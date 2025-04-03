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Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«Не будем терять ни минуты — отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор»
23 июн в 14:00
30 июн в 14:00
51 900 ₽
61 058 ₽ за человека
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 56 400 ₽ за человека
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
«После пересечения границы вместе с нашим водителем отправимся на Белые скалы, которые смотрятся особенно эффектно на фоне лазурного моря»
62 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭльвира3 апреля 2025Организаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участника группы) большое спасибо за терпение и поддержку!
- ААлександра20 сентября 2024Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось. Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну
- ААнна16 мая 2023Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
- ННаталья7 ноября 2022Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились! Спасибо за
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Белые скалы»
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