7 дней
Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию
Покорить снежные трассы, искупаться в бассейне с видом на горы и посетить озеро Рица
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
25 янв в 19:00
1 фев в 19:00
49 500₽ за человека
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
23 900₽ за человека
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
12 сен в 10:00
48 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новоафонский монастырь»
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