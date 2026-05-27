Погрузитесь в атмосферу святого острова и дикой природы Ладожских шхер! По пути вы полюбуетесь северными пейзажами и исследуете остров Хонкасало. А на Валааме у вас будет 3 часа свободного времени для самостоятельной прогулки.
Вы сможете посетить Спасо-Преображенский собор Петра и Павла, осмотреть келейные корпуса, где проживает братия монастыря, и при желании дойти до Никольского скита.
Описание экскурсии
Старт из Сортавалы
Отправление с центрального причала, переход по Ладоге мимо залива Ляппяярви, церкви Николая Чудотворца 14 века, дачи Винтера, фьордов и утёса Хауккариутта.
Остров Валаам (3 часа)
Самостоятельная прогулка по Спасо‑Преображенскому монастырю, келейной зоне, часовням, острову Светлый и при желании — посещение Никольского скита.
Национальный парк «Ладожские шхеры»
Краткий рассказ капитана о северной природе, высадка на остров Хонкасало, 30 минут пешей прогулки по тропам к панорамным видам.
Возвращение в Сортавалу
По Ладожским шхерам — обратно к городскому причалу.
Организационные детали
- На борту есть все необходимые средства спасения
- Отдельно оплачивается: вход в природный парк «Валаамский архипелаг» и нацпарк «Ладожские шхеры» — актуальную стоимость уточняйте перед поездкой
- Возможна отмена рейса в связи с неподходящими погодными условиями
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 10
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — Организатор в Сортавале
На сайте с 2026 года
С 2012 года мы открываем для наших гостей удивительный мир Карелии – край чистейших озёр, древних лесов и завораживающих пейзажей. За это время более 100 000 довольных клиентов выбрали нас, чтобы ощутить первозданную магию Русского Севера.
