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5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта»
15 июля в 14:00
30 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
«Приглашаем отдохнуть душой и провести запоминающиеся выходные в Абхазии»
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
«Вас ждут неделя духовных практик и физических активностей, а также самые интересные локации Абхазии»
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Абхазия»
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