Отправляйтесь в захватывающее путешествие на о. Валаам и Ладожские шхеры! Насладитесь удивительной природой, духовными местами и неповторимой атмосферой этих уголков Карелии. Прогулки по живописным тропам, экскурсии к древним монастырям - все это подарит вам незабываемые впечатления и отдых от городской суеты. Успейте окунуться в уникальную ауру этих мест!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание водной прогулки

Что вас ждёт

Ваше путешествие начнётся с Валаамского причала, расположенного в центре Сортавала. Примерно через час вы достигнете острова Валаам, при этом половину пути вы будете наслаждаться видами Ладожских Шхер.

Свободное время на острове Валаам

После высадки на остров у вас будет три часа для знакомства с местными храмами и достопримечательностями. У вас есть возможность:

Заказать экскурсию;

Взять в аренду велосипед или электрокар;

Прогуляться пешком по живописным тропам.

Не забудьте заглянуть в монастырскую лавку, где вы сможете приобрести продукцию с монастырской фермы.

Путешествие по Ладожским Шхерам

После посещения острова Валаам мы направимся в Ладожские Шхеры. Здесь вы сможете увидеть узкие проливчики и маленькие островки, которые являются излюбленными местами Ладожской нерпы.

Остановка на острове Хонкасало

Следующий этап нашего путешествия — получасовая остановка на острове Хонкасало. Здесь вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий панорамный вид на бескрайние просторы Ладоги.

Возвращение в Сортавалу

После этого катер направится обратно через Ладожские Шхеры в сторону Сортавала.

Важная информация