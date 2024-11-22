3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
48 000₽ за человека
7 дней
Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию
Покорить снежные трассы, искупаться в бассейне с видом на горы и посетить озеро Рица
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
25 янв в 19:00
1 фев в 19:00
49 500₽ за человека
3 дня
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
29 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
22 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В январе»
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