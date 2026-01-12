Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками архитектуры, а также посещение уникального музея с коллекцией живописи и оригинальных скульптурных рельефов, выполненных из дерева.
Описание экскурсииВо время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками архитектуры. Мы начнем осмотр с ул. Карельской, изобилующей старинными зданиями финской постройки. Здесь находятся Дом Туркама, Объединённый банк Северных стран, бывшее Пожарное депо, торговый дом «Юхтиён Раута». По улице Карельской мы выйдем на площадь Кирова. По ее периметру размещается целый архитектурный ансамбль, включающий в себя Дом купца И. Сийтонена, Дом Форда, Дом Леандера. Наша прогулка продолжится по улицам Гагарина и Ленина к площади Вяйнемёйнена. Далее мы направимся на улицу Комсомольскую, где находится музей Кронида Гоголева. Коллекция хранится в старом здании постройки 1904 года и включает в себя собрание работ уроженца Сортавалы и выдающегося живописца Кронида Александровича Гоголева. Вниманию посетителей предлагается коллекция живописи и оригинальных скульптурных рельефов, выполненных из дерева. После посещения музея мы побываем на набережной Ладожской Флотилии и прикоснемся к Камню желаний, а затем посетим парк Ваккосалми. На территории парковой зоны находится гора Кухавуори, с вершины которой открываются панорамные виды на город и акваторию Ладоги. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Карельская
- Типография «Рааматтутало»
- Церковь Николая Чудотворца
- Площадь Кирова
- Дом Леандера
- Дом купца Ивана Сийтонена. Рядом с площадью
- Дом Форда
- Церкви Иоанна Богослова
- Дерево желаний
- Площадь Вяйнемёйнена
- Набережная Ладожской Флотилии
- Камень желаний - массивный валун
- Парк Ваккосалми
- Обзорная площадка на горе Кухавуори
- Музей Кронида Гоголева
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Нам очень понравилась экскурсия! Несмотря на морозную погоду гид Наталья, постаралась максимально всё показать и подробно рассказать про основные достопримечательности Сортавалы и последовательно исторически объяснила возникновение и развитие города. Наталья посоветовала интересные места и проводила до музея замечательного мастера Кронида Гоголева. Спасибо большое за увлекательное знакомство с городом! Захотелось вернуться и продолжить знакомиться с Сортавалой и шхерами!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все замечательно! Жаль не удалось посетить музей в составе экскурсии из-за болезни гида в музее, но решили сходить самостоятельно. По городу прошла отличная двухчасовая экскурсия. Гид Ольга очень приятная, тактичная, увлекательно рассказывает и видно, как любит свой город
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Замечательный экскурсовод - Наталья Александровна! Провела нам индивидуальную экскурсию по Сортавале. Профессионал, с огромным багажом знаний по своему краю, очень любящая свою работу и свою Карелию!!! Желаем Наталье Александровне дальнейших успехов!!! Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия понравилась, жаль только что у нас было немного времени для прогулки по городу. Хотелось бы побольше прогуляться вдоль набережной.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Были на обзорной экскурсии по Сартавала с Натальей. 2 часа пролетели не заметно, настолько интересна, познавательна и хорошо продумана была экскурсия. Видно, что Наталья любит свой город и гордится им
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на экскурсии по Сортавале с гидом Натальей. Получили полную информацию о месте начиная с древних времён (племена) до сегодняшнего дня. Было интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева»
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
18 авг в 19:00
19 авг в 19:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 22 чел.
Малая водная кругосветка из Сортавалы: маяк, шхеры и высадка на острове
Увидеть маяк в открытой Ладоге, скрытые бухты, скиты и прогуляться на Валааме в своём ритме
Начало: На Валаамском причале в Сортавале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Сортавале: магия карельский жизни
Познакомиться с городом и понять, почему все площади здесь треугольные
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в субботу в 19:00
22 авг в 19:00
29 авг в 19:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
День на Валааме: из Сортавалы на катере
Исследовать древний остров в своём темпе (без гида)
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за человека
9500 ₽ за экскурсию