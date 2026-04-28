Водопады Ахвенкоски, крепость викингов и карельские пейзажи - двухдневная программа лайт

Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
Выбираете живую природу и авторские программы вместо музейных залов? Тогда нам по пути! Вы сами решите, насколько объёмным будет погружение в мир Северного Приладожья.

По желанию дополните основную программу посещением горного парка «Рускеала», экскурсией на месторождение граната или в зоопарк. А мы позаботимся, чтобы экскурсия была увлекательной и комфортной.
Водопады Ахвенкоски, крепость викингов и карельские пейзажи - двухдневная программа лайт

Описание экскурсии

День 1. Санкт-Петербург — Сортавала — водопады и викинги

6:15 — отправление на скоростном поезде «Ласточка»

10:20 — пересадка в Сортавале на ретропоезд или автобус. При желании в горный парк «Рускеала» вы отправитесь на колоритном паровозе «Рускеальский экспресс» — билеты вам нужно купить самостоятельно. Интерьеры вагонов выдержаны в духе начала 20 века — и вы словно путешествуете во времени. Если вы не планируете ехать на ретропоезде, гид встретит вас на вокзале, и до первой локации вы поедете на автобусе.

12:00 — горный парк «Рускеала» (по желанию): экскурсия и свободное время

Главная достопримечательность Карелии и её сердце — Мраморный каньон с прозрачной водой и отвесными стенами. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Петербурга. Вы узнаете об истории добычи минерала и освоении этих мест, а затем самостоятельно выберете формат отдыха (развлечения не входят в стоимость):
— прогулки по тропам вокруг каньона и уединённым уголкам парка
— обзорные площадки, гроты и штольни
— троллей над каньоном
— маршрут «Подземный космос» к мраморным пещерам и озеру
— кафе и сувенирные лавки с работами карельских мастеров

14:30 — отправление к водопадам Ахвенкоски

14:50 — водопады Ахвенкоски. Небольшие живописные лесные каскады на реке Тохмайоки стали известны по кадрам из фильмов «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». При желании вы прогуляетесь по экотропе с подвесными мостиками и «Аллее сказок».

16:00 — музей живой истории «Бастiонъ». Вы побываете в интерактивном комплексе, который посвящён эпохе викингов. Здесь можно трогать экспонаты, заходить в дома, а также рассмотреть кузницу, гончарную мастерскую, капище и реконструкцию длинного дома викингов. По желанию — дегустация сбитня или хмельного мёда (не входит в стоимость).

18:30 — прибытие в Сортавалу и свободный вечер

День 2. Сортавала и программа по вашему выбору

8:00 — завтрак в отеле

Вы прогуляетесь по городу, набережной и паркам самостоятельно или присоединитесь к экскурсиям по выбору:

«Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»

8:35 — сбор группы и прогулка по величественному карельскому лесу с посещением нескольких водных объектов:
— ГЭС Ляскеля — одна из старейших гидроэлектростанций России с мощным водопадом
— Водопад Койриноя-2 — каскад на месте старой финской плотины
— Месторождение граната в Кителе — возможность найти альмандины в отвалах рудника
— Водопады Белые Мосты (Юканкоски) — два мощных лесных водопада высотой 18 и 11 метров (или долина реки Янисйоки и Хямекоски ГЭС при неблагоприятных условиях)
— Долина и пороги реки Янисйоки — бурные потоки, мосты и панорамные виды

15:30 — обед (по желанию, оплачивается отдельно)

16:30 — Карельский зоопарк — крупнейший на Северо-Западе

18:30 — возвращение в Сортавалу

Экскурсия по Сортавале, в парке «Ваккосалми» и центре шунгита

16:00–17:30 — обзорная экскурсия по Сортавале и парку «Ваккосалми». Вы познакомитесь с историей города, его финским архитектурным наследием, увидите памятник рунопевцу и храм Николая Чудотворца

17:30 — центр карельского шунгита Вы подробнее познакомитесь со свойствами знаменитого минерала, побываете в шунгитовой комнате, попробуете карельский травяной чай и при желании купите изделия из камня.

18:38 — отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург

22:39 — прибытие на Финляндский вокзал

Организационные детали

  • Окончательная стоимость экскурсии зависит от выбранной категории отеля
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость входит:

  • трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)
  • размещение в отеле выбранной категории в городе Сортавала (1 ночь)
  • завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • входные билеты в исторический парк «Бастiонъ»
  • авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
  • посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая
  • обзорная экскурсия по городу Сортавала

Оплачивается самостоятельно:

  • билеты на ретропоезд и на «Ласточку»
  • обеды — в среднем 800–950 ₽ за чел.
  • обязательный платеж 200 ₽ за чел. за посещение Белых мостов до начала экскурсии. Ссылка на оплату: ссылка cc/cw65qk.
  • в момент бронирования вы по желанию оплачиваете экскурсию «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 3900 ₽ за взрослого, 3400 ₽ — за ребёнка до 9 лет (включительно). В период январских праздников с 30.12.2025 по 11.01.2026 стоимость экскурсии «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 4200 ₽ за взрослого, 3700 ₽ — за ребёнка
  • на месте вы по желанию оплачиваете вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ (есть льготы), а также
  • входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • активные развлечения в горном парке «Рускеала» — по тарифам парка

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые9400 ₽
Дети до 7 лет9250 ₽
Люди 60+ лет9250 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды9250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Рускеала»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

