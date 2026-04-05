На второй — поездка на ретропоезде (по желанию), горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и музей викингов. Всё красиво, атмосферно и интересно!
Описание экскурсии
День 1
Сортавала — экскурсия «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр» — зимние водопады — Карельский зоопарк — Сортавала
8:25 — прибытие в Сортавала поездом № 160В
8:35–09:00 — сбор на экскурсию «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр». Мы будет ждать вас у главного входа на вокзал Сортавалы с табличкой «Водопады» — вы отправитесь на прогулку по величественному карельскому лесу и посетите несколько водных объектов:
- ГЭС в Ляскеля — одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Вы узнаете, в чём её особенности, и рассмотрите сверху бурные потоки воды
- Водопад Койриноя-2 (Верхний) на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Он похож на горку — вода шумно скатывается со скалы быстрым равномерным потоком
- Месторождения полудрагоценного камня граната. В окрестностях бывшей деревни Кителя уже около 500 лет добывают тёмно-красные с фиолетовым оттенком гранаты-альмандины. И вы сможете найти гранатовые бусины — инвентарь для добычи сокровищ мы выдадим вам на месте
- Водопады Белые мосты — Юканкоски. Мы расскажем, как у этой пары лесных водопадов появились такие имена
Внимание! Посещение водопадов Белые Мосты может быть отменено из-за погодных условий или непроходимости дороги — в случае отмены, вы посетите долину реки Янисйоки, пороги реки Янисйоки и ГЭС Хямекоски.
15:30 — обед (по желанию)
16:30 — посещение Карельского зоопарка
Крупнейший зоопарк Северо-Запада, расположенный среди карельских лесов на территории 30 гектаров. Здесь живут около 500 животных и 150 птиц — от хорьков и козочек до зубров и тигров.
18:30 — возвращение в Сортавалу и размещение в отеле
Мы подготовили для вас лучшие отели в Сортавале. После заселения у вас будет свободное время — можете поужинать в кафе, погулять по берегу Ладоги и полюбоваться архитектурой города с финско-русской историей.
День 2
Сортавала — поездка на ретропоезде — горный парк «Рускеала» — водопады Ахвенкоски — музей живой истории «Бастiонъ» — Сортавала — фирменный магазин форелевого хозяйства — вокзал Сортавалы
8:00 — завтрак в отеле и выезд из номеров. Завтрак предоставляется во всех отелях, кроме отелей категории «Бюджет».
9:00 — сбор группы в автобусе
10:50 — отправление из Сортавалы на ретропоезде. Тщательно восстановленный антураж погрузит вас в атмосферу эпохи имперской России. Билеты на поезд приобретаются самостоятельно и по желанию.
11:55 — прибытие на станцию «Рускеала»
Мы встретим вас на железнодорожной станции и проводим к месту начала экскурсии.
12:00 — экскурсия по горному парку «Рускеала» и свободное время
Главная достопримечательность Карелии. Сначала местный гид расскажет вам об истории парка и подскажет, чем можно заняться здесь, а потом вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Вы можете:
- погулять по дорожкам вокруг Мраморного каньона
- отыскать озеро с дикими тропинками, заброшенный мраморный завод, гроты и штольни
- попробовать активные развлечения
- поесть и купить сувениры, сделанные карельскими мастерами
14:30–14:50 — отправление к водопадам Ахвенкоски
Мы встретимся с вами и вместе вместе проследуем по дальнейшему маршруту. Водопады Ахвенкоски — живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, где снимали «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Вы погуляете рядом с ними или пройдёте по экотропе.
16:00 — посещение музея «Бастiонъ»
Это огромный музей живой истории, посвящённый эпохе викингов. Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов, пригласят на капище и покажут первую в России реконструкцию дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара. Здесь можно примерить одежду воинов, почувствовать вес боевого оружия, попробовать безалкогольный сбитень и хмельной мёд — по желанию.
После музея — посещения фирменного магазина форелевого хозяйства. Сделаем остановку в центре города, чтобы вы могли купить карельские рыбные деликатесы — экологически чистые и вкусные.
18:20 — отправление к вокзалу Сортавалы
18:38 — отправление из Сортавалы на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург
20:52 — отправление из Сортавала в Москву поездом № 160А
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребёнка бустер
- Если вы не поедете на ретропоезде, в Рускеалу отправитесь на нашем автобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость включено:
- трансфер на комфортабельном автобусе
- входные билеты и экскурсии по программе
- проживание в отеле Сортавалы 1 ночь
- завтрак в отеле (кроме категории «Бюджет»
Дополнительные расходы:
- ж/д билеты от Петербурга или Москвы в Сортавалу и обратно — смотрите актуальные цены на сайте перевозчика
- ретропоезд — 1000–1600 ₽ за чел. (покупайте заранее)
- Белые Мосты — 200 ₽ за чел. (это экосбор, оплатить его нужно заранее — ссылку для оплаты запросите у нас)
- экотропа у водопадов Ахвенкоски: 500 ₽ за чел., есть льготы
- активные развлечения в «Рускеале» — по ценам парка
- обеды — по меню
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые
|11 750 ₽
|Дети до 7 лет
|10 150 ₽
|Студенты
|11 400 ₽
|Дети от 7 до 9 лет
|10 650 ₽
|Школьники старше 10 лет
|11 250 ₽
|Люди 60+ лет
|11 400 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|10 900 ₽
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