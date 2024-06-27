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большая, больше 40 человек. Дима прекрасный водитель, кондиционер включен был, в автобусе очень чисто. И конечно отличное вождение, никого не укачало, всех забрали и высадили, где нужно. Про минусы: в 11.15 я села в автобус, только в 16.20 мы добрались до водопадов. Все предыдущее время были дегустации чая, меда, вина и сыра. Это вкусно, но мы же выбрали не гастротур! На водопады было отведено 2.5 часа. Там нечего делать это время. Больше половины дорожек закрыты на ремонт. Тенгиз объяснил нам как пройти купаться на реку, дети и взрослые с удовольствием купались. В водопаде дети тоже плюхались. Опять о плюсах: великолепный концерт был!!! Это так красиво, что затмило все минусы. Люди с удовольствием принимали участие в танцах, хлопали… Очень хороший ведущий. Обед начался только в 16.20, на 33 водопадах продают вкуснейшие чебуреки по 150 р. Ужин был совмещён с концертом, немного непонятна была организация этого ужина. Но все мелочи. Безналичная оплата или переводом почти везде! Удобно. В общей сложности стоимость на 1 человека 2000-2200 р. за экскурсию, не считая дополнит. покупок (чай, мед, вино, сыр, вода, еда). Были остановки, чтобы сходить в туалет, Тенгиз показывал и объяснял как лучше сделать, чтобы не попасть в очереди. Вывод мой лично: с детьми 10-14 лет будет очень хорошо, дети поменьше могут сильно устать и капризничать