Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале и познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра.

Прогулка начинается с ул. Карельская. Вы сможете полюбоваться типографией «Рааматтутало», синими куполами церкви Николая Чудотворца, а затем выйдете на площадь Кирова, где осмотрите Дом Леандера и Дом купца Ивана Сийтонена. Рядом с площадью, на улице Кирова, возвышается одно из самых ценных зданий Сортавалы в плане архитектуры – Дом Форда постройки 1930-х годов.

Прогуливая по улочкам города, мы пройдем мимо церкви Иоанна Богослова, осмотрим арт-объект «Дерево желаний» и направимся к площади Вяйнемёйнена, где сосредоточено множество исторических памятников.

Далее отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной Ладожской Флотилии. По дороге нам встретится Камень желаний – массивный валун, который, по поверьям, исполняет желания. В завершение экскурсии мы побываем в парке Ваккосалми и поднимемся на обзорную площадку на горе Кухавуори. С ее высоты открываются красивые панорамные виды на Ладогу, озеро Тухкалампи, городские кварталы.