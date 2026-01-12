Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками архитектуры, а также посещение уникального музея с коллекцией живописи и оригинальных скульптурных рельефов, выполненных из дерева. 5 15 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Сортавале Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 15 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками архитектуры. Мы начнем осмотр с ул. Карельской, изобилующей старинными зданиями финской постройки. Здесь находятся Дом Туркама, Объединённый банк Северных стран, бывшее Пожарное депо, торговый дом «Юхтиён Раута». По улице Карельской мы выйдем на площадь Кирова. По ее периметру размещается целый архитектурный ансамбль, включающий в себя Дом купца И. Сийтонена, Дом Форда, Дом Леандера. Наша прогулка продолжится по улицам Гагарина и Ленина к площади Вяйнемёйнена. Далее мы направимся на улицу Комсомольскую, где находится музей Кронида Гоголева. Коллекция хранится в старом здании постройки 1904 года и включает в себя собрание работ уроженца Сортавалы и выдающегося живописца Кронида Александровича Гоголева. Вниманию посетителей предлагается коллекция живописи и оригинальных скульптурных рельефов, выполненных из дерева. После посещения музея мы побываем на набережной Ладожской Флотилии и прикоснемся к Камню желаний, а затем посетим парк Ваккосалми. На территории парковой зоны находится гора Кухавуори, с вершины которой открываются панорамные виды на город и акваторию Ладоги. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Карельская

Типография «Рааматтутало»

Церковь Николая Чудотворца

Площадь Кирова

Дом Леандера

Дом купца Ивана Сийтонена. Рядом с площадью

Дом Форда

Церкви Иоанна Богослова

Дерево желаний

Площадь Вяйнемёйнена

Набережная Ладожской Флотилии

Камень желаний - массивный валун

Парк Ваккосалми

Обзорная площадка на горе Кухавуори

Музей Кронида Гоголева Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.