Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками архитектуры. Мы начнем осмотр с ул. Карельской, изобилующей старинными зданиями финской постройки. Здесь находятся Дом Туркама, Объединённый банк Северных стран, бывшее Пожарное депо, торговый дом «Юхтиён Раута».

По улице Карельской мы выйдем на площадь Кирова. По ее периметру размещается целый архитектурный ансамбль, включающий в себя Дом купца И. Сийтонена, Дом Форда, Дом Леандера. Наша прогулка продолжится по улицам Гагарина и Ленина к площади Вяйнемёйнена.

Далее мы направимся на улицу Комсомольскую, где находится музей Кронида Гоголева. Коллекция хранится в старом здании постройки 1904 года и включает в себя собрание работ уроженца Сортавалы и выдающегося живописца Кронида Александровича Гоголева. Вниманию посетителей предлагается коллекция живописи и оригинальных скульптурных рельефов, выполненных из дерева.

После посещения музея мы побываем на набережной Ладожской Флотилии и прикоснемся к Камню желаний, а затем посетим парк Ваккосалми. На территории парковой зоны находится гора Кухавуори, с вершины которой открываются панорамные виды на город и акваторию Ладоги.