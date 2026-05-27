Представьте: катер скользит между скалистыми островами, сосны цепляются за гранит, а Ладога раскрывается как бесконечный лабиринт воды и суши. За 2 часа вы пройдёте по шхерам, высадитесь на острове Хонкасало и подниметесь на вершину Вахтимяки — место, откуда видно, как озеро уходит за горизонт.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Старт из Сортавалы

Выход на катере и первые виды на город, Никольскую церковь, залив Ляппяярви и береговую линию.

Путешествие по Ладожским шхерам

Скалистые острова, сосны на граните и узкие проливы, похожие на северные фьорды.

Знаковые локации по пути

Дача доктора Винтера начала 20 века в стиле финского национального романтизма, остров Хавус и пролив Маркатсимансалми.

Истории и легенды Ладоги

Рассказы капитана о природе, геологии и жизни края. Если повезёт, встреча с ладожской нерпой.

Остров Хонкасало

Высадка, подъём на гору Вахтимяки (80 м) с видами на озеро, лесные массивы и очертания Валаама. Свободное время — 30–40 мин.

Обратный маршрут

И новые места по пути — скалистые острова, укромные бухты и сосны на голых скалах.

