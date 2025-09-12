В 19:00 — групповой трансфер из аэропорта Сочи или ж/д вокзала Адлера. Если вы прилетаете в другое время, мы можем заказать для вас индивидуальное такси за доплату.

Заселимся в отель, поужинаем и устроим брифинг, на котором познакомимся и обсудим дальнейшую программу.