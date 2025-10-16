Путешествие по Ладожскому озеру на катере премиум-класса подарит незабываемые впечатления. Величественные скалы и бескрайние просторы северной природы создадут атмосферу спокойствия и умиротворения. Три часа на легендарном острове Валаам позволят познакомиться с его духовными святынями и историей. На острове Хонкасало, известном как «Крыша Ладоги», открывается захватывающий вид на Сортавальскую бухту. Возможно, удастся увидеть ладожскую нерпу в её естественной среде

Описание водной прогулки

Путешествие по Ладожскому озеру на катере премиум-класса

Комфортная прогулка среди величественных скал и бескрайних просторов северной природы. Насладитесь видами с палубы и вдохните свежий ладожский воздух.

Авторская аудиопрограмма в пути

Вас будет сопровождать аудиогид, основанный на легендах, историях и преданиях Карелии — от эпоса «Калевала» до биографии Густава Винтера. Вы узнаете о военной истории Ладоги и тайнах её островов.

Посещение легендарного острова Валаам (3 часа)

У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать святыню Карелии — Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, а также Певческое поле, музей быта и тихие уединённые скиты.

Остров Хонкасало — «Крыша Ладоги»

Вы подниметесь на гору Вахтимяки, с которой открывается захватывающий панорамный вид на Сортавальскую бухту. Идеальное место для фотографий и отдыха.

Встреча с ладожской нерпой (если повезёт)

Наши капитаны знают места, где можно заметить этих милых обитателей озера. Возможно, вы станете одним из счастливчиков, кто увидит ладожскую нерпу в естественной среде.

Примерный тайминг

9:00–10:00 — переезд на остров Валаам

10:00–13:00 — посещение острова Валаам

13:00–15:00 — отправление с Валаама в Сортавалу через Ладожские шхеры с высадкой на острове Хонкасало (30-40 минут)

15:00 — прибытие в Сортавалу

Организационные детали