Продолжим знакомство с окрестностями. Вы посетите Старый парк — атмосферное место, где собраны архитектурные стили разных эпох и культур, побываете на крейсере «Михаил Кутузов», превращённом в музей, и узнаете о героических событиях, связанных с Малой землёй — важным рубежом обороны Новороссийска в годы Великой Отечественной войны.

Мы остановимся у живописного озера Абрау и по желанию заглянем на винодельню «Абрау-Дюрсо», где нам расскажут о традициях русского шампанского и проведут дегустацию.