8 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Живописное и интересное путешествие вдоль реки Янисйоки
Открыть историю, тайны и мощь великой реки на экскурсии из Сортавалы с гидом-фотографом
«Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры»
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
24 000₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Сортавале
Побывать в одной из атмосферных локаций и получить профессиональные снимки на память
«Я немного расскажу о городе и его живописных местах, но в первую очередь — это фотопрогулка, а не экскурсия»
Завтра в 17:00
25 ноя в 17:00
12 900₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фототур на водопады Северного Приладожья - из Сортавалы
Запечатлеть пейзажи Карелии с профессиональным фотографом дикой природы
«Во время фототура я дам вам пару советов по съёмке природы — о более глубоком обучении можно заранее договориться в переписке»
Завтра в 08:00
25 ноя в 08:00
28 000₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Фотопрогулки»
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