Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Сочи, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 7 дней Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию Покорить снежные трассы, искупаться в бассейне с видом на горы и посетить озеро Рица Начало: Аэропорт Сочи, 19:00 «Осмотрим Новоафонский монастырь, побываем в аутентичных древних селениях Команы и Лыхны» 49 500 ₽ за человека На автобусе 3 дня Абхазские выходные с традиционным застольем Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11... «Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом» 23 900 ₽ за человека 8 дней Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00 «Неспешно прогуляемся по городу и увидим Новоафонский монастырь, келью Симона Канонита и станцию «Псырцха»» 48 000 ₽ за человека Все туры Сочи

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