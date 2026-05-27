Представьте: катер скользит между скалистыми островами, сосны цепляются за гранит, а Ладога раскрывается как бесконечный лабиринт воды и суши.
За 2 часа вы пройдёте по шхерам, высадитесь на острове Хонкасало и подниметесь на вершину Вахтимяки — место, откуда видно, как озеро уходит за горизонт.
Описание экскурсии
Старт из Сортавалы
Выход на катере и первые виды на город, Никольскую церковь, залив Ляппяярви и береговую линию.
Путешествие по Ладожским шхерам
Скалистые острова, сосны на граните и узкие проливы, похожие на северные фьорды.
Знаковые локации по пути
Дача доктора Винтера начала 20 века в стиле финского национального романтизма, остров Хавус и пролив Маркатсимансалми.
Истории и легенды Ладоги
Рассказы капитана о природе, геологии и жизни края. Если повезёт, встреча с ладожской нерпой.
Остров Хонкасало
Высадка, подъём на гору Вахтимяки (80 м) с видами на озеро, лесные массивы и очертания Валаама. Свободное время — 30–40 мин.
Обратный маршрут
И новые места по пути — скалистые острова, укромные бухты и сосны на голых скалах.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается посещение нацпарка — 350 ₽ за чел.
- На лодке имеются все необходимые спасательные средства для взрослых и детей. У капитана есть лицензия на перевозки. Перед стартом проводится инструктаж по безопасности
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 10
|1500 ₽
|Дети до 3х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Выбирая нашу компанию в качестве организатора путешествия, вы можете быть уверены в высоком уровне профессионализма и индивидуальном подходе. Мы уделяем внимание каждому участнику экскурсии, стараемся учесть все пожелания и создать максимально комфортные условия.
