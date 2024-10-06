Прогулки по живописным тропам, экскурсии к древним монастырям - все это подарит вам незабываемые впечатления и отдых от городской суеты. Успейте окунуться в уникальную ауру этих мест!
Описание водной прогулки
Что вас ждёт
Ваше путешествие начнётся с Валаамского причала, расположенного в центре Сортавала. Примерно через час вы достигнете острова Валаам, при этом половину пути вы будете наслаждаться видами Ладожских Шхер.
Свободное время на острове Валаам
После высадки на остров у вас будет три часа для знакомства с местными храмами и достопримечательностями. У вас есть возможность:
- Заказать экскурсию;
- Взять в аренду велосипед или электрокар;
- Прогуляться пешком по живописным тропам.
Не забудьте заглянуть в монастырскую лавку, где вы сможете приобрести продукцию с монастырской фермы.
Путешествие по Ладожским Шхерам
После посещения острова Валаам мы направимся в Ладожские Шхеры. Здесь вы сможете увидеть узкие проливчики и маленькие островки, которые являются излюбленными местами Ладожской нерпы.
Остановка на острове Хонкасало
Следующий этап нашего путешествия — получасовая остановка на острове Хонкасало. Здесь вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий панорамный вид на бескрайние просторы Ладоги.
Возвращение в Сортавалу
После этого катер направится обратно через Ладожские Шхеры в сторону Сортавала.
Важная информация
- Одевайтесь удобно и по погоде;
- На борту катера может разместиться группа до 11 человек;
- Прибудьте за полчаса до отправления.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|4 800 ₽
|Билет с 3 до 10 лет
|2 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка по Ладожским шхерам
- Трансфер до о. Валаам
- Веселый и отзывчивый капитан
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы свяжемся с вами за день до начала прогулки по телефону или другим удобным для вас способом