В горном парке Рускеала, у вас будет 3 часа чтобы прогуляться вокруг мраморного каньона, сделать классные селфи с панорамных площадок, которые нависают над каньоном, полюбоваться на прозрачные озера с водой зеленоватого оттенка, изучить строение мрамора в «Итальянском карьере», посетить «Подземную Рускеалу» и покататься на лодочке внутри «мраморного каньона», заплывая в мраморные гроты. А может даже прокатиться на «троллее», над каньоном или «прыгнуть с веревкой» с высоты пятиэтажного дома.

После вас отвезут к Рускеальским водопадам (Ахвенкоски). Там у вас будет 40 минут, чтобы погулять по Аллеи сказок и пройтись по подвесным мостам, протянутые над водопадами.

Затем мы возвращаемся в Сортавалу и ваш гид проведет для вас 30 минутную экскурсию по историческому центру города.