3 дня
Мототур по черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Начало: Сочи, 7:00-9:00
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
70 000₽ за человека
скидка
20%
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
4 авг в 14:00
18 авг в 14:00
5850046 800₽ за человека
2 дня
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Начало: Сочи, Морской порт
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
100 000₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На выходные»
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