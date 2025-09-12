Наш инструктор поможет выбрать снаряжение и
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
Инвентарь для катания, можно арендовать на месте: лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки
Комплект одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик.
Термобелье/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон)
Шапка, перчатки, маска (балаклава)
Носки с запасом
Обувь
Средства личной гигиены: банные принадлежности
Документы и деньги
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
Термос, перекус в виде батончика.
Рюкзак/сумка
Проживание. Будем жить в гостевом доме, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость включены завтраки и глинтвейн в гостевом доме, остальное питание за доплату.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Сложность. Подойдёт как новичкам, так и опытным катальщикам. Наши инструкторы оценят ваш уровень катания и подскажут, какие трассы лучше выбрать.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
В 19:00 — групповой трансфер из аэропорта Сочи или ж/д вокзала Адлера. Если вы прилетаете в другое время, мы можем заказать для вас индивидуальное такси за доплату.
Заселимся в отель, поужинаем и устроим брифинг, на котором познакомимся и обсудим дальнейшую программу.
Обкатываем склоны «Красной Поляны»
Позавтракаем и отправимся на склоны горнолыжного курорта «Красная Поляна». Инструкторы помогут вам подобрать снаряжение в прокате, расскажут про ски-пассы, оценят ваш уровень катания и подскажут, какие трассы лучше выбрать.
Весь день проведём на склонах. Вечером вы сможете пройтись по барам или отдохнуть.
Курорт «Роза Хутор» и прогулка по Адлеру
С утра поедем на вершину курорта «Роза Хутор». Здесь есть 102 км трасс любого уровня сложности с перепадом высот в 1535 м. Весь день будем катать, пообедаем в кафе с панорамными окнами.
Вечером побываем в Адлере: погуляем по берегу моря, насладимся променадом по Имеретинской набережной и посетим Олимпийский парк.
Склоны «Газпрома»
Снова будем обкатывать новый курорт, на очереди — «Газпром». До него всего 5 минут езды от отеля. Весь день проведём на склонах. Вечером согреемся в бане, желающие смогут заказать сеанс парения.
Путешествие в Абхазию
Сегодня отправимся в Абхазию. Посетим озеро Рица и Гегский водопад, будем любоваться горными хребтами и спустимся в подземные пещеры. Осмотрим Новоафонский монастырь, побываем в аутентичных древних селениях Команы и Лыхны. А ещё увидим старинные крепости, соборы и замки времён средневековья.
Продолжаем кататься на трассах «Красной Поляны»
Весь день будем кататься на склонах «Красной Поляны». Вечером — свободное время, желающие смогут посетить торговый центр «Горки Город», где есть рестораны, аквапарк и кинотеатр. Он находится рядом с нашим отелем.
Отъезд
Позавтракаем и выселимся из отеля. Доставим вас в аэропорт к рейсам после 10:00 (групповой трансфер). Если вы улетаете позже, можем организовать индивидуальное такси за доплату.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и глинтвейн
- Трансферы по маршруту, групповые трансферы из/в аэропорт
- Экскурсия в Абхазию
- Доступ к бассейну с видом на горы, посещение бани
Что не входит в цену
- Билеты до Сочи и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Ски-пассы (3000-4500 ₽ за безлимит на день)
- Прокат снаряжения (от 800 ₽)
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Стоимость тура на февраль - 54 500 ₽