Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева

Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками...

Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками архитектуры, а также посещение уникального музея с коллекцией живописи и оригинальных скульптурных рельефов, выполненных из дерева.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева

Что вы увидите 🤩

  • Улица Карельская
  • типография «Рааматтутало»
  • церковь Николая Чудотворца
  • площадь Кирова
  • Дом Леандера
  • Дом купца Ивана Сийтонена. Рядом с площадью
  • Дом Форда
  • церкви Иоанна Богослова
  • «Дерево желаний»
  • площадь Вяйнемёйнена
  • набережная Ладожской Флотилии
  • Камень желаний – массивный валун
  • парк Ваккосалми
  • обзорная площадка на горе Кухавуори
  • музей Кронида Гоголева.
Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками архитектуры. Мы начнем осмотр с ул. Карельской, изобилующей старинными зданиями финской постройки. Здесь находятся Дом Туркама, Объединённый банк Северных стран, бывшее Пожарное депо, торговый дом «Юхтиён Раута».
По улице Карельской мы выйдем на площадь Кирова. По ее периметру размещается целый архитектурный ансамбль, включающий в себя Дом купца И. Сийтонена, Дом Форда, Дом Леандера. Наша прогулка продолжится по улицам Гагарина и Ленина к площади Вяйнемёйнена.
Далее мы направимся на улицу Комсомольскую, где находится музей Кронида Гоголева. Коллекция хранится в старом здании постройки 1904 года и включает в себя собрание работ уроженца Сортавалы и выдающегося живописца Кронида Александровича Гоголева. Вниманию посетителей предлагается коллекция живописи и оригинальных скульптурных рельефов, выполненных из дерева.
После посещения музея мы побываем на набережной Ладожской Флотилии и прикоснемся к Камню желаний, а затем посетим парк Ваккосалми. На территории парковой зоны находится гора Кухавуори, с вершины которой открываются панорамные виды на город и акваторию Ладоги.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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