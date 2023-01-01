Вас ждет интересное и увлекательное путешествие в мир первозданной природы. Такой Карелии Вы еще не видели.

Отдых и перезагрузка Вам будут обеспечены.

По ходу движения Вы услышите легенды и окунетесь в местные колориты. Мы пройдем вдоль отвесных скал, зайдем в узкие, знаменитые в прошлом устья, покажем Вам лесной водопад.

На острове Валаам у Вас будет 3 часа свободного времени для отдыха и духовного совершенствования.

Прикоснетесь к невероятной северной природе и трагической судьбе “Северного Афона”.

Погуляете по сосновому лесу и скалистым берегам.