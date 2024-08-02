Туры выходного дня в Сочи

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Сочи, цены от 46 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мототур по черноморскому побережью
На мотоцикле
3 дня
Мототур по черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Начало: Сочи, 7:00-9:00
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
70 000 за человека
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
На машине
скидка
20%
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
4 авг в 14:00
18 авг в 14:00
5850046 800 за человека
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
На яхте
2 дня
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Начало: Сочи, Морской порт
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
100 000 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мототур по черноморскому побережью
  2. Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
  3. Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Какие места ещё посмотреть в Сочи
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Голубое озеро
  4. Новоафонский монастырь
  5. Набережная
Сколько стоит тур в Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 46 800 до 100 000 со скидкой до 20%.
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