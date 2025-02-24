Природа в Сортавале невероятно красива — и это главное условие для идеальных кадров! Давайте погуляем по одному из живописных уголков города (куда отправимся — решать вам). Вы будете наслаждаться прекрасными видами и свежим воздухом. А я поймаю ваши эмоции в объектив!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Выбирайте локацию, куда бы вы хотели отправиться! Вас ждёт одно из трёх атмосферных мест Сортавалы:

Гора Паасо — с высоты 79 метров вам откроются невероятные природные панорамы

Уединённый песчаный пляж на берегу озера в окружении хвойного леса

Парк Ваккосалми с живописными скалами и чудесным видом на окрестности

Вам остаётся только расслабиться и наслаждаться прогулкой — и красотой природы вокруг. А я поймаю в кадр самые лучшие моменты и сделаю для вас яркие снимки.

Организационные детали