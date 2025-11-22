От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
32 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям
Осмотреть природные памятники Черноморья и полюбоваться озером Абрау
Начало: Красная Поляна / Сочи / Адлер, утро, точное место ...
Завтра в 08:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
39 000 ₽ за всё до 5 чел.
Персональное знакомство с природой Хосты и окрестностей: джип-тур с прогулками
Посетить чайные плантации, заглянуть в Воронцовские пещеры и полюбоваться каньонами
Начало: Сочи/Адлер/ «Сириус», точное место - по договорённ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
49 000 ₽ за всё до 5 чел.
