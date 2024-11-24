Фотосессии в Сортавале с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Сортавале, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Живописное и интересное путешествие вдоль реки Янисйоки
На машине
8 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Живописное и интересное путешествие вдоль реки Янисйоки
Открыть историю, тайны и мощь великой реки на экскурсии из Сортавалы с гидом-фотографом
«Фотографам — я покажу съёмочные точки и помогу сделать впечатляющие кадры»
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
24 000 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка в Сортавале
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Сортавале
Побывать в одной из атмосферных локаций и получить профессиональные снимки на память
«Я немного расскажу о городе и его живописных местах, но в первую очередь — это фотопрогулка, а не экскурсия»
Завтра в 17:00
25 ноя в 17:00
12 900 за всё до 3 чел.
Фототур на водопады Северного Приладожья - из Сортавалы
На машине
10 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фототур на водопады Северного Приладожья - из Сортавалы
Запечатлеть пейзажи Карелии с профессиональным фотографом дикой природы
«Во время фототура я дам вам пару советов по съёмке природы — о более глубоком обучении можно заранее договориться в переписке»
Завтра в 08:00
25 ноя в 08:00
28 000 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописное и интересное путешествие вдоль реки Янисйоки
  2. Фотопрогулка в Сортавале
  3. Фототур на водопады Северного Приладожья - из Сортавалы
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в ноябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 12 900 до 28 000.
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Сортавалы, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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