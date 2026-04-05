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2 дня в прекрасной Сортавале (проживание включено)

Зимние водопады, тигры, «Рускеала» и викинги
Двухдневное путешествие для тех, кто прибывает в Сортавалу на поезде «Москва — Сортавала». В первый день — экскурсии по водопадам, Карельскому зоопарку и размещение в проверенном отеле.

На второй — поездка на ретропоезде (по желанию), горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и музей викингов. Всё красиво, атмосферно и интересно!
5
1 отзыв
2 дня в прекрасной Сортавале (проживание включено)
2 дня в прекрасной Сортавале (проживание включено)
2 дня в прекрасной Сортавале (проживание включено)

Описание экскурсии

День 1

Сортавала — экскурсия «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр» — зимние водопады — Карельский зоопарк — Сортавала

8:25 — прибытие в Сортавала поездом № 160В

8:35–09:00 — сбор на экскурсию «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр». Мы будет ждать вас у главного входа на вокзал Сортавалы с табличкой «Водопады» — вы отправитесь на прогулку по величественному карельскому лесу и посетите несколько водных объектов:

  • ГЭС в Ляскеля — одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Вы узнаете, в чём её особенности, и рассмотрите сверху бурные потоки воды
  • Водопад Койриноя-2 (Верхний) на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Он похож на горку — вода шумно скатывается со скалы быстрым равномерным потоком
  • Месторождения полудрагоценного камня граната. В окрестностях бывшей деревни Кителя уже около 500 лет добывают тёмно-красные с фиолетовым оттенком гранаты-альмандины. И вы сможете найти гранатовые бусины — инвентарь для добычи сокровищ мы выдадим вам на месте
  • Водопады Белые мосты — Юканкоски. Мы расскажем, как у этой пары лесных водопадов появились такие имена

Внимание! Посещение водопадов Белые Мосты может быть отменено из-за погодных условий или непроходимости дороги — в случае отмены, вы посетите долину реки Янисйоки, пороги реки Янисйоки и ГЭС Хямекоски.

15:30 — обед (по желанию)

16:30 — посещение Карельского зоопарка

Крупнейший зоопарк Северо-Запада, расположенный среди карельских лесов на территории 30 гектаров. Здесь живут около 500 животных и 150 птиц — от хорьков и козочек до зубров и тигров.

18:30 — возвращение в Сортавалу и размещение в отеле

Мы подготовили для вас лучшие отели в Сортавале. После заселения у вас будет свободное время — можете поужинать в кафе, погулять по берегу Ладоги и полюбоваться архитектурой города с финско-русской историей.

День 2

Сортавала — поездка на ретропоезде — горный парк «Рускеала» — водопады Ахвенкоски — музей живой истории «Бастiонъ» — Сортавала — фирменный магазин форелевого хозяйства — вокзал Сортавалы

8:00 — завтрак в отеле и выезд из номеров. Завтрак предоставляется во всех отелях, кроме отелей категории «Бюджет».

9:00 — сбор группы в автобусе

10:50 — отправление из Сортавалы на ретропоезде. Тщательно восстановленный антураж погрузит вас в атмосферу эпохи имперской России. Билеты на поезд приобретаются самостоятельно и по желанию.

11:55 — прибытие на станцию «Рускеала»

Мы встретим вас на железнодорожной станции и проводим к месту начала экскурсии.

12:00 — экскурсия по горному парку «Рускеала» и свободное время

Главная достопримечательность Карелии. Сначала местный гид расскажет вам об истории парка и подскажет, чем можно заняться здесь, а потом вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Вы можете:

  • погулять по дорожкам вокруг Мраморного каньона
  • отыскать озеро с дикими тропинками, заброшенный мраморный завод, гроты и штольни
  • попробовать активные развлечения
  • поесть и купить сувениры, сделанные карельскими мастерами

14:30–14:50 — отправление к водопадам Ахвенкоски

Мы встретимся с вами и вместе вместе проследуем по дальнейшему маршруту. Водопады Ахвенкоски — живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, где снимали «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Вы погуляете рядом с ними или пройдёте по экотропе.

16:00 — посещение музея «Бастiонъ»

Это огромный музей живой истории, посвящённый эпохе викингов. Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов, пригласят на капище и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара. Здесь можно примерить одежду воинов, почувствовать вес боевого оружия, попробовать безалкогольный сбитень и хмельной мёд — по желанию.

После музея — посещения фирменного магазина форелевого хозяйства. Сделаем остановку в центре города, чтобы вы могли купить карельские рыбные деликатесы — экологически чистые и вкусные.

18:20 — отправление к вокзалу Сортавалы

18:38 — отправление из Сортавалы на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург

20:52 — отправление из Сортавала в Москву поездом № 160А

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребёнка бустер
  • Если вы не поедете на ретропоезде, в Рускеалу отправитесь на нашем автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включено:

  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • входные билеты и экскурсии по программе
  • проживание в отеле Сортавалы 1 ночь
  • завтрак в отеле (кроме категории «Бюджет»

Дополнительные расходы:

  • ж/д билеты от Петербурга или Москвы в Сортавалу и обратно — смотрите актуальные цены на сайте перевозчика
  • ретропоезд — 1000–1600 ₽ за чел. (покупайте заранее)
  • Белые Мосты — 200 ₽ за чел. (это экосбор, оплатить его нужно заранее — ссылку для оплаты запросите у нас)
  • экотропа у водопадов Ахвенкоски: 500 ₽ за чел., есть льготы
  • активные развлечения в «Рускеале» — по ценам парка
  • обеды — по меню

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые11 750 ₽
Дети до 7 лет10 150 ₽
Студенты11 400 ₽
Дети от 7 до 9 лет10 650 ₽
Школьники старше 10 лет11 250 ₽
Люди 60+ лет11 400 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды10 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 2051 туриста
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный и не выматывающий тур. У нас были гиды: Максим в первый день и Александр
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во второй. Все прошло отлично, посмотрели красивые места, нашли гранаты, погуляли у мраморных шахт, над водопадами, узнали об истории этих мест, культуре и традициях. Зоопарк удивил маштабом и количеством обитателей, но лучше когда потеплее, чтобы увидеть животных со стороны улицы, а не в помещениях. Гиды не перегружают информацией, все просто и понятно. Ночевали в отеле Сартавала, чистый номер, завтрак хороший. Не пожалейте денег на ретро поезд до Рускеала, это дополнительные положительные эмоции. Крепость викингов детям понравится, недолго, но атмосферно. Для первого знакомства с Карелией и приключений с детьми рекомендую.

Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный+2
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Первая поездка в Карелию. Были с мужем и сыном 14 лет. Очень понравилось. Небольшой, но насыщенный
Роман
Роман
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за ваш отзыв и красивые фотографии! Рады, что вам, мужу и сыну всё понравилось.

Сейчас, когда наступило тепло, приглашаем
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вашу семью в новое путешествие — на Соловецкие острова. Это уникальное, атмосферное место на Белом море, которое точно впечатлит вашего сына-подростка. Будем рады новой встрече!

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