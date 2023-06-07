Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
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Описание
Что вас ожидает
Будет весело, необычно и очень живописно!
Приглашаем вас стать частью большого приключения и увидеть Ладогу такой, какой видим её мы. Мы постарались организовать полное погружение в великолепную природу Северного Приладожья, интереснейшую историю и традиции народов края.
И конечно, какое путешествие без самобытной национальной кухни! На одном из островов мы организуем большой привал, приготовим вкусный обед и проведём мастер-класс по приготовлению сливочной ухи «лохикейтто». В меню только блюда карельской и финской кухни — кроме ухи, вы отведаете картофельные лепёшки «перунариска», вяленую клюкву и травяной чай.
Новый опыт
Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.
Классные фотографии
Снимками на привычных туристических тропах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е по Ладоге, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.
Авторские маршруты
Мы составили несколько интересных программ, которые отображают многообразие и красоту природы Карелии. Большинство из них проходят вдали от общеизвестных мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.
Организационные детали
Место проведения
- Прогулки проходят в стороне от популярных маршрутов, мы выходим на воду в 5-15 км от города (спот зависит от скорости и направлении ветра)
- Если вы без машины, до места старта можно добраться на такси (200-250 руб.). При необходимости мы можем организовать трансфер.
- Наша программа подстроена под расписание ж/д поездов, вы можете приехать из Петербурга или Москвы утром, днём покататься на сапе, а уже вечером отправиться домой
- Приезжайте к месту начала за 30 минут до старта для подготовки к выходу на воду и инструктажа
Особенности маршрута и дополнительные расходы
- Продолжительность прогулки — 6-6,5 часов. За это время мы пройдём 8-12 км.
- На сплаве предусмотрен большой привал на острове для организации обеда (он включён в стоимость)
- Отдельно оплачивается посещение нац. парка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /человека
- Всё время вас будет сопровождать гид-инструктор
- Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и подготовленности группы
Что выдаем, а что взять с собой
- Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, водонепроницаемый чехол для телефона, плавучий шнурок для очков, гигиенический набор, все необходимое для обеда
- Для комфортного сплава весной мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм. Он не даст вам промокнуть или замёрзнуть даже в случае падения в воду.
- Плавать лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или обувь, которую не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком).
- С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, репелленты, воду (1,5-2 литра) и необходимые индивидуальные лекарства (при необходимости).
Дополнительные опции
- Обычно прогулки проходят по средам и субботам в малой группе (до 4 человек). Если вас больше или вы хотите провести прогулку в другое время — напишите нам, по возможности мы организуем сплав в другие дни или откроем дополнительные места (возможен сплав группы численностью до 8 человек).
- Наши стандартные прогулки проходят без детей. Если вы хотите покататься на сапах семьёй — напишите нам, мы, по возможности, откроем дополнительные детские места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.