можно отведать традиционную чешскую кухню разнообразные колбаски, рульку и даже жаренного целиком поросенка, ну и конечно же запивая все это самым вкусным пивом.

В Старгороде часто транслируют футбольные и хоккейные матчи поэтому для удобства посетителей почти над каждым столиком установлен телевизор. Каждый день в 19:00 в заведении проводится экскурсия в пивоварню, по желанию можете посетить. И еще один приятный бонус для гостей, ежедневно с 16:00 до 18:00 действует акция 1+1 покупаете кружку пива, вторая в подарок.

Если планируете заглянуть в Старгород в вечернее время, заранее забронируйте столик, иначе рискуете просто не попасть.

Будучи в Сочи обязательно посетите чешскую пивоварню, здесь вы можете насладиться не только лучшим пивом в городе, но и вкусными закусками к нему, а также весёлым музыкальным сопровождением.

Стоимость: средний чек 700-1500 ₽

Сколько стоит пиво в Старгороде Сочи:

Десятка (0.3л. / 110 руб., 0.5л. / 160 руб., 1л. / 320 руб.); Лагер (0.3л. / 120 руб., 0.5л. / 170 руб., 1л. / 340 руб.); Пшеничное (0.3л. / 130 руб., 0.5л. / 180 руб., 1л. / 360 руб.); Черное (0.3л. / 130 руб., 0.5л. / 180 руб., 1л. / 360 руб.).

Так же можно взять ознакомительный набор, туда входит 4 вида пива по 0.2л. стоит он 249 руб.

Сколько стоит пиво в Старгороде Сочи (меню)

Часы работы: ежедневно, с 12:00 до 24:00

Телефон: +7 (862) 227-07-57

Приморская 19

5. Кафе "Сочи"

Кафе "Сочи", это место с особым колоритом, тут вам и шашлык "по-Сочински" и хачапури, да всё что угодно из кавказской кухни. Стоит вам попробовать местные блюда такие как жареная барабуля, лобио, чахохбили запивая всё это кубанским или грузинским вином, и вы сразу поймете почему это заведение стало таким популярным.

Кафе расположено на берегу реки, в тени, что очень важно в летнюю жару. У посетителей есть возможность присесть либо внутри помещения или же за столиком на улице, но всё же советуем выбрать второй вариант, так вы сможете в полной мере прочувствовать атмосферу этого заведения. Вечер будет сопровождаться громко играющей музыкой и зажигательными танцами, если вы не любитель всего этого, вам лучше посетить кафе в дневное время.

Вечером в кафе собирается достаточно много народу, поэтому будет правильным решением заказать столик заранее.

Стоит упомянуть, что кафе "Сочи" было проверенно программой "Ревиззоро" входе которой получило положительную оценку

Стоимость: средний чек -700 ₽

Часы работы: ежедневно, с 10:00 до 24:00

г. Сочи, Ривьерский пер. 6/4

самый удобный способ это такси, вас довезут прямо ко входу ресторана (из Сочи — около 250 ₽, из Адлера — около 500 ₽)

из Сочи на автобусе №2 и №122, идут через ж/д вокзал, по курортному проспекту, вам необходимо выйти на остановке "Спутник", но от туда придется идти около 1км пешком до точки.

из Адлера на автобусе №105, 105с, 125п, 125, 125с и 124с, доезжаете также до остановки "Спутник" и идете пешком около 1,3 км.

если едите на своем автомобиле предлагаем воспользоваться картой (парковка есть)

г. Сочи, Агурское ущелье, 1

г. Сочи Навагинская, 7

6. Ресторан "Кавказский Аул"

Если вы хотите в полной мере ощутить кавказское гостеприимство отправляйтесь в самый знаменитый ресторан "Кавказский аул". Расположен он за городом в Агурском ущелье, среди живописной природы. Ресторан распахнул свои двери для первых посетителей в далеком 1966 году, но в 90-х годах к сожалению был закрыт. Это место любили посещать знаменитые советские люди например космонавты Леонов (говорят, что именно ему принадлежит идея создания ресторана), Гагарин, Терешкова, а также многие артисты и политики.

В 2010 году, было принято решение возобновить работу ресторана, причем при восстановлении постарались сохранить большую часть интерьера. На данный момент ресторан функционирует в полном объеме, на его территории есть зимний зал, несколько открытых террас и винный погребок с коллекций грузинских вин.

В ресторане вы можете отведать аутентичные грузинские блюда, а хорошим дополнением к застолью станут зажигательные кавказские танцы и живая музыка, также вы можете принять участие в небольшой местной традиции "костер желаний".

В ресторане "Кавказский Аул" снималась знаменитая советская комедия "Будьте моим мужем" с Андреем Мироновым и фильм "Женщина, которая поёт" с Аллой Пугачевой.

Часыработы: ежедневно, с 11:00 до 23:00

Телефон: +7 (862) 238-91-11; +7 (988) 238-91-11

Как добраться до ресторана "Кавказский Аул":

7. Пекарня «Вилли Гуд & Хлебные девчонки»

Пекарня, где можно отведать вкусные французские булочки и выпить чашечку горячего кофе. Интерьер, как и полагается такого рода заведениям вдохновлен видами Прованса, все столики украшены полевыми цветами и плетенными корзиночками, а на сиденьях красиво разложены льняные подушечки.

В меню этого заведения вы можете найти десятки разноообразной свежей и недорогой выпечки. Утром пекарня подает завтраки, а в обед здесь можно неплохо подкрепиться, в меню, кроме выпечки, есть супы и горячие блюда.

Если вы еще не пробовали чёрный бургер не упустите шанс, "Вилли гуд & Хлебные девчонки" предоставляет вам эту возможность.

Стоимость: средний чек около 400 ₽