Величественные скалы и бескрайние просторы северной природы создадут атмосферу спокойствия и умиротворения. Три часа на легендарном острове Валаам позволят познакомиться с его духовными святынями и историей.
На острове Хонкасало, известном как «Крыша Ладоги», открывается захватывающий вид на Сортавальскую бухту. Возможно, удастся увидеть ладожскую нерпу в её естественной среде
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Величественные виды Ладожских шхер
- 🛥️ Комфортный катер премиум-класса
- 🎧 Аудиогид с легендами Карелии
- ⛪ Посещение Валаамского монастыря
- 📸 Панорамы с острова Хонкасало
- 🐾 Возможность увидеть ладожскую нерпу
Что можно увидеть
- Валаамский Спасо-Преображенский монастырь
- Певческое поле
- Музей быта
- Скиты Валаама
Описание водной прогулки
Путешествие по Ладожскому озеру на катере премиум-класса
Комфортная прогулка среди величественных скал и бескрайних просторов северной природы. Насладитесь видами с палубы и вдохните свежий ладожский воздух.
Авторская аудиопрограмма в пути
Вас будет сопровождать аудиогид, основанный на легендах, историях и преданиях Карелии — от эпоса «Калевала» до биографии Густава Винтера. Вы узнаете о военной истории Ладоги и тайнах её островов.
Посещение легендарного острова Валаам (3 часа)
У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать святыню Карелии — Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, а также Певческое поле, музей быта и тихие уединённые скиты.
Остров Хонкасало — «Крыша Ладоги»
Вы подниметесь на гору Вахтимяки, с которой открывается захватывающий панорамный вид на Сортавальскую бухту. Идеальное место для фотографий и отдыха.
Встреча с ладожской нерпой (если повезёт)
Наши капитаны знают места, где можно заметить этих милых обитателей озера. Возможно, вы станете одним из счастливчиков, кто увидит ладожскую нерпу в естественной среде.
Примерный тайминг
9:00–10:00 — переезд на остров Валаам
10:00–13:00 — посещение острова Валаам
13:00–15:00 — отправление с Валаама в Сортавалу через Ладожские шхеры с высадкой на острове Хонкасало (30-40 минут)
15:00 — прибытие в Сортавалу
Организационные детали
- Мы лицензированная компания. Все катера оснащены современным спасательным оборудованием
- Поездка проходит с аудиогидом
- Отдельно оплачивается: посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел. (нужно купить билет заранее на официальном сайте) и пожертвование храму на о. Валаам — 200 ₽ с чел. (оплачивается на самом острове)
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
На острове было 4 часа свободного времени.
После отправление обратно и прогулка по шхерам с высадкой на один остров на 30 мин.
Из минусов - кресла в катере не по ходу движения