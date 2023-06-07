Сап-трип по шхерам — это невероятное приключение, где за каждым поворотом открытия. Это новые места и истории, которыми захочется поделиться с друзьями. Вы почувствуете себя робинзонами или героями романа Жюля Верна. Пройдёте по изрезанному берегу, посетите высокие утёсы и пологие скалы, уходящие далеко в озеро. Научитесь готовить уху по-фински. А главное, почувствуете красоту и силу первозданной природы.

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Описание

Что вас ожидает

Будет весело, необычно и очень живописно!

Приглашаем вас стать частью большого приключения и увидеть Ладогу такой, какой видим её мы. Мы постарались организовать полное погружение в великолепную природу Северного Приладожья, интереснейшую историю и традиции народов края.

И конечно, какое путешествие без самобытной национальной кухни! На одном из островов мы организуем большой привал, приготовим вкусный обед и проведём мастер-класс по приготовлению сливочной ухи «лохикейтто». В меню только блюда карельской и финской кухни — кроме ухи, вы отведаете картофельные лепёшки «перунариска», вяленую клюкву и травяной чай.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Классные фотографии

Снимками на привычных туристических тропах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е по Ладоге, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.

Авторские маршруты

Мы составили несколько интересных программ, которые отображают многообразие и красоту природы Карелии. Большинство из них проходят вдали от общеизвестных мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

Организационные детали

Место проведения

Прогулки проходят в стороне от популярных маршрутов, мы выходим на воду в 5-15 км от города (спот зависит от скорости и направлении ветра)

Если вы без машины, до места старта можно добраться на такси (200-250 руб.). При необходимости мы можем организовать трансфер.

Наша программа подстроена под расписание ж/д поездов, вы можете приехать из Петербурга или Москвы утром, днём покататься на сапе, а уже вечером отправиться домой

Приезжайте к месту начала за 30 минут до старта для подготовки к выходу на воду и инструктажа

Особенности маршрута и дополнительные расходы

Продолжительность прогулки — 6-6,5 часов. За это время мы пройдём 8-12 км.

На сплаве предусмотрен большой привал на острове для организации обеда (он включён в стоимость)

Отдельно оплачивается посещение нац. парка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /человека

Всё время вас будет сопровождать гид-инструктор

Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и подготовленности группы

Что выдаем, а что взять с собой

Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, водонепроницаемый чехол для телефона, плавучий шнурок для очков, гигиенический набор, все необходимое для обеда

Для комфортного сплава весной мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм. Он не даст вам промокнуть или замёрзнуть даже в случае падения в воду.

Плавать лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или обувь, которую не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком).

С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, репелленты, воду (1,5-2 литра) и необходимые индивидуальные лекарства (при необходимости).

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