Карельская классика: Рускеала и Сортавала

За один день вы посетите "горный парк Рускеала", пройдете по "Аллее сказок" и подвесным мостам над...

За один день вы посетите «горный парк Рускеала», пройдете по «Аллее сказок» и подвесным мостам над «Рускеальскими водопадами» и узнаете много нового о Сортавале, гуляя по его центру в сопровождении вашего гида.
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
Карельская классика: Рускеала и Сортавала

Что вы увидите 🤩

  • Горный парк Рускеала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Сортавала
В горном парке Рускеала, у вас будет 3 часа чтобы прогуляться вокруг мраморного каньона, сделать классные селфи с панорамных площадок, которые нависают над каньоном, полюбоваться на прозрачные озера с водой зеленоватого оттенка, изучить строение мрамора в «Итальянском карьере», посетить «Подземную Рускеалу» и покататься на лодочке внутри «мраморного каньона», заплывая в мраморные гроты. А может даже прокатиться на «троллее», над каньоном или «прыгнуть с веревкой» с высоты пятиэтажного дома.
После вас отвезут к Рускеальским водопадам (Ахвенкоски). Там у вас будет 40 минут, чтобы погулять по Аллеи сказок и пройтись по подвесным мостам, протянутые над водопадами.
Затем мы возвращаемся в Сортавалу и ваш гид проведет для вас 30 минутную экскурсию по историческому центру города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человекДля группы 1-20 человек
Взрослый
1 300 ₽
Ребенок
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа профессионального гида по маршруту
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет в горный парк Рускеала (оплачивается отдельно в кассе)
  • Входной билет на водопады Ахвенкоски
Место начала и завершения
на ж/д вокзале г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вторник, четверг, суббота

ЯРОТУР Т.
ЯРОТУР Т.
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