Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Мы прокатимся по горному серпантину, побываем в Анапе и Геленджике, погуляем по Новороссийску, посетим Абрау-Дюрсо и побегаем по золотому песку в посёлке Джемете.
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями курортов, надышитесь ароматным морским воздухом и зарядитесь драйвом и адреналином. По местам, едем!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 12 лет, на отдельном мотоцикле.
Проживание. Не входит в стоимость. По пути следования помогаем подобрать/забронировать отель под ваши требования (от хостела до 4*)
Питание. Не входит в стоимость. Туристы питаются в кафе за свой счёт
Километраж. Протяжённость маршрута — более 1000 км
Программа тура по дням
Переезд из Сочи в Анапу, посёлок Джемете, Новороссийск
Встречаемся и выезжаем в Анапу, куда прибудем уже днём. Преодолеем 400 км, 100 из которых — по горному серпантину. Это будет самый длинный путь за все 3 дня путешествия.
Погуляем по благоустроенной территории города, полюбуемся яркими цветниками, фигурно оформленными кустарниками. Посетим чудесный пляж с золотистым песком в посёлке Джемете, славящимся уникальным климатом и полезным и ароматным воздухом. Увидим песчаные дюны, по которым желающие пройдутся босиком. Вас порадуют немноголюдность, чистота и бесконечная линия горизонта там, где морская синева сливается с небесной.
Затем выезжаем в город-герой Новороссийск. Здесь есть, на что посмотреть: фонтаны, скульптуры, монументы, корабли, стоящие в бухте и стремящиеся мачтами в небо. Посетим морской порт — крупнейший порт Чёрного моря и России. Осмотрим мемориальный комплекс «Малая земля», установленный в честь подвига советских солдат, сражавшихся за освобождение Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов во время ВОВ.
Абрау-Дюрсо, Геленджик
Сегодня в первой половине дня посетим посёлок Абрау-Дюрсо. Полюбуемся небольшим, но живописным пресным озером, с набережной которого открывается красивый вид на сам водоём и храм Св. Ксении Петербургской. Заглянем в арт-парк, где представлено современное концептуальное искусство, а большинство инсталляций интерактивны — их можно трогать и применять по назначению.
По вашему желанию мы можем предварительно забронировать экскурсию в Музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо», где вы познакомитесь с историей зарождения мирового виноделия, процессом производства и хранения вин, а также продегустируете сорта шампанского.
Выезд в Геленджик. Погуляем по набережной и центру города, а на вечер для желающих у нас запланирована активная программа — посещение аквапарка, подъём на фуникулёре в «Сафари-Парк» (оплачивается отдельно).
Обратная дорога в Сочи
Просыпаемся, завтракаем, собираемся и возвращаемся в Сочи.
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Что включено
- Все переезды по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Сочи и обратно
- Проживание
- Питание
- Винная экскурсия - 1500 руб