Вы познакомитесь с её культурой и историей, увидите главные достопримечательности Гагры и полюбуетесь природными красотами: знаменитым озером, Юпшарским каньоном, водопадами и Самшитовой рощей. А желающие смогут поучаствовать в настоящем абхазском застолье!
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
Проживание. В стоимость входит 2-местное размещение в отеле 3*: «Таминик», «Абхазия», «Медовый» или аналогичном.
*Фото номера взяты с сайта booking.com и представлены для примера
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Олимпийскому парку Сочи, переезд в Абхазию
Встретим вас с шампанским и сезонными фруктами и отправимся на обед в кафе. После вас ждёт экскурсия по Олимпийскому парку — одному из главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Здесь можно увидеть грандиозные спортивные арены и дворцы, площадь для награждения победителей и стадионы, например, «Фишт», и сфотографироваться у Олимпийского факела.
После отправимся в Абхазию, пройдём границу и по приезде разместимся в отеле. Затем — свободное время.
Достопримечательности Бзыбского ущелья, озеро Рица
После завтрака в 7:30 отправимся на экскурсию по живописному Бзыбскому ущелью. Вы увидите водопад Девичьи слёзы, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро невероятного лазурного цвета.
После обеда посетим Самшитовую рощу и впечатляющий высотой скал Юпшарский каньон, посмотрим на водопад Мужские слёзы, слияние двух рек и Чабгарский карниз. Погуляем на смотровой площадке у жемчужины Абхазии — легендарного озера Рица. Насладимся видами окружающих его гор, поросших густыми лесами, и царящей здесь атмосферой умиротворения. Проездом увидим ещё одну смотровую «Прощай, Родина».
К 16:00 вернёмся в отель. Затем — свободное время или поездка на абхазское застолье в селе Дурипш (до 22:00, за доплату). Вы попробуете блюда национальной кухни, местные вина и чачу и познакомитесь с народным музыкальным фольклором и зажигательными танцами.
Экскурсия по Гагре, трансфер в аэропорт
В этот день сначала совершим обзорную экскурсию по Гагре. Вы увидите колоннаду, возведённую в 1950-х годах, прогуляетесь по Приморскому парку, посмотрите на необычное здание ресторана «Гагрипш», с которого началась история курорта, и храм Святого Ипатия.
После обеда в кафе — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 2 завтрака, 3 обеда
- Встреча с шампанским и сезонными фруктами
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Сочи и обратно
- Ужины
- Абхазское застолье - 3000 ₽ с человека
- Личные расходы