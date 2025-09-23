Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальная шестичасовая экскурсия полная ярких впечатлений и удивительных моментов! Мы пройдем на тихом ходу сквозь Ладожские шхеры, мимо дачи Винтера, острова Хавус, сделаем высадку на острове Хонкасало, увидим остров Казарнет-саари, прокатимся по внутренним озерам Валаама и увидим старинную обитель.

Описание водной прогулки Отправляйтесь в индивидуальное путешествие! Остров Валаам – это крупнейший остров в составе Валаамского архипелага, расположенного в северной части Ладожского озера в Республике Карелия. Архипелаг включает более 50 островов общей площадью 36 км², из которых Валаам является центральным и занимает более двух третей площади архипелага. Красота природы острова Валаам, его уединенные скиты, а также уникальная флора и фауна Валаам прежде всего известен благодаря Валаамскому Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю – одной из старейших и наиболее значимых обителей в России. Монастырь служит центром духовной жизни и паломничества. Помимо монастыря, на Валааме находятся часовни, церкви и скиты, каждый из которых имеет свою историю и уникальную архитектуру. Валаам не только духовный центр, но и объект культурного и природного наследия России. Ладожские шхеры - этот район характеризуется множеством скалистых островов, отделённых друг от друга узкими заливами и каналами. Ладожские шхеры включают в себя более 650 островов и островков, создающих уникальную и красочную карельскую сказку. В рамках нашей экскурсии мы посетим самые живописные о. Хавус, о. Хонкасало, о. Казарнет-саари. Во время экскурсии путешественники узнают об истории Валаамского монастыря — одной из старейших обителей России, об уникальной флоре и фауне Валаамского архипелага и ладожских шхер, об истории исследования и заселения ладожских шхер. Плюс у всех будет прекрасная возможность сделать много живописных фотографий!

