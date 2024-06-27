1 чел.
По популярности
скидка
40%
10 часов
Групповая
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
10 июля в 10:00
1000600₽ за человека
скидка
40%
1 час
Водная прогулка
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система»
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно в 07:30, 13:30
Завтра в 07:30
10 июля в 07:30
от 2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 июня 2024Всё очень понравилось! Прекрасный гид Армен и водитель Эдуард. Армен мастер своего дела. Слушать его одно удовольствие, интересно и познавательно.
- ММарина20 июня 2024Понравился очень гид Тенгиз и водитель Дима. Тенгиз с юмором рассказал вкрадце исторические моменты, очень хорошо организовывал группу. Группа была
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Музыкальные»
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