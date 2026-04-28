Выбираете живую природу и авторские программы вместо музейных залов? Тогда нам по пути! Вы сами решите, насколько объёмным будет погружение в мир Северного Приладожья. По желанию дополните основную программу посещением горного парка «Рускеала», экскурсией на месторождение граната или в зоопарк. А мы позаботимся, чтобы экскурсия была увлекательной и комфортной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

День 1. Санкт-Петербург — Сортавала — водопады и викинги

6:15 — отправление на скоростном поезде «Ласточка»

10:20 — пересадка в Сортавале на ретропоезд или автобус. При желании в горный парк «Рускеала» вы отправитесь на колоритном паровозе «Рускеальский экспресс» — билеты вам нужно купить самостоятельно. Интерьеры вагонов выдержаны в духе начала 20 века — и вы словно путешествуете во времени. Если вы не планируете ехать на ретропоезде, гид встретит вас на вокзале, и до первой локации вы поедете на автобусе.

12:00 — горный парк «Рускеала» (по желанию): экскурсия и свободное время

Главная достопримечательность Карелии и её сердце — Мраморный каньон с прозрачной водой и отвесными стенами. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Петербурга. Вы узнаете об истории добычи минерала и освоении этих мест, а затем самостоятельно выберете формат отдыха (развлечения не входят в стоимость):

— прогулки по тропам вокруг каньона и уединённым уголкам парка

— обзорные площадки, гроты и штольни

— троллей над каньоном

— маршрут «Подземный космос» к мраморным пещерам и озеру

— кафе и сувенирные лавки с работами карельских мастеров

14:30 — отправление к водопадам Ахвенкоски

14:50 — водопады Ахвенкоски. Небольшие живописные лесные каскады на реке Тохмайоки стали известны по кадрам из фильмов «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». При желании вы прогуляетесь по экотропе с подвесными мостиками и «Аллее сказок».

16:00 — музей живой истории «Бастiонъ». Вы побываете в интерактивном комплексе, который посвящён эпохе викингов. Здесь можно трогать экспонаты, заходить в дома, а также рассмотреть кузницу, гончарную мастерскую, капище и реконструкцию длинного дома викингов. По желанию — дегустация сбитня или хмельного мёда (не входит в стоимость).

18:30 — прибытие в Сортавалу и свободный вечер

День 2. Сортавала и программа по вашему выбору

8:00 — завтрак в отеле

Вы прогуляетесь по городу, набережной и паркам самостоятельно или присоединитесь к экскурсиям по выбору:

«Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»

8:35 — сбор группы и прогулка по величественному карельскому лесу с посещением нескольких водных объектов:

— ГЭС Ляскеля — одна из старейших гидроэлектростанций России с мощным водопадом

— Водопад Койриноя-2 — каскад на месте старой финской плотины

— Месторождение граната в Кителе — возможность найти альмандины в отвалах рудника

— Водопады Белые Мосты (Юканкоски) — два мощных лесных водопада высотой 18 и 11 метров (или долина реки Янисйоки и Хямекоски ГЭС при неблагоприятных условиях)

— Долина и пороги реки Янисйоки — бурные потоки, мосты и панорамные виды

15:30 — обед (по желанию, оплачивается отдельно)

16:30 — Карельский зоопарк — крупнейший на Северо-Западе

18:30 — возвращение в Сортавалу

Экскурсия по Сортавале, в парке «Ваккосалми» и центре шунгита

16:00–17:30 — обзорная экскурсия по Сортавале и парку «Ваккосалми». Вы познакомитесь с историей города, его финским архитектурным наследием, увидите памятник рунопевцу и храм Николая Чудотворца

17:30 — центр карельского шунгита Вы подробнее познакомитесь со свойствами знаменитого минерала, побываете в шунгитовой комнате, попробуете карельский травяной чай и при желании купите изделия из камня.

18:38 — отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург

22:39 — прибытие на Финляндский вокзал

Организационные детали

Окончательная стоимость экскурсии зависит от выбранной категории отеля

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно

С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость входит:

трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)

размещение в отеле выбранной категории в городе Сортавала (1 ночь)

завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)

посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов

входные билеты в исторический парк «Бастiонъ»

авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»

авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»

посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая

обзорная экскурсия по городу Сортавала

Оплачивается самостоятельно:

билеты на ретропоезд и на «Ласточку»

обеды — в среднем 800–950 ₽ за чел.

обязательный платеж 200 ₽ за чел. за посещение Белых мостов до начала экскурсии. Ссылка на оплату: ссылка cc/cw65qk.