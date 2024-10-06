Прогулка по Ладожским шхерам и на о. Валаам

Прогулка по Ладожским шхерам и на о
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на о. Валаам и Ладожские шхеры! Насладитесь удивительной природой, духовными местами и неповторимой атмосферой этих уголков Карелии.

Прогулки по живописным тропам, экскурсии к древним монастырям - все это подарит вам незабываемые впечатления и отдых от городской суеты. Успейте окунуться в уникальную ауру этих мест!
Прогулка по Ладожским шхерам и на о. Валаам
Прогулка по Ладожским шхерам и на о. Валаам
Прогулка по Ладожским шхерам и на о. Валаам

Описание водной прогулки

Что вас ждёт

Ваше путешествие начнётся с Валаамского причала, расположенного в центре Сортавала. Примерно через час вы достигнете острова Валаам, при этом половину пути вы будете наслаждаться видами Ладожских Шхер.

Свободное время на острове Валаам

После высадки на остров у вас будет три часа для знакомства с местными храмами и достопримечательностями. У вас есть возможность:

  • Заказать экскурсию;
  • Взять в аренду велосипед или электрокар;
  • Прогуляться пешком по живописным тропам.

Не забудьте заглянуть в монастырскую лавку, где вы сможете приобрести продукцию с монастырской фермы.

Путешествие по Ладожским Шхерам

После посещения острова Валаам мы направимся в Ладожские Шхеры. Здесь вы сможете увидеть узкие проливчики и маленькие островки, которые являются излюбленными местами Ладожской нерпы.

Остановка на острове Хонкасало

Следующий этап нашего путешествия — получасовая остановка на острове Хонкасало. Здесь вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий панорамный вид на бескрайние просторы Ладоги.

Возвращение в Сортавалу

После этого катер направится обратно через Ладожские Шхеры в сторону Сортавала.

Важная информация

  • Одевайтесь удобно и по погоде;
  • На борту катера может разместиться группа до 11 человек;
  • Прибудьте за полчаса до отправления.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Билет4 800 ₽
Билет с 3 до 10 лет2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка по Ладожским шхерам
  • Трансфер до о. Валаам
  • Веселый и отзывчивый капитан
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами за день до начала прогулки по телефону или другим удобным для вас способом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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