Индивидуальная шестичасовая экскурсия полная ярких впечатлений и удивительных моментов! Мы пройдем на тихом ходу сквозь Ладожские шхеры, мимо дачи Винтера, острова Хавус, сделаем высадку на острове Хонкасало, увидим остров Казарнет-саари, прокатимся по внутренним озерам Валаама и увидим старинную обитель.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание водной прогулкиОтправляйтесь в индивидуальное путешествие! Остров Валаам – это крупнейший остров в составе Валаамского архипелага, расположенного в северной части Ладожского озера в Республике Карелия. Архипелаг включает более 50 островов общей площадью 36 км², из которых Валаам является центральным и занимает более двух третей площади архипелага. Красота природы острова Валаам, его уединенные скиты, а также уникальная флора и фауна Валаам прежде всего известен благодаря Валаамскому Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю – одной из старейших и наиболее значимых обителей в России. Монастырь служит центром духовной жизни и паломничества. Помимо монастыря, на Валааме находятся часовни, церкви и скиты, каждый из которых имеет свою историю и уникальную архитектуру. Валаам не только духовный центр, но и объект культурного и природного наследия России. Ладожские шхеры - этот район характеризуется множеством скалистых островов, отделённых друг от друга узкими заливами и каналами. Ладожские шхеры включают в себя более 650 островов и островков, создающих уникальную и красочную карельскую сказку. В рамках нашей экскурсии мы посетим самые живописные о. Хавус, о. Хонкасало, о. Казарнет-саари. Во время экскурсии путешественники узнают об истории Валаамского монастыря — одной из старейших обителей России, об уникальной флоре и фауне Валаамского архипелага и ладожских шхер, об истории исследования и заселения ладожских шхер. Плюс у всех будет прекрасная возможность сделать много живописных фотографий!
Прогулка занимает 6 часов, поэтому нужно выехать до 15:00 в любое удобное вам время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Никольский скит
- Спасо-преображенский собор
- Дача Винтера
- Остров Хонкасало
- Остров Хавус
- Остров Кааарнет-саари
Что включено
- Место в катере
- Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам с небольшим рассказом от капитана
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
- Входной билет на Валлам (150 руб. /чел.)
- Входной билет в национальный парк (200 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, Набережная Ладожской Флотилии, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Прогулка занимает 6 часов, поэтому нужно выехать до 15:00 в любое удобное вам время.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
