Двухдневное путешествие для тех, кто прибывает в Сортавалу на поезде «Москва — Сортавала». В первый день — экскурсии по водопадам, Карельскому зоопарку и размещение в проверенном отеле. На второй — поездка на ретропоезде (по желанию), горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и музей викингов. Всё красиво, атмосферно и интересно!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1

Сортавала — экскурсия «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр» — зимние водопады — Карельский зоопарк — Сортавала

8:25 — прибытие в Сортавала поездом № 160В

8:35–09:00 — сбор на экскурсию «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр». Мы будет ждать вас у главного входа на вокзал Сортавалы с табличкой «Водопады» — вы отправитесь на прогулку по величественному карельскому лесу и посетите несколько водных объектов:

ГЭС в Ляскеля — одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Вы узнаете, в чём её особенности, и рассмотрите сверху бурные потоки воды

Водопад Койриноя-2 (Верхний) на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Он похож на горку — вода шумно скатывается со скалы быстрым равномерным потоком

Месторождения полудрагоценного камня граната. В окрестностях бывшей деревни Кителя уже около 500 лет добывают тёмно-красные с фиолетовым оттенком гранаты-альмандины. И вы сможете найти гранатовые бусины — инвентарь для добычи сокровищ мы выдадим вам на месте

Водопады Белые мосты — Юканкоски. Мы расскажем, как у этой пары лесных водопадов появились такие имена

Внимание! Посещение водопадов Белые Мосты может быть отменено из-за погодных условий или непроходимости дороги — в случае отмены, вы посетите долину реки Янисйоки, пороги реки Янисйоки и ГЭС Хямекоски.

15:30 — обед (по желанию)

16:30 — посещение Карельского зоопарка

Крупнейший зоопарк Северо-Запада, расположенный среди карельских лесов на территории 30 гектаров. Здесь живут около 500 животных и 150 птиц — от хорьков и козочек до зубров и тигров.

18:30 — возвращение в Сортавалу и размещение в отеле

Мы подготовили для вас лучшие отели в Сортавале. После заселения у вас будет свободное время — можете поужинать в кафе, погулять по берегу Ладоги и полюбоваться архитектурой города с финско-русской историей.

День 2

Сортавала — поездка на ретропоезде — горный парк «Рускеала» — водопады Ахвенкоски — музей живой истории «Бастiонъ» — Сортавала — фирменный магазин форелевого хозяйства — вокзал Сортавалы

8:00 — завтрак в отеле и выезд из номеров. Завтрак предоставляется во всех отелях, кроме отелей категории «Бюджет».

9:00 — сбор группы в автобусе

10:50 — отправление из Сортавалы на ретропоезде. Тщательно восстановленный антураж погрузит вас в атмосферу эпохи имперской России. Билеты на поезд приобретаются самостоятельно и по желанию.

11:55 — прибытие на станцию «Рускеала»

Мы встретим вас на железнодорожной станции и проводим к месту начала экскурсии.

12:00 — экскурсия по горному парку «Рускеала» и свободное время

Главная достопримечательность Карелии. Сначала местный гид расскажет вам об истории парка и подскажет, чем можно заняться здесь, а потом вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Вы можете:

погулять по дорожкам вокруг Мраморного каньона

отыскать озеро с дикими тропинками, заброшенный мраморный завод, гроты и штольни

попробовать активные развлечения

поесть и купить сувениры, сделанные карельскими мастерами

14:30–14:50 — отправление к водопадам Ахвенкоски

Мы встретимся с вами и вместе вместе проследуем по дальнейшему маршруту. Водопады Ахвенкоски — живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, где снимали «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Вы погуляете рядом с ними или пройдёте по экотропе.

16:00 — посещение музея «Бастiонъ»

Это огромный музей живой истории, посвящённый эпохе викингов. Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов, пригласят на капище и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара. Здесь можно примерить одежду воинов, почувствовать вес боевого оружия, попробовать безалкогольный сбитень и хмельной мёд — по желанию.

После музея — посещения фирменного магазина форелевого хозяйства. Сделаем остановку в центре города, чтобы вы могли купить карельские рыбные деликатесы — экологически чистые и вкусные.

18:20 — отправление к вокзалу Сортавалы

18:38 — отправление из Сортавалы на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург

20:52 — отправление из Сортавала в Москву поездом № 160А

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребёнка бустер

Если вы не поедете на ретропоезде, в Рускеалу отправитесь на нашем автобусе

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включено:

трансфер на комфортабельном автобусе

входные билеты и экскурсии по программе

проживание в отеле Сортавалы 1 ночь

завтрак в отеле (кроме категории «Бюджет»

Дополнительные расходы: