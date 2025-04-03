Туры в каньон «Белые скалы» из Сочи

Найдено 3 тура в категории «Белые скалы» в Сочи, цены от 51 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
На машине
5 дней
-
15%
1 отзыв
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«Не будем терять ни минуты — отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор»
23 июн в 14:00
30 июн в 14:00
51 900 ₽61 058 ₽ за человека
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 56 400 ₽ за человека
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
На машине
5 дней
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
«После пересечения границы вместе с нашим водителем отправимся на Белые скалы, которые смотрятся особенно эффектно на фоне лазурного моря»
62 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эльвира
    3 апреля 2025
    Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
    Организаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участника группы) большое спасибо за терпение и поддержку!
    Организаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участника
  • А
    Александра
    20 сентября 2024
    Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
    Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось. Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну
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    поездку столько бы не собрали скорее всего. Проживание в отличных домиках на тихой огороженной территории тоже понравилось. Хочу обратить внимание будущих путешественников - это не экскурсионный тур в том плане, что вас не будут погружать в историю и постоянно что-то рассказывать. Немного информации можно получить от водителя, остальное либо искать самим либо расслабиться и получать удовольствие от видов. По достопримечательностям - очень понравились заброшенные города и гейзер. Абхазское застолье понравилось меньше, но тут просто на любителя. Тур рекомендую однозначно.

  • А
    Анна
    16 мая 2023
    Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
    Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2022
    Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
    Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились! Спасибо за
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    предоставленную возможность увидеть такую красоту! Водопады, природа, на удивление повезло с погодой в начале ноября! Ребенок даже искупался в море! Гид/инструктор Наталья настоящий профессионал своего дела! Всем рекомендую этот тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Белые скалы»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
  3. Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Какие места ещё посмотреть в Сочи
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Олимпийский Парк
  2. Юпшарский каньон
  3. Озеро Рица
  4. Новоафонский монастырь
  5. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в апреле 2025
Сейчас в Сочи в категории "Белые скалы" можно забронировать 3 тура от 51 900 до 62 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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