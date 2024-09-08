На 7 дней – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Сочи, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Фитнес-тур на черноморском побережье: комплексные тренировки и отдых на море
1 отзыв
7 дней
Фитнес-тур на черноморском побережье: комплексные тренировки и отдых на море
Прокачать выносливость, освоить дыхательные практики и помедитировать на свежем воздухе
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
7 окт в 08:00
26 000 за человека
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
На машине
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
20 окт в 13:00
27 окт в 13:00
49 500 за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
На машине
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
20 окт в 13:00
27 окт в 13:00
56 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    8 сентября 2024
    Фитнес-тур на черноморском побережье: комплексные тренировки и отдых на море
    Большое спасибо организаторам Марии и Мадину за отличный фитнес - тур! ❤️ Наш отдых получился очень душевным и сбалансированным👍 Само место
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    волшебное - горы, река, тишина… Море💥 У нас были классные тренировки утром и вечером, походы по горной реке Шохе и в лес, купание в море, поездка на внедорожнике на вершину горы🔥 Ах, какие увлекательные экскурсии провел с нами Мадин, исследователь культуры и истории родного адыгейского народа, хранитель традиций 👏👏 Отдельное спасибо Марии за организацию быта, вкусное и разнообразное питание, уют и порядок🌹 Организаторы открыты к диалогу, всегда идут навстречу пожеланиям даже таких неугомонных туристов, какими были😉 Желаем дальнейшего развития и процветания вашему делу, Мария и Мадин💕

    Большое спасибо организаторам Марии и Мадину за отличный фитнес - тур! ❤️ Наш отдых получился очень душевным и сбалансированным👍Большое спасибо организаторам Марии и Мадину за отличный фитнес - тур! ❤️ Наш отдых получился очень душевным и сбалансированным👍Большое спасибо организаторам Марии и Мадину за отличный фитнес - тур! ❤️ Наш отдых получился очень душевным и сбалансированным👍Большое спасибо организаторам Марии и Мадину за отличный фитнес - тур! ❤️ Наш отдых получился очень душевным и сбалансированным👍Большое спасибо организаторам Марии и Мадину за отличный фитнес - тур! ❤️ Наш отдых получился очень душевным и сбалансированным👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На 7 дней»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Фитнес-тур на черноморском побережье: комплексные тренировки и отдых на море
  2. Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
  3. Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Голубое озеро
  4. Новоафонский монастырь
Сколько стоит тур в Сочи в сентябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 26 000 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Сочи на 2024 год на 7 дней, 1 ⭐ отзыв, цены от 26000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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