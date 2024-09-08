7 дней
Фитнес-тур на черноморском побережье: комплексные тренировки и отдых на море
Прокачать выносливость, освоить дыхательные практики и помедитировать на свежем воздухе
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
7 окт в 08:00
26 000₽ за человека
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
20 окт в 13:00
27 окт в 13:00
49 500₽ за человека
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
20 окт в 13:00
27 окт в 13:00
56 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана8 сентября 2024Большое спасибо организаторам Марии и Мадину за отличный фитнес - тур! ❤️ Наш отдых получился очень душевным и сбалансированным👍 Само место
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На 7 дней»
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