Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям
Осмотреть природные памятники Черноморья и полюбоваться озером Абрау
Вы отправитесь в насыщенное путешествие, чтобы осмотреть яркие природные и культурные достопримечательности южного побережья.
Вас ждут прогулки по живописной набережной, панорамы с вершины Мархотского хребта и встреча с древними дольменами, хранящими читать дальше
свои тайны. Вы побываете у знаменитой скалы Парус, освежитесь у 33 водопадов.
По желанию сможете заглянуть в сафари-парк или отправиться на винодельню, где вам раскроют секреты местных вин.
Увидите легендарный крейсер «Михаил Кутузов», услышите историю Малой земли и почувствуете атмосферу Старого парка.
Завершится маршрут у спокойных вод озера Абрау и на винодельне «Абрау-Дюрсо», где можно будет попробовать игристое и узнать о его производстве.
Описание тура
Организационные детали
Данный тур многодневный. От 2 до 5 дней. На ночь останавливаемся в отеле Геленджика. Отель вы выбираете и оплачиваете самостоятельно.
Питание. В стоимость тура питание не входит. Вы сможете пообедать и поужинать в кафе и ресторанах на маршруте.
Транспорт. Минивэн.
Возраст участников. 7-70.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Геленджик и опциональные локации
Мы отправимся исследовать живописные места Геленджика и Новороссийска. Маршрут будет гибким — вы сможете выбрать достопримечательности из предложенного списка.
Прогуляетесь по набережной Геленджика, одной из самых длинных и красивых в России, подниметесь на Мархотский хребет к Поклонному кресту, который местные прозвали Рио-де-Геленджик, и насладитесь панорамой побережья. Мы остановимся у дольменов Жане — загадочных древних сооружений, происхождение которых до сих пор вызывает споры. Затем вы увидите скалу Парус, один из самых необычных природных памятников Черноморья, и окунётесь в прохладу у 33 водопадов. По желанию можно будет осмотреть тюльпановое дерево — ботаническую редкость, а также побывать в сафари-парке или заглянуть на винодельню «Шато де Талю», чтобы попробовать местное вино и узнать о процессе его создания.
2 день
Новороссийск и Абрау-Дюрсо
Продолжим знакомство с окрестностями. Вы посетите Старый парк — атмосферное место, где собраны архитектурные стили разных эпох и культур, побываете на крейсере «Михаил Кутузов», превращённом в музей, и узнаете о героических событиях, связанных с Малой землёй — важным рубежом обороны Новороссийска в годы Великой Отечественной войны.
Мы остановимся у живописного озера Абрау и по желанию заглянем на винодельню «Абрау-Дюрсо», где нам расскажут о традициях русского шампанского и проведут дегустацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Траснфер по маршруту
Услуги гида
Что не входит в цену
Переезд/перелёт до Сочи/Адлера и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Возможно увеличение длительности тура до 5 дней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная Поляна / Сочи / Адлер, утро, точное место и время по договорённости
Завершение: Красная Поляна / Сочи / Адлер, вечер, точное место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 921 туриста
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!