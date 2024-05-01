Встречаемся и выезжаем в Анапу, куда прибудем уже днём. Преодолеем 400 км, 100 из которых — по горному серпантину. Это будет самый длинный путь за все 3 дня путешествия.

Погуляем по благоустроенной территории города, полюбуемся яркими цветниками, фигурно оформленными кустарниками. Посетим чудесный пляж с золотистым песком в посёлке Джемете, славящимся уникальным климатом и полезным и ароматным воздухом. Увидим песчаные дюны, по которым желающие пройдутся босиком. Вас порадуют немноголюдность, чистота и бесконечная линия горизонта там, где морская синева сливается с небесной.

Затем выезжаем в город-герой Новороссийск. Здесь есть, на что посмотреть: фонтаны, скульптуры, монументы, корабли, стоящие в бухте и стремящиеся мачтами в небо. Посетим морской порт — крупнейший порт Чёрного моря и России. Осмотрим мемориальный комплекс «Малая земля», установленный в честь подвига советских солдат, сражавшихся за освобождение Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов во время ВОВ.