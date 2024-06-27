Музыкальные – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Сочи, цены от 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«33 водопада» с дегустацией вина и концертом
🚌 На автобусе
скидка
40%
55 отзывов
10 часов
Групповая
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
10 июля в 10:00
1000600 за человека
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
На гидроцикле
скидка
40%
1 час
Водная прогулка
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система»
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
2080012 480 за всё до 11 чел.
Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
🛣 Джиппинг
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно в 07:30, 13:30
Завтра в 07:30
10 июля в 07:30
от 2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 июня 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Всё очень понравилось! Прекрасный гид Армен и водитель Эдуард. Армен мастер своего дела. Слушать его одно удовольствие, интересно и познавательно.
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    Ещё давал полезные и честные советы для туристов. Эдуард прекрасный водитель (боялась что будет укачивать по серпантину, но даже и намёка не было на это). Понравилась очень дегустация вина и сыра, никто не ушёл с пустыми руками) Водопады очень красивые, обязательно возьмите с собой полотенце и купальник, т. к. вы точно захотите там искупаться, проверенно на себе. И в завершении экскурсии был очень колоритный концерт. Все были в восторге! Рекомендую!!! P.S. Лучше на данную экскурсию ехать в начале или в середине отпуска, т. к. экскурсия занимает целый день, и нашей ошибкой было поехвть на неё в последний день отдыха

  • М
    Марина
    20 июня 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Понравился очень гид Тенгиз и водитель Дима. Тенгиз с юмором рассказал вкрадце исторические моменты, очень хорошо организовывал группу. Группа была
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    большая, больше 40 человек. Дима прекрасный водитель, кондиционер включен был, в автобусе очень чисто. И конечно отличное вождение, никого не укачало, всех забрали и высадили, где нужно. Про минусы: в 11.15 я села в автобус, только в 16.20 мы добрались до водопадов. Все предыдущее время были дегустации чая, меда, вина и сыра. Это вкусно, но мы же выбрали не гастротур! На водопады было отведено 2.5 часа. Там нечего делать это время. Больше половины дорожек закрыты на ремонт. Тенгиз объяснил нам как пройти купаться на реку, дети и взрослые с удовольствием купались. В водопаде дети тоже плюхались. Опять о плюсах: великолепный концерт был!!! Это так красиво, что затмило все минусы. Люди с удовольствием принимали участие в танцах, хлопали… Очень хороший ведущий. Обед начался только в 16.20, на 33 водопадах продают вкуснейшие чебуреки по 150 р. Ужин был совмещён с концертом, немного непонятна была организация этого ужина. Но все мелочи. Безналичная оплата или переводом почти везде! Удобно. В общей сложности стоимость на 1 человека 2000-2200 р. за экскурсию, не считая дополнит. покупок (чай, мед, вино, сыр, вода, еда). Были остановки, чтобы сходить в туалет, Тенгиз показывал и объяснял как лучше сделать, чтобы не попасть в очереди. Вывод мой лично: с детьми 10-14 лет будет очень хорошо, дети поменьше могут сильно устать и капризничать

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Музыкальные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
  2. Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
  3. Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
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  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 12 480 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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