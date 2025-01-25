Туры в Новоафонский Монастырь из Сочи

Найдено 3 тура в категории «Новоафонский монастырь» в Сочи, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию
На машине
На микроавтобусе
7 дней
Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию
Покорить снежные трассы, искупаться в бассейне с видом на горы и посетить озеро Рица
Начало: Аэропорт Сочи, 19:00
25 янв в 19:00
1 фев в 19:00
49 500 за человека
Абхазские выходные с традиционным застольем
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
23 900 за человека
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
12 сен в 10:00
48 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новоафонский монастырь»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Обкатываем склоны лучших курортов: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" + экскурсия в Абхазию
  2. Абхазские выходные с традиционным застольем
  3. Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Олимпийский Парк
  3. Новоафонский монастырь
  4. Голубое озеро
Сколько стоит тур в Сочи в октябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новоафонский монастырь" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 49 500.
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