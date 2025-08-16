День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
16 авг в 11:00
20 сен в 11:00
22 000 ₽ за человека
Летим на юг! Природа, история и архитектура Абхазии и Сочи
Подняться в горы по канатной дороге, полюбоваться озером Рица, морем и вечнозелёными пальмами
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 10:00-11:00
21 авг в 10:00
11 сен в 10:00
68 000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
5 авг в 09:00
9 авг в 09:00
33 150 ₽
39 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ресторан «Гагрипш»»
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