2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Сортавале:
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
404 отзыва
Часто заказывают
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Ул. Ленина
Завтра
20 мар
24 мар
26 мар
2 600 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
2.5 часа
🚤 На катере
Групповая
Организатор экскурсии Лариса и Олег
Лариса и Олег
271 отзыв
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии
в деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
25 апр
26 апр
27 апр
28 апр
2 000 за человека
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
7.5 часов
🚤 На катере
Мини-группа
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
70 отзывов
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Проплыть вдоль сети небольших островов и изучить три из них на захватывающей групповой экскурсии
в поселке Хийденсельга
15 мая
17 мая
19 мая
21 мая
3 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сортавале
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры
2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры
2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры
2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры
2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры
2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры
2в1 Прогулка на катере на остров Валаам с заходом в Ладожские шхеры

Что вас ожидает 🤩

  • Вы окунетесь в атмосферу уникальных Ладожских шхер.
  • С комфортабельного катера, сможете сделать шикарные фотографии и насладить свой взор дикой природой красивейшего уголка Национального Парка “Ладожские шхеры”.
  • Скалы, водные просторы, тишина и умиротворение. В дороге вас ждут предания и легенды края, начиная с первых поселенцев и шведского периода — до военных лет и современности.
  • И вполне возможно, станете счастливчиком и сможете увидеть прекрасных ладожских нерп, которые устраивают на островах лежбища, а иногда плывут за катером.
  • Прогулка по о. Валаам самостоятельно или с местным гидом.
  • Мы поможем Вам с поиском гида (заранее сообщите о желании взять экскурсию с гидом).
  • Подскажем, как можно самостоятельно погулять по святым местам, словно рядом находится гид, покажем, где Вы можете потрапезничать.
  • Вы сможете посетить главный действующий храм – старейшую православную святыню – Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
  • Возможно и здесь Вы станете счастливчиком и услышите неподражаемых певчих Валаамского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет интересное и увлекательное путешествие в мир первозданной природы. Такой Карелии Вы еще не видели.
Отдых и перезагрузка Вам будут обеспечены.
По ходу движения Вы услышите легенды и окунетесь в местные колориты. Мы пройдем вдоль отвесных скал, зайдем в узкие, знаменитые в прошлом устья, покажем Вам лесной водопад.
На острове Валаам у Вас будет 3 часа свободного времени для отдыха и духовного совершенствования.
Прикоснетесь к невероятной северной природе и трагической судьбе “Северного Афона”.
Погуляете по сосновому лесу и скалистым берегам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Место в катере
  • Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам с рассказом от капитана
Что не входит
  • Входной билет на остров Валаам — 100 руб. /чел.
  • Посещение национального парка Ладожские шхеры — 135 руб. /чел.
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
д. Кирконкюля, пос. Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • 3 часа на острове Валаам Вы проводите самостоятельно. О необходимости гида сообщите заранее. По острову Вы можете прогуляться пешком, а можете арендовать гольф-кары или электровелосипеды.
  • Прогулка проводится на крытом, комфортном катере в группе до 11 человек. На борту с вами будет сопровождающий из нашей команды или только капитан, он также является гидом.
  • Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси.
  • Катер крытый, поэтому дополнительно утепляться не стоит., одевайтесь по погоде, обувь удобная с нескользящей подошвой. Также все пассажиры получают спасательные жилеты.
  • Прогулка проводятся в период открытой навигации, с мая по начало ноября

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Групповые
Водные развлечения
На острова
На катере
Остров Валаам
Популярные места
Выездные
Ладожское озеро
Природа и пейзажи
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сортавале
ХОРОШО
🧭
ТАМ