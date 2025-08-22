Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Драйв, кайф, адреналин: экстрим-тур в горах Сочи с каньонингом, виа феррату, квадроциклами и сапами
Покорить Белые и Орлиные скалы, промчать по пейзажным тропам и проследовать по руслу реки на доске
Начало: Любое удобное вам место в Сочи, утро, точное время...
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
35 000 ₽ за человека
От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
3 сен в 09:00
10 сен в 09:00
32 000 ₽ за человека
