Пешеходная экскурсия по Сортавале

Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале и познакомиться с главными...

Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале и познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешеходная экскурсия по Сортавале

Что вы увидите 🤩

  • Улица Карельская
  • типография «Рааматтутало»
  • церковь Николая Чудотворца
  • площадь Кирова
  • Дом Леандера
  • Дом купца Ивана Сийтонена. Рядом с площадью
  • Дом Форда
  • церкви Иоанна Богослова
  • «Дерево желаний»
  • площадь Вяйнемёйнена
  • набережная Ладожской Флотилии
  • Камень желаний – массивный валун
  • парк Ваккосалми
  • обзорная площадка на горе Кухавуори.
Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале и познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра.
Прогулка начинается с ул. Карельская. Вы сможете полюбоваться типографией «Рааматтутало», синими куполами церкви Николая Чудотворца, а затем выйдете на площадь Кирова, где осмотрите Дом Леандера и Дом купца Ивана Сийтонена. Рядом с площадью, на улице Кирова, возвышается одно из самых ценных зданий Сортавалы в плане архитектуры – Дом Форда постройки 1930-х годов.
Прогуливая по улочкам города, мы пройдем мимо церкви Иоанна Богослова, осмотрим арт-объект «Дерево желаний» и направимся к площади Вяйнемёйнена, где сосредоточено множество исторических памятников.
Далее отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной Ладожской Флотилии. По дороге нам встретится Камень желаний – массивный валун, который, по поверьям, исполняет желания. В завершение экскурсии мы побываем в парке Ваккосалми и поднимемся на обзорную площадку на горе Кухавуори. С ее высоты открываются красивые панорамные виды на Ладогу, озеро Тухкалампи, городские кварталы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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