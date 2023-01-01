Вы окунетесь в атмосферу уникальных Ладожских шхер.
С комфортабельного катера, сможете сделать шикарные фотографии и насладить свой взор дикой природой красивейшего уголка Национального Парка “Ладожские шхеры”.
Скалы, водные просторы, тишина и умиротворение. В дороге вас ждут предания и легенды края, начиная с первых поселенцев и шведского периода — до военных лет и современности.
И вполне возможно, станете счастливчиком и сможете увидеть прекрасных ладожских нерп, которые устраивают на островах лежбища, а иногда плывут за катером.
Прогулка по о. Валаам самостоятельно или с местным гидом.
Мы поможем Вам с поиском гида (заранее сообщите о желании взять экскурсию с гидом).
Подскажем, как можно самостоятельно погулять по святым местам, словно рядом находится гид, покажем, где Вы можете потрапезничать.
Вы сможете посетить главный действующий храм – старейшую православную святыню – Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Возможно и здесь Вы станете счастливчиком и услышите неподражаемых певчих Валаамского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет интересное и увлекательное путешествие в мир первозданной природы. Такой Карелии Вы еще не видели.
Отдых и перезагрузка Вам будут обеспечены.
По ходу движения Вы услышите легенды и окунетесь в местные колориты. Мы пройдем вдоль отвесных скал, зайдем в узкие, знаменитые в прошлом устья, покажем Вам лесной водопад.
На острове Валаам у Вас будет 3 часа свободного времени для отдыха и духовного совершенствования.
Прикоснетесь к невероятной северной природе и трагической судьбе “Северного Афона”.
Погуляете по сосновому лесу и скалистым берегам.
Ответы на вопросы
Что входит
Место в катере
Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам с рассказом от капитана
Что не входит
Входной билет на остров Валаам — 100 руб. /чел.
Посещение национального парка Ладожские шхеры — 135 руб. /чел.
Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
Услуги гида
Место начала и завершения?
д. Кирконкюля, пос. Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
3 часа на острове Валаам Вы проводите самостоятельно. О необходимости гида сообщите заранее. По острову Вы можете прогуляться пешком, а можете арендовать гольф-кары или электровелосипеды.
Прогулка проводится на крытом, комфортном катере в группе до 11 человек. На борту с вами будет сопровождающий из нашей команды или только капитан, он также является гидом.
Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси.
Катер крытый, поэтому дополнительно утепляться не стоит., одевайтесь по погоде, обувь удобная с нескользящей подошвой. Также все пассажиры получают спасательные жилеты.
Прогулка проводятся в период открытой навигации, с мая по начало ноября
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