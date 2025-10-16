Мои заказы

Валаам и Ладожские шхеры: маршрут, который покорит сердце

Захватывающая водная прогулка по Ладожскому озеру на катере премиум-класса. Валаам, Хонкасало и уникальные пейзажи ждут вас
Путешествие по Ладожскому озеру на катере премиум-класса подарит незабываемые впечатления.

Величественные скалы и бескрайние просторы северной природы создадут атмосферу спокойствия и умиротворения. Три часа на легендарном острове Валаам позволят познакомиться с его духовными святынями и историей.

На острове Хонкасало, известном как «Крыша Ладоги», открывается захватывающий вид на Сортавальскую бухту. Возможно, удастся увидеть ладожскую нерпу в её естественной среде
4.7
3 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Величественные виды Ладожских шхер
  • 🛥️ Комфортный катер премиум-класса
  • 🎧 Аудиогид с легендами Карелии
  • ⛪ Посещение Валаамского монастыря
  • 📸 Панорамы с острова Хонкасало
  • 🐾 Возможность увидеть ладожскую нерпу
Что можно увидеть

  • Валаамский Спасо-Преображенский монастырь
  • Певческое поле
  • Музей быта
  • Скиты Валаама

Описание водной прогулки

Комфортная прогулка среди величественных скал и бескрайних просторов северной природы. Насладитесь видами с палубы и вдохните свежий ладожский воздух.

Авторская аудиопрограмма в пути

Вас будет сопровождать аудиогид, основанный на легендах, историях и преданиях Карелии — от эпоса «Калевала» до биографии Густава Винтера. Вы узнаете о военной истории Ладоги и тайнах её островов.

Посещение легендарного острова Валаам (3 часа)

У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать святыню Карелии — Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, а также Певческое поле, музей быта и тихие уединённые скиты.

Остров Хонкасало — «Крыша Ладоги»

Вы подниметесь на гору Вахтимяки, с которой открывается захватывающий панорамный вид на Сортавальскую бухту. Идеальное место для фотографий и отдыха.

Встреча с ладожской нерпой (если повезёт)

Наши капитаны знают места, где можно заметить этих милых обитателей озера. Возможно, вы станете одним из счастливчиков, кто увидит ладожскую нерпу в естественной среде.

Примерный тайминг

9:00–10:00 — переезд на остров Валаам
10:00–13:00 — посещение острова Валаам
13:00–15:00 — отправление с Валаама в Сортавалу через Ладожские шхеры с высадкой на острове Хонкасало (30-40 минут)
15:00 — прибытие в Сортавалу

Организационные детали

  • Мы лицензированная компания. Все катера оснащены современным спасательным оборудованием
  • Поездка проходит с аудиогидом
  • Отдельно оплачивается: посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел. (нужно купить билет заранее на официальном сайте) и пожертвование храму на о. Валаам — 200 ₽ с чел. (оплачивается на самом острове)
  • Вас будет сопровождать капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Сортавале
Мы дружная команда профессионалов! Занимаемся организацией прогулок по Ладожским шхерам и на Святой остров Валаам на катерах и аэроглиссерах премиум-класса.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
Марина
16 окт 2025
Восхитительная поездка. Адреналин на Ладоге осенью. Святое место. Омрачило только, что недостаточно времени осенью на посещение. И в некоторых локациях невозможно побывать из за ремонта мостов.
В
Владимир
19 авг 2025
По направлению на остров Валаам работал аудиогид
На острове было 4 часа свободного времени.
После отправление обратно и прогулка по шхерам с высадкой на один остров на 30 мин.
Из минусов - кресла в катере не по ходу движения
Алексей
Алексей
12 июл 2025
То, что мы посещали, что увидели, мне безусловно понравилось. НО! Не было никакого аудио гида, как заявлено в объявлении, никаких рассказов от капитана хотя бы тоже не было! Зачем обманывать, не понимаю!!

Входит в следующие категории Сортавалы

