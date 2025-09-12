Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию

Покорить снежные трассы, искупаться в бассейне с видом на горы и посетить озеро Рица
Зачем выбирать один горнолыжный курорт в Сочи, если можно опробовать сразу все! Каждый день вы будете катать на трассах «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпрома».

Наш инструктор поможет выбрать снаряжение и
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разобраться в ски-пассах, а если вы новичок — подскажет, какие склоны лучше выбрать, и даст рекомендации.

Один день проведём в удивительной Абхазии: увидим главные достопримечательности, побываем в древних селениях и спустимся в загадочные пещеры.

В стоимость мы включили не только комфортабельное проживание, но и бассейн, посещение бани и ароматный глинтвейн, чтобы согреваться и расслабляться после насыщенного дня.

Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию
Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию
Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
Инвентарь для катания, можно арендовать на месте: лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки
Комплект одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик.
Термобелье/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон)
Шапка, перчатки, маска (балаклава)
Носки с запасом
Обувь
Средства личной гигиены: банные принадлежности
Документы и деньги
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
Термос, перекус в виде батончика.
Рюкзак/сумка

Проживание. Будем жить в гостевом доме, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки и глинтвейн в гостевом доме, остальное питание за доплату.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Подойдёт как новичкам, так и опытным катальщикам. Наши инструкторы оценят ваш уровень катания и подскажут, какие трассы лучше выбрать.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

В 19:00 — групповой трансфер из аэропорта Сочи или ж/д вокзала Адлера. Если вы прилетаете в другое время, мы можем заказать для вас индивидуальное такси за доплату.

Заселимся в отель, поужинаем и устроим брифинг, на котором познакомимся и обсудим дальнейшую программу.

2 день

Обкатываем склоны «Красной Поляны»

Позавтракаем и отправимся на склоны горнолыжного курорта «Красная Поляна». Инструкторы помогут вам подобрать снаряжение в прокате, расскажут про ски-пассы, оценят ваш уровень катания и подскажут, какие трассы лучше выбрать.

Весь день проведём на склонах. Вечером вы сможете пройтись по барам или отдохнуть.

Обкатываем склоны «Красной Поляны»Обкатываем склоны «Красной Поляны»Обкатываем склоны «Красной Поляны»Обкатываем склоны «Красной Поляны»
3 день

Курорт «Роза Хутор» и прогулка по Адлеру

С утра поедем на вершину курорта «Роза Хутор». Здесь есть 102 км трасс любого уровня сложности с перепадом высот в 1535 м. Весь день будем катать, пообедаем в кафе с панорамными окнами.

Вечером побываем в Адлере: погуляем по берегу моря, насладимся променадом по Имеретинской набережной и посетим Олимпийский парк.

Курорт «Роза Хутор» и прогулка по АдлеруКурорт «Роза Хутор» и прогулка по АдлеруКурорт «Роза Хутор» и прогулка по АдлеруКурорт «Роза Хутор» и прогулка по Адлеру
4 день

Склоны «Газпрома»

Снова будем обкатывать новый курорт, на очереди — «Газпром». До него всего 5 минут езды от отеля. Весь день проведём на склонах. Вечером согреемся в бане, желающие смогут заказать сеанс парения.

Склоны «Газпрома»Склоны «Газпрома»Склоны «Газпрома»Склоны «Газпрома»
5 день

Путешествие в Абхазию

Сегодня отправимся в Абхазию. Посетим озеро Рица и Гегский водопад, будем любоваться горными хребтами и спустимся в подземные пещеры. Осмотрим Новоафонский монастырь, побываем в аутентичных древних селениях Команы и Лыхны. А ещё увидим старинные крепости, соборы и замки времён средневековья.

Путешествие в АбхазиюПутешествие в АбхазиюПутешествие в АбхазиюПутешествие в Абхазию
6 день

Продолжаем кататься на трассах «Красной Поляны»

Весь день будем кататься на склонах «Красной Поляны». Вечером — свободное время, желающие смогут посетить торговый центр «Горки Город», где есть рестораны, аквапарк и кинотеатр. Он находится рядом с нашим отелем.

Продолжаем кататься на трассах «Красной Поляны»Продолжаем кататься на трассах «Красной Поляны»Продолжаем кататься на трассах «Красной Поляны»Продолжаем кататься на трассах «Красной Поляны»
7 день

Отъезд

Позавтракаем и выселимся из отеля. Доставим вас в аэропорт к рейсам после 10:00 (групповой трансфер). Если вы улетаете позже, можем организовать индивидуальное такси за доплату.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и глинтвейн
  • Трансферы по маршруту, групповые трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсия в Абхазию
  • Доступ к бассейну с видом на горы, посещение бани
Что не входит в цену
  • Билеты до Сочи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Ски-пассы (3000-4500 ₽ за безлимит на день)
  • Прокат снаряжения (от 800 ₽)
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Стоимость тура на февраль - 54 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
Завершение: Аэропорт Сочи, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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