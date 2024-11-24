Найдено 3 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Сортавале, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Фотопрогулка до 7 чел. Живописное и интересное путешествие вдоль реки Янисйоки Открыть историю, тайны и мощь великой реки на экскурсии из Сортавалы с гидом-фотографом «Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры» 24 000 ₽ за всё до 7 чел. Пешая 3 часа Фотопрогулка до 3 чел. Фотопрогулка в Сортавале Побывать в одной из атмосферных локаций и получить профессиональные снимки на память «Я немного расскажу о городе и его живописных местах, но в первую очередь — это фотопрогулка, а не экскурсия» 12 900 ₽ за всё до 3 чел. На машине 10 часов Фотопрогулка до 7 чел. Фототур на водопады Северного Приладожья - из Сортавалы Запечатлеть пейзажи Карелии с профессиональным фотографом дикой природы «Во время фототура я дам вам пару советов по съёмке природы — о более глубоком обучении можно заранее договориться в переписке» 28 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Сортавалы

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Фотопрогулки»

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Сортавалы, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024