Главные места Сочи и день в Абхазии: природа, архитектура, традиции
Увидеть олимпийские объекты, полюбоваться горами и озёрами и поучаствовать в черкесском застолье
Начало: Аэропорт Сочи, возможно любое время встречи в тече...
5 авг в 13:00
40 590 ₽ за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
17 авг в 13:00
31 авг в 13:00
77 200 ₽ за человека
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
16 авг в 11:00
20 сен в 11:00
22 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экскурсии по олимпийским объектам»
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