читать дальше

волшебное - горы, река, тишина… Море💥 У нас были классные тренировки утром и вечером, походы по горной реке Шохе и в лес, купание в море, поездка на внедорожнике на вершину горы🔥 Ах, какие увлекательные экскурсии провел с нами Мадин, исследователь культуры и истории родного адыгейского народа, хранитель традиций 👏👏 Отдельное спасибо Марии за организацию быта, вкусное и разнообразное питание, уют и порядок🌹 Организаторы открыты к диалогу, всегда идут навстречу пожеланиям даже таких неугомонных туристов, какими были😉 Желаем дальнейшего развития и процветания вашему делу, Мария и Мадин💕