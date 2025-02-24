Природа в Сортавале невероятно красива — и это главное условие для идеальных кадров! Давайте погуляем по одному из живописных уголков города (куда отправимся — решать вам). Вы будете наслаждаться прекрасными видами и свежим воздухом. А я поймаю ваши эмоции в объектив!
Описание фото-прогулки
Выбирайте локацию, куда бы вы хотели отправиться! Вас ждёт одно из трёх атмосферных мест Сортавалы:
- Гора Паасо — с высоты 79 метров вам откроются невероятные природные панорамы
- Уединённый песчаный пляж на берегу озера в окружении хвойного леса
- Парк Ваккосалми с живописными скалами и чудесным видом на окрестности
Вам остаётся только расслабиться и наслаждаться прогулкой — и красотой природы вокруг. А я поймаю в кадр самые лучшие моменты и сделаю для вас яркие снимки.
Организационные детали
- Через 7-10 дней после прогулки вы получите 100-150 фото в цветокоррекции
- Вход на гору Паасо платный — 400 ₽ за человека, есть льготы. Билет для меня покупать не нужно
- Я немного расскажу о городе и его живописных местах, но в первую очередь — это фотопрогулка, а не экскурсия
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваш гид в Сортавале
С рождения живу в Сортавале, с уверенностью могу сказать, что этот атмосферный город не оставит вас равнодушным. Фотографирую много лет, люблю живые снимки с душой. Буду ждать нашей встречи!:)Задать вопрос
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