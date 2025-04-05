День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам

Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
В курортном Сочи вы погрузитесь в атмосферу роскоши и уюта и осмотрите спортивные объекты, построенные к Олимпиаде. Затем мы отправимся на экскурсию по живописным уголкам Абхазии.

Вы познакомитесь с её культурой и историей, увидите главные достопримечательности Гагры и полюбуетесь природными красотами: знаменитым озером, Юпшарским каньоном, водопадами и Самшитовой рощей. А желающие смогут поучаствовать в настоящем абхазском застолье!
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Ближайшие даты:
5
апр1
мая8
мая31
мая11
июн28
июн19
июл
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

Проживание. В стоимость входит 2-местное размещение в отеле 3*: «Таминик», «Абхазия», «Медовый» или аналогичном.

*Фото номера взяты с сайта booking.com и представлены для примера

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в Абхазию

Встретим вас с шампанским и сезонными фруктами и отправимся на обед в кафе. После вас ждёт экскурсия по Олимпийскому парку — одному из главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Здесь можно увидеть грандиозные спортивные арены и дворцы, площадь для награждения победителей и стадионы, например, «Фишт», и сфотографироваться у Олимпийского факела.

После отправимся в Абхазию, пройдём границу и по приезде разместимся в отеле. Затем — свободное время.

Встреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в АбхазиюВстреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в Абхазию
2 день

Достопримечательности Бзыбского ущелья, озеро Рица

После завтрака в 7:30 отправимся на экскурсию по живописному Бзыбскому ущелью. Вы увидите водопад Девичьи слёзы, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро невероятного лазурного цвета.

После обеда посетим Самшитовую рощу и впечатляющий высотой скал Юпшарский каньон, посмотрим на водопад Мужские слёзы, слияние двух рек и Чабгарский карниз. Погуляем на смотровой площадке у жемчужины Абхазии — легендарного озера Рица. Насладимся видами окружающих его гор, поросших густыми лесами, и царящей здесь атмосферой умиротворения. Проездом увидим ещё одну смотровую «Прощай, Родина».

К 16:00 вернёмся в отель. Затем — свободное время или поездка на абхазское застолье в селе Дурипш (до 22:00, за доплату). Вы попробуете блюда национальной кухни, местные вина и чачу и познакомитесь с народным музыкальным фольклором и зажигательными танцами.

Достопримечательности Бзыбского ущелья, озеро РицаДостопримечательности Бзыбского ущелья, озеро РицаДостопримечательности Бзыбского ущелья, озеро РицаДостопримечательности Бзыбского ущелья, озеро Рица
3 день

Экскурсия по Гагре, трансфер в аэропорт

В этот день сначала совершим обзорную экскурсию по Гагре. Вы увидите колоннаду, возведённую в 1950-х годах, прогуляетесь по Приморскому парку, посмотрите на необычное здание ресторана «Гагрипш», с которого началась история курорта, и храм Святого Ипатия.

После обеда в кафе — трансфер в аэропорт.

Экскурсия по Гагре, трансфер в аэропортЭкскурсия по Гагре, трансфер в аэропортЭкскурсия по Гагре, трансфер в аэропортЭкскурсия по Гагре, трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Встреча с шампанским и сезонными фруктами
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Сочи и обратно
  • Ужины
  • Абхазское застолье - 3000 ₽ с человека
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
Завершение: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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