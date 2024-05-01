Мототур по Черноморскому побережью
Авторский тур в Сочи

Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями

Яркие эмоции от скорости и окружающих красот ждут вас в поездке с нами.

Мы прокатимся по горному серпантину, побываем в Анапе и Геленджике, погуляем по Новороссийску, посетим Абрау-Дюрсо и побегаем по золотому песку в посёлке Джемете.

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями курортов, надышитесь ароматным морским воздухом и зарядитесь драйвом и адреналином. По местам, едем!
Мототур по Черноморскому побережью
Мототур по Черноморскому побережью
Мототур по Черноморскому побережью
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 12 лет, на отдельном мотоцикле.

Проживание. Не входит в стоимость. По пути следования помогаем подобрать/забронировать отель под ваши требования (от хостела до 4*)

Питание. Не входит в стоимость. Туристы питаются в кафе за свой счёт

Километраж. Протяжённость маршрута — более 1000 км

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, Новороссийск

Встречаемся и выезжаем в Анапу, куда прибудем уже днём. Преодолеем 400 км, 100 из которых — по горному серпантину. Это будет самый длинный путь за все 3 дня путешествия.
Погуляем по благоустроенной территории города, полюбуемся яркими цветниками, фигурно оформленными кустарниками. Посетим чудесный пляж с золотистым песком в посёлке Джемете, славящимся уникальным климатом и полезным и ароматным воздухом. Увидим песчаные дюны, по которым желающие пройдутся босиком. Вас порадуют немноголюдность, чистота и бесконечная линия горизонта там, где морская синева сливается с небесной.

Затем выезжаем в город-герой Новороссийск. Здесь есть, на что посмотреть: фонтаны, скульптуры, монументы, корабли, стоящие в бухте и стремящиеся мачтами в небо. Посетим морской порт — крупнейший порт Чёрного моря и России. Осмотрим мемориальный комплекс «Малая земля», установленный в честь подвига советских солдат, сражавшихся за освобождение Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов во время ВОВ.

Переезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, НовороссийскПереезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, НовороссийскПереезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, НовороссийскПереезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, НовороссийскПереезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, НовороссийскПереезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, Новороссийск
2 день

Абрау-Дюрсо, Геленджик

Сегодня в первой половине дня посетим посёлок Абрау-Дюрсо. Полюбуемся небольшим, но живописным пресным озером, с набережной которого открывается красивый вид на сам водоём и храм Св. Ксении Петербургской. Заглянем в арт-парк, где представлено современное концептуальное искусство, а большинство инсталляций интерактивны — их можно трогать и применять по назначению.

По вашему желанию мы можем предварительно забронировать экскурсию в Музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо», где вы познакомитесь с историей зарождения мирового виноделия, процессом производства и хранения вин, а также продегустируете сорта шампанского.

Выезд в Геленджик. Погуляем по набережной и центру города, а на вечер для желающих у нас запланирована активная программа — посещение аквапарка, подъём на фуникулёре в «Сафари-Парк» (оплачивается отдельно).

Абрау-Дюрсо, ГеленджикАбрау-Дюрсо, ГеленджикАбрау-Дюрсо, ГеленджикАбрау-Дюрсо, ГеленджикАбрау-Дюрсо, ГеленджикАбрау-Дюрсо, Геленджик
3 день

Обратная дорога в Сочи

Просыпаемся, завтракаем, собираемся и возвращаемся в Сочи.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Сочи и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Винная экскурсия - 1500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, 7:00-9:00
Завершение: Сочи, 18:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеНа мотоциклеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеВсе туры3-дневные турыПерезагрузка

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