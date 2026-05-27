Ладога с воды и с высоты - из Сортавалы

Прогулка на катере по шхерам с высадкой на остров Хонкасало
Представьте: катер скользит между скалистыми островами, сосны цепляются за гранит, а Ладога раскрывается как бесконечный лабиринт воды и суши.

За 2 часа вы пройдёте по шхерам, высадитесь на острове Хонкасало и подниметесь на вершину Вахтимяки — место, откуда видно, как озеро уходит за горизонт.
Описание экскурсии

Старт из Сортавалы

Выход на катере и первые виды на город, Никольскую церковь, залив Ляппяярви и береговую линию.

Путешествие по Ладожским шхерам

Скалистые острова, сосны на граните и узкие проливы, похожие на северные фьорды.

Знаковые локации по пути

Дача доктора Винтера начала 20 века в стиле финского национального романтизма, остров Хавус и пролив Маркатсимансалми.

Истории и легенды Ладоги

Рассказы капитана о природе, геологии и жизни края. Если повезёт, встреча с ладожской нерпой.

Остров Хонкасало

Высадка, подъём на гору Вахтимяки (80 м) с видами на озеро, лесные массивы и очертания Валаама. Свободное время — 30–40 мин.

Обратный маршрут

И новые места по пути — скалистые острова, укромные бухты и сосны на голых скалах.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается посещение нацпарка — 350 ₽ за чел.
  • На лодке имеются все необходимые спасательные средства для взрослых и детей. У капитана есть лицензия на перевозки. Перед стартом проводится инструктаж по безопасности
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 101500 ₽
Дети до 3х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Выбирая нашу компанию в качестве организатора путешествия, вы можете быть уверены в высоком уровне профессионализма и индивидуальном подходе. Мы уделяем внимание каждому участнику экскурсии, стараемся учесть все пожелания и создать максимально комфортные условия.

