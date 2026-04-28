По желанию дополните основную программу посещением горного парка «Рускеала», экскурсией на месторождение граната или в зоопарк. А мы позаботимся, чтобы экскурсия была увлекательной и комфортной.
Описание экскурсии
День 1. Санкт-Петербург — Сортавала — водопады и викинги
6:15 — отправление на скоростном поезде «Ласточка»
10:20 — пересадка в Сортавале на ретропоезд или автобус. При желании в горный парк «Рускеала» вы отправитесь на колоритном паровозе «Рускеальский экспресс» — билеты вам нужно купить самостоятельно. Интерьеры вагонов выдержаны в духе начала 20 века — и вы словно путешествуете во времени. Если вы не планируете ехать на ретропоезде, гид встретит вас на вокзале, и до первой локации вы поедете на автобусе.
12:00 — горный парк «Рускеала» (по желанию): экскурсия и свободное время
Главная достопримечательность Карелии и её сердце — Мраморный каньон с прозрачной водой и отвесными стенами. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Петербурга. Вы узнаете об истории добычи минерала и освоении этих мест, а затем самостоятельно выберете формат отдыха (развлечения не входят в стоимость):
— прогулки по тропам вокруг каньона и уединённым уголкам парка
— обзорные площадки, гроты и штольни
— троллей над каньоном
— маршрут «Подземный космос» к мраморным пещерам и озеру
— кафе и сувенирные лавки с работами карельских мастеров
14:30 — отправление к водопадам Ахвенкоски
14:50 — водопады Ахвенкоски. Небольшие живописные лесные каскады на реке Тохмайоки стали известны по кадрам из фильмов «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». При желании вы прогуляетесь по экотропе с подвесными мостиками и «Аллее сказок».
16:00 — музей живой истории «Бастiонъ». Вы побываете в интерактивном комплексе, который посвящён эпохе викингов. Здесь можно трогать экспонаты, заходить в дома, а также рассмотреть кузницу, гончарную мастерскую, капище и реконструкцию длинного дома викингов. По желанию — дегустация сбитня или хмельного мёда (не входит в стоимость).
18:30 — прибытие в Сортавалу и свободный вечер
День 2. Сортавала и программа по вашему выбору
8:00 — завтрак в отеле
Вы прогуляетесь по городу, набережной и паркам самостоятельно или присоединитесь к экскурсиям по выбору:
«Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»
8:35 — сбор группы и прогулка по величественному карельскому лесу с посещением нескольких водных объектов:
— ГЭС Ляскеля — одна из старейших гидроэлектростанций России с мощным водопадом
— Водопад Койриноя-2 — каскад на месте старой финской плотины
— Месторождение граната в Кителе — возможность найти альмандины в отвалах рудника
— Водопады Белые Мосты (Юканкоски) — два мощных лесных водопада высотой 18 и 11 метров (или долина реки Янисйоки и Хямекоски ГЭС при неблагоприятных условиях)
— Долина и пороги реки Янисйоки — бурные потоки, мосты и панорамные виды
15:30 — обед (по желанию, оплачивается отдельно)
16:30 — Карельский зоопарк — крупнейший на Северо-Западе
18:30 — возвращение в Сортавалу
Экскурсия по Сортавале, в парке «Ваккосалми» и центре шунгита
16:00–17:30 — обзорная экскурсия по Сортавале и парку «Ваккосалми». Вы познакомитесь с историей города, его финским архитектурным наследием, увидите памятник рунопевцу и храм Николая Чудотворца
17:30 — центр карельского шунгита Вы подробнее познакомитесь со свойствами знаменитого минерала, побываете в шунгитовой комнате, попробуете карельский травяной чай и при желании купите изделия из камня.
18:38 — отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург
22:39 — прибытие на Финляндский вокзал
Организационные детали
- Окончательная стоимость экскурсии зависит от выбранной категории отеля
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
В стоимость входит:
- трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)
- размещение в отеле выбранной категории в городе Сортавала (1 ночь)
- завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- входные билеты в исторический парк «Бастiонъ»
- авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
- авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
- посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая
- обзорная экскурсия по городу Сортавала
Оплачивается самостоятельно:
- билеты на ретропоезд и на «Ласточку»
- обеды — в среднем 800–950 ₽ за чел.
- обязательный платеж 200 ₽ за чел. за посещение Белых мостов до начала экскурсии. Ссылка на оплату: ссылка cc/cw65qk.
- в момент бронирования вы по желанию оплачиваете экскурсию «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 3900 ₽ за взрослого, 3400 ₽ — за ребёнка до 9 лет (включительно). В период январских праздников с 30.12.2025 по 11.01.2026 стоимость экскурсии «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 4200 ₽ за взрослого, 3700 ₽ — за ребёнка
- на месте вы по желанию оплачиваете вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ (есть льготы), а также
- входные билеты в горный парк «Рускеала»
- активные развлечения в горном парке «Рускеала» — по тарифам парка
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|9400 ₽
|Дети до 7 лет
|9250 ₽
|Люди 60+ лет
|9250 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|9250 ₽