Встретим вас с шампанским и сезонными фруктами и отправимся на обед в кафе. После вас ждёт экскурсия по Олимпийскому парку — одному из главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Здесь можно увидеть грандиозные спортивные арены и дворцы, площадь для награждения победителей и стадионы, например, «Фишт», и сфотографироваться у Олимпийского факела.

После отправимся в Абхазию, пройдём границу и по приезде разместимся в отеле. Затем — свободное время.